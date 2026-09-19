¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga MX
team-logoMonterrey
Estadio BBVA
team-logoCruz Azul
¡Mira aquí! VIX
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Monterrey vs Cruz Azul: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Monterrey vs Cruz Azul
Monterrey
Cruz Azul
Liga MX

Cómo ver el partido de Liga MX entre Monterrey y Cruz Azul, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga MX - Jornada 9
Estadio BBVA
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Monterrey vs Cruz Azul en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo en Estados Unidos. A continuación se indican las opciones de canal de TV y streaming en vivo.

VIX

VIX

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Monterrey recibe a Cruz Azul en el Estadio BBVA en un duelo de Liga MX Apertura que llega en un momento delicado para ambos clubes.

Los Rayados de Matias Almeyda atraviesan una racha irregular. Tras caer 2-0 ante Toluca en la final de la Leagues Cup, el equipo regiomontano necesita reencontrarse con la victoria en casa para alejarse de la zona media de la tabla.

Sin embargo, el empate 0-0 ante Tigres en el Clásico Regio más reciente muestra que Almeyda aún no ha dado con la tecla para recuperar la solidez que se le exige a un club de su envergadura.

Cruz Azul llega con un estado de ánimo más complejo de lo que los números sugieren. La Máquina acaba de caer 2-0 ante Inter Miami en la Copa Campeones, aunque antes de eso encadenó tres victorias consecutivas en Liga MX, incluyendo un triunfo notable 4-3 sobre CF América.

Joel Huiqui ha construido un equipo con capacidad goleadora real, y Cruz Azul ocupa una posición en la tabla que lo sitúa entre los aspirantes a la liguilla. Un triunfo en Monterrey consolidaría esa condición.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el horario y las últimas novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Monterrey contra Cruz Azul alineaciones probables

Manager

  • M. Almeyda

Matias Almeyda no ha confirmado alineación probable para Monterrey de cara a este partido. No hay lesionados ni sancionados registrados en el bando local, y se añadirán novedades conforme se acerque el encuentro.

Por parte de Cruz Azul, Joel Huiqui tampoco ha adelantado su once inicial. No existe información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión en el equipo visitante. Se actualizará la información antes del pitido inicial.

Forma

MON

MON - Formulario

CHI
W2-1
SAN
L1-3
CFA
W2-2
TOL
L2-0
TIG
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CRU

CRU - Formulario

ATL
L0-2
NEC
W1-3
SAN
W1-0
CFA
W4-3
MIA
L2-0
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Monterrey llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el empate sin goles ante Tigres en Liga MX, que siguió a la derrota en la final de la Leagues Cup frente a Toluca. Los Rayados sí ganaron 2-1 al Chicago Fire FC durante esa misma racha, aunque también cedieron ante Atletico de San Luis por 1-3 en liga.

Cruz Azul suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Tras la caída 2-0 ante Inter Miami en la Copa Campeones, La Máquina llega respaldada por triunfos consecutivos en Liga MX: 4-3 sobre CF América y 1-0 ante Santos Laguna. El equipo de Huiqui ha marcado ocho goles y encajado siete en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

MonterreyEmpateCruz Azul
0
2
3
CONCACAF Liga de Campeones
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
1
Monterrey badge
Monterrey
MON
1
F
CONCACAF Liga de Campeones
Monterrey badge
Monterrey
MON
2
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
3
F
Liga MX
Monterrey badge
Monterrey
MON
0
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
2
F
Liga MX
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
2
Monterrey badge
Monterrey
MON
0
F
Liga MX
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
1
Monterrey badge
Monterrey
MON
1
F
4Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron3/5

El historial reciente entre estos dos clubes está marcado por el equilibrio y la intensidad. En los últimos cinco enfrentamientos, Cruz Azul acumula ventaja en el cómputo global, con victorias en partidos de Liga MX y en la CONCACAF Liga de Campeones. El encuentro más reciente en liga terminó con triunfo visitante para La Máquina por 0-2 en el Estadio BBVA, lo que añade un matiz adicional al duelo de este sábado.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
TolucaTolucaTOL
8611186+1219
W
W
W
W
D
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
8521156+917
W
W
D
W
W
3
CF AméricaCF AméricaCFA
7511156+916
L
W
W
W
W
4
Cruz AzulCruz AzulCRU
85031614+215
W
W
W
L
L
5
PueblaPueblaPUE
94231111014
D
L
W
L
W
6
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
7412107+313
W
W
L
D
W
7
LeónLeónLEO
8413119+213
W
L
D
W
W
8
TijuanaTijuanaTIJ
7412108+213
L
W
L
W
D
9
AtlasAtlasATL
84131214-213
L
D
L
W
W
10
PachucaPachucaPAC
8323138+511
W
W
D
D
L
11
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
83231112-111
L
W
L
D
D
12
MonterreyMonterreyMON
73131310+310
D
L
L
W
W
13
NecaxaNecaxaNEC
8224913-48
L
D
L
D
L
14
AtlanteAtlanteATL
9153813-58
D
L
D
D
L
15
TigresTigresTIG
9144913-47
L
D
D
D
W
16
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
8134815-76
L
L
W
D
L
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
8116613-74
W
L
D
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
9108623-173
W
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura, Cruz Azul se encuentra en la zona de clasificación directa para la liguilla, mientras que Monterrey ocupa una posición que lo mantiene fuera de los puestos de playoff. El resultado de este partido tiene implicaciones directas para las aspiraciones de ambos en la segunda mitad del torneo.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google