Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga MX - Jornada 9 19 sept 2026 - 21:10 Estadio BBVA

Cómo ver Monterrey vs Cruz Azul en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo en Estados Unidos. A continuación se indican las opciones de canal de TV y streaming en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Monterrey recibe a Cruz Azul en el Estadio BBVA en un duelo de Liga MX Apertura que llega en un momento delicado para ambos clubes.

Los Rayados de Matias Almeyda atraviesan una racha irregular. Tras caer 2-0 ante Toluca en la final de la Leagues Cup, el equipo regiomontano necesita reencontrarse con la victoria en casa para alejarse de la zona media de la tabla.

Sin embargo, el empate 0-0 ante Tigres en el Clásico Regio más reciente muestra que Almeyda aún no ha dado con la tecla para recuperar la solidez que se le exige a un club de su envergadura.

Cruz Azul llega con un estado de ánimo más complejo de lo que los números sugieren. La Máquina acaba de caer 2-0 ante Inter Miami en la Copa Campeones, aunque antes de eso encadenó tres victorias consecutivas en Liga MX, incluyendo un triunfo notable 4-3 sobre CF América.

Joel Huiqui ha construido un equipo con capacidad goleadora real, y Cruz Azul ocupa una posición en la tabla que lo sitúa entre los aspirantes a la liguilla. Un triunfo en Monterrey consolidaría esa condición.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el horario y las últimas novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Matias Almeyda no ha confirmado alineación probable para Monterrey de cara a este partido. No hay lesionados ni sancionados registrados en el bando local, y se añadirán novedades conforme se acerque el encuentro.

Por parte de Cruz Azul, Joel Huiqui tampoco ha adelantado su once inicial. No existe información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión en el equipo visitante. Se actualizará la información antes del pitido inicial.

Forma

Monterrey llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el empate sin goles ante Tigres en Liga MX, que siguió a la derrota en la final de la Leagues Cup frente a Toluca. Los Rayados sí ganaron 2-1 al Chicago Fire FC durante esa misma racha, aunque también cedieron ante Atletico de San Luis por 1-3 en liga.

Cruz Azul suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Tras la caída 2-0 ante Inter Miami en la Copa Campeones, La Máquina llega respaldada por triunfos consecutivos en Liga MX: 4-3 sobre CF América y 1-0 ante Santos Laguna. El equipo de Huiqui ha marcado ocho goles y encajado siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre estos dos clubes está marcado por el equilibrio y la intensidad. En los últimos cinco enfrentamientos, Cruz Azul acumula ventaja en el cómputo global, con victorias en partidos de Liga MX y en la CONCACAF Liga de Campeones. El encuentro más reciente en liga terminó con triunfo visitante para La Máquina por 0-2 en el Estadio BBVA, lo que añade un matiz adicional al duelo de este sábado.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Cruz Azul se encuentra en la zona de clasificación directa para la liguilla, mientras que Monterrey ocupa una posición que lo mantiene fuera de los puestos de playoff. El resultado de este partido tiene implicaciones directas para las aspiraciones de ambos en la segunda mitad del torneo.