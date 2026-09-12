Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 8 12 sept 2026 - 21:10 Estadio BBVA

Cómo ver Monterrey vs Tigres en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de televisión y streaming para ver Monterrey vs Tigres en vivo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Monterrey y Tigres se miden en el Estadio BBVA en un duelo de Liga MX Apertura que llega cargado de contexto para ambos clubes. El Clásico Regio siempre genera expectativa, y esta edición no es la excepción.

Matias Almeyda llega con su equipo en una racha irregular. Los Rayados perdieron la final de la Leagues Cup ante Toluca por 2-0, un resultado que dejó en evidencia las carencias defensivas que han marcado su temporada. Antes de esa final, Monterrey cayó 1-3 ante Atlético de San Luis en Liga MX, y acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competencias.

Tigres, por su parte, atraviesa un momento más estable en cuanto a resultados recientes. Guido Pizarro dirigió a su equipo a un empate 1-1 ante Necaxa en su último compromiso de Liga MX, y el conjunto de Nuevo León busca sumar de a tres para salir de la zona baja de la tabla del Apertura.

En el plano de la tabla, Monterrey ocupa el puesto 12 del Apertura mientras que Tigres figura en el 15. Ambos equipos necesitan puntos, aunque por razones distintas: los Rayados para consolidarse en la parte media, los Felinos para alejarse del descenso.

El historial reciente entre estos clubes es parejo. El último enfrentamiento en Liga MX, disputado en marzo de 2026, terminó con victoria de Tigres 1-0. En el Estadio BBVA, los antecedentes más cercanos incluyen un empate 1-1 en noviembre de 2025 y una goleada de Monterrey 4-2 en octubre de 2024.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, incluyendo canales de televisión, plataformas de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Matias Almeyda no ha confirmado una alineación probable para Monterrey de cara a este partido. No hay lesiones ni suspensiones registradas para el equipo local en este momento, aunque se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

Guido Pizarro tampoco ha revelado el once titular de Tigres. Al igual que el rival, el conjunto visitante no registra bajas por lesión ni sanción confirmadas hasta el momento. Cualquier novedad en ambos planteles se añadirá a medida que esté disponible.

Forma

Monterrey llega con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante Toluca en la final de la Leagues Cup, mientras que antes de eso cayeron 1-3 ante Atlético de San Luis en Liga MX. Los Rayados han marcado ocho goles y recibido siete en esos cinco encuentros, lo que refleja una línea defensiva que ha mostrado inconsistencia.

Tigres acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El equipo de Guido Pizarro igualó 1-1 ante Necaxa en su partido más reciente de Liga MX, y antes de eso empató 0-0 con Santos Laguna. Su única derrota en este período fue 2-1 ante Atlas, y sus dos victorias llegaron en la Leagues Cup ante Atlante y Vancouver Whitecaps.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se disputó el 8 de marzo de 2026 en Liga MX, con Tigres como local y victoria por 1-0. En los cinco últimos encuentros entre ambos, Tigres suma dos victorias, Monterrey una, y se han producido dos empates, con un total de once goles en esos partidos. El duelo de noviembre de 2025 en el Estadio BBVA terminó 1-1, mientras que Monterrey se impuso 4-2 en octubre de 2024.

Clasificación

En la tabla del Apertura de Liga MX, Monterrey se ubica en el puesto 12 y Tigres en el 15.