Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Cuartos de final 25 ago 2026 - 20:30

Cómo ver Monterrey vs Chicago Fire FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Monterrey vs Chicago Fire FC se puede ver en directo a través de Apple TV, que posee los derechos de todos los partidos de la Leagues Cup. El partido está incluido dentro de la suscripción de Apple TV. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Monterrey recibe a Chicago Fire FC en un duelo de la Leagues Cup que llega en un momento de máxima tensión para los Rayados. El equipo de Matias Almeyda atraviesa una racha irregular y necesita una respuesta contundente en casa.

Monterrey llega a este partido después de caer 2-0 ante León en Liga MX el 22 de agosto, un resultado que frenó en seco el impulso que traían. Antes de esa derrota, los Rayados habían goleado 6-1 al FC Juárez y avanzaron en la Leagues Cup con victorias sobre Nashville SC e Inter Miami.

Chicago Fire FC, en cambio, llega en un estado de forma completamente diferente. El equipo de Gregg Berhalter encadena cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo triunfos ante Cruz Azul y Santos Laguna en la Leagues Cup, más dos victorias en la MLS regular frente a Portland Timbers y Orlando City.

Robert Lewandowski ha sido el eje del ataque del Fire desde su llegada. El delantero polaco le ha dado a Chicago una referencia ofensiva que antes no tenía, y los goles no han tardado en llegar. El equipo suma diez goles en sus últimos cinco partidos.

En la tabla de la Leagues Cup, la diferencia entre ambos clubes es llamativa: Chicago Fire FC lidera la competición en la posición número uno, mientras que Monterrey figura en el puesto 13. Los Rayados necesitan los tres puntos para no comprometer su continuidad en el torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver Monterrey vs Chicago Fire FC en directo, incluyendo el canal de televisión, la transmisión en vivo y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Matias Almeyda no ha confirmado un once probable para este partido. Tampoco hay información disponible sobre lesionados o sancionados en el lado de Monterrey, y se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Gregg Berhalter tampoco ha dado a conocer los detalles de su plantilla. No hay lesiones, sanciones ni alineación prevista confirmada para Chicago Fire FC en este momento. La información de ambos equipos se actualizará cuando esté disponible.

Forma

Monterrey ha registrado tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante León en Liga MX el 22 de agosto. Antes de eso, los Rayados golearon 6-1 al FC Juárez y sumaron victorias en la Leagues Cup ante Nashville SC (2-1) e Inter Miami (1-2). Su única otra derrota en este tramo llegó ante Orlando City en la Leagues Cup, por 1-2. Almeyda ha marcado 12 goles en estos cinco partidos y ha encajado siete.

Chicago Fire FC ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Nueva York Red Bulls en la MLS el 22 de agosto, que rompió una racha de cuatro victorias seguidas. Antes de ese empate, el Fire venció a Orlando City 1-2 en liga, a Portland Timbers 2-1, y en la Leagues Cup derrotó a Cruz Azul (1-2) y Santos Laguna (3-1). Chicago ha marcado ocho goles en estos cinco encuentros y ha encajado seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen encuentros previos entre Monterrey y Chicago Fire FC. No es posible ofrecer un historial de enfrentamientos directos entre ambos clubes en base a la información proporcionada.

Clasificación

En la tabla de la Leagues Cup, Chicago Fire FC ocupa la primera posición, mientras que Monterrey figura en el puesto 13.