Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 3 12 ago 2026 - 20:00

Cómo ver Monterrey vs Nashville SC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Monterrey y Nashville SC se puede ver en vivo a través de Apple TV, que posee los derechos exclusivos de transmisión de la Leagues Cup 2026. Los suscriptores actuales tienen acceso al partido sin costo adicional. Quienes aún no tengan suscripción pueden registrarse para seguir todos los partidos del torneo. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y streaming en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Monterrey y Nashville SC se miden en la Leagues Cup 2026, el torneo que enfrenta a clubes de la MLS contra equipos de la Liga MX en una fase de grupos de formato compacto y eliminación directa.

Los Rayados llegan a este partido en una posición comprometida dentro del torneo. Matías Almeyda logró dar vuelta la situación ante Inter Miami CF con una victoria 2-1, pero el equipo regiomontano sigue necesitando puntos para asegurar su avance en la tabla del certamen, donde actualmente ocupa la posición 17.

Nashville SC también atraviesa un momento de presión. El cuadro de BJ Callaghan consiguió una contundente victoria 4-1 ante Atlético de San Luis en su último compromiso de Leagues Cup, resultado que les dio aire tras la derrota inicial 1-0 frente a León. Los Boys in Gold llegan al duelo en el puesto 16 de la clasificación general.

El contexto del torneo le da peso adicional a este cruce. La Liga MX ha mostrado mayor competitividad en esta edición de 2026 respecto a años anteriores, y los equipos mexicanos han viajado al norte con intención real de disputar el título. Monterrey, con su historial en competencias de CONCACAF, sabe exactamente lo que está en juego.

Nashville, por su parte, ha demostrado durante la temporada regular de la MLS que puede ganar partidos ajustados. Sin embargo, su rendimiento en la Leagues Cup ha sido irregular, y este partido ante un rival de calidad probada exigirá una versión más sólida del equipo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en vivo, incluyendo el canal de televisión, la transmisión en streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Matías Almeyda dirige a Monterrey para este partido de Leagues Cup. No hay información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en el plantel de los Rayados, y el técnico argentino no ha dado a conocer una alineación probable. Los datos se actualizarán conforme se acerque el inicio del partido.

BJ Callaghan está al frente de Nashville SC. Al igual que su rival, el equipo de Tennessee no ha reportado bajas por lesión ni sanciones, y tampoco se ha publicado un once inicial proyectado. Cualquier novedad sobre el estado del plantel será incorporada antes del pitazo inicial.

Forma

Monterrey llega con un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante Inter Miami CF en la Leagues Cup el 9 de agosto, que siguió a una derrota 2-1 frente a Orlando City en el mismo torneo el 5 de agosto. En Liga MX, los Rayados vencieron 2-0 al Atlas el 2 de agosto y superaron 3-2 a Santos Laguna, aunque también cayeron 2-1 ante Necaxa. En total, Monterrey marcó ocho goles y recibió ocho en ese período.

Nashville SC registra dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una victoria 4-1 ante Atlético de San Luis en la Leagues Cup el 10 de agosto. Antes de eso, los Boys in Gold cayeron 1-0 ante León el 6 de agosto en el mismo torneo. En la MLS, el equipo empató 2-2 con DC United, perdió 1-0 ante Orlando City y venció 1-0 al CF Montréal. Nashville ha mostrado capacidad para ganar partidos disputados, aunque su irregularidad en los últimos compromisos genera dudas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Leagues Cup Monterrey MON 0 Nashville SC NSC 2 F 0 Goles marcados 2 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

El único antecedente disponible entre ambos clubes data del 16 de agosto de 2023, cuando Nashville SC venció 2-0 a Monterrey en un partido de Leagues Cup en el que los Rayados jugaron como locales. Con base en los datos disponibles, ese resultado representa el único encuentro registrado entre las dos franquicias.

Clasificación

En la tabla de la Leagues Cup 2026, Monterrey ocupa la posición 17 y Nashville SC se ubica en el puesto 16, lo que convierte este partido en un duelo directo entre dos equipos que se juegan su continuidad en el torneo.