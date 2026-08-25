¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Leagues Cup
team-logoMonterrey
team-logoChicago Fire FC
¡Mira aquí! Apple TV
GOAL-e

Con la colaboración de

Monterrey vs Chicago Fire FC: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Monterrey vs Chicago Fire FC
Monterrey
Chicago Fire FC
Leagues Cup

Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Monterrey y Chicago Fire FC, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Monterrey vs Chicago Fire FC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Monterrey vs Chicago Fire FC se puede ver en directo a través de Apple TV, que posee los derechos de todos los partidos de la Leagues Cup. El partido está incluido dentro de la suscripción de Apple TV. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en vivo.

Apple TV

Apple TV

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Monterrey recibe a Chicago Fire FC en un duelo de la Leagues Cup que llega en un momento de máxima tensión para los Rayados. El equipo de Matias Almeyda atraviesa una racha irregular y necesita una respuesta contundente en casa.

Monterrey llega a este partido después de caer 2-0 ante León en Liga MX el 22 de agosto, un resultado que frenó en seco el impulso que traían. Antes de esa derrota, los Rayados habían goleado 6-1 al FC Juárez y avanzaron en la Leagues Cup con victorias sobre Nashville SC e Inter Miami.

Chicago Fire FC, en cambio, llega en un estado de forma completamente diferente. El equipo de Gregg Berhalter encadena cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo triunfos ante Cruz Azul y Santos Laguna en la Leagues Cup, más dos victorias en la MLS regular frente a Portland Timbers y Orlando City.

Robert Lewandowski ha sido el eje del ataque del Fire desde su llegada. El delantero polaco le ha dado a Chicago una referencia ofensiva que antes no tenía, y los goles no han tardado en llegar. El equipo suma diez goles en sus últimos cinco partidos.

En la tabla de la Leagues Cup, la diferencia entre ambos clubes es llamativa: Chicago Fire FC lidera la competición en la posición número uno, mientras que Monterrey figura en el puesto 13. Los Rayados necesitan los tres puntos para no comprometer su continuidad en el torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver Monterrey vs Chicago Fire FC en directo, incluyendo el canal de televisión, la transmisión en vivo y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Monterrey contra Chicago Fire FC alineaciones probables

Monterrey crest
Monterrey
MON
Formación
Chicago Fire FC crest
Chicago Fire FC
CHI
Chicago Fire FC crest
Chicago Fire FC
CHI

Manager

  • M. Almeyda

Matias Almeyda no ha confirmado un once probable para este partido. Tampoco hay información disponible sobre lesionados o sancionados en el lado de Monterrey, y se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Gregg Berhalter tampoco ha dado a conocer los detalles de su plantilla. No hay lesiones, sanciones ni alineación prevista confirmada para Chicago Fire FC en este momento. La información de ambos equipos se actualizará cuando esté disponible.

Forma

MON

MON - Formulario

ORL
L1-2
MIA
W1-2
NSC
W2-1
JUA
W6-1
LEO
L2-0
Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CHI

CHI - Formulario

SAN
W3-1
CRU
W1-2
POT
W2-1
ORL
W1-2
RNY
D1-1
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Monterrey ha registrado tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante León en Liga MX el 22 de agosto. Antes de eso, los Rayados golearon 6-1 al FC Juárez y sumaron victorias en la Leagues Cup ante Nashville SC (2-1) e Inter Miami (1-2). Su única otra derrota en este tramo llegó ante Orlando City en la Leagues Cup, por 1-2. Almeyda ha marcado 12 goles en estos cinco partidos y ha encajado siete.

Chicago Fire FC ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Nueva York Red Bulls en la MLS el 22 de agosto, que rompió una racha de cuatro victorias seguidas. Antes de ese empate, el Fire venció a Orlando City 1-2 en liga, a Portland Timbers 2-1, y en la Leagues Cup derrotó a Cruz Azul (1-2) y Santos Laguna (3-1). Chicago ha marcado ocho goles en estos cinco encuentros y ha encajado seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen encuentros previos entre Monterrey y Chicago Fire FC. No es posible ofrecer un historial de enfrentamientos directos entre ambos clubes en base a la información proporcionada.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
330072+59
W
W
W
2
LeónLeónLEO
330063+39
W
W
W
3
Austin FCAustin FCAUS
321061+58
W
W
W
4
Columbus CrewColumbus CrewCOL
321063+38
W
W
W
5
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
321081+77
W
W
L
6
CF AméricaCF AméricaCFA
321073+47
L
W
W
7
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
312032+17
W
W
W
8
Portland TimbersPortland TimbersPOT
320196+36
W
L
W
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
320163+36
L
W
W
10
TolucaTolucaTOL
320162+46
W
L
W
11
Charlotte FCCharlotte FCCLT
320151+46
L
W
W
12
FC JuárezFC JuárezJUA
32015506
L
W
W
13
MonterreyMonterreyMON
320154+16
W
W
L
14
San Diego FCSan Diego FCSDI
32015506
W
W
L
15
Cruz AzulCruz AzulCRU
320143+16
L
W
W
16
FC DallasFC DallasDAL
320143+16
L
W
W
17
TigresTigresTIG
30302206
W
W
W
18
Orlando CityOrlando CityORL
31115505
W
L
W
19
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
311143+14
W
L
L
20
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
31113304
W
L
L
21
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
31027703
L
L
W
22
Nashville SCNashville SCNSC
310254+13
L
W
L
23
New York City FCNew York City FCNYC
31024403
L
L
W
24
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
310245-13
L
W
L
25
AtlasAtlasATL
310236-33
W
L
L
26
NecaxaNecaxaNEC
310236-33
W
L
L
27
PachucaPachucaPAC
310235-23
W
L
L
28
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
310234-13
L
W
L
29
Santos LagunaSantos LagunaSAN
310235-23
W
L
L
30
AtlanteAtlanteATL
310227-53
L
L
W
31
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
3012510-51
L
L
L
32
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
301225-31
L
L
L
33
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
301216-51
L
L
L
34
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
301216-51
L
L
L
35
PueblaPueblaPUE
3003411-70
L
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
300316-50
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla de la Leagues Cup, Chicago Fire FC ocupa la primera posición, mientras que Monterrey figura en el puesto 13.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google