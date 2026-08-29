Cómo ver Monterrey vs Atletico de San Luis: detalles del partido, canales, streaming en vivo, y más

Monterrey recibe al Atlético de San Luis en el Estadio BBVA de Monterrey en un duelo de la Liga MX Apertura que llega en un momento decisivo para ambos clubes. GOAL les comparte todo lo que necesitas saber.

Liga MX - Jornada 6 30 ago 2026 - 22:10 Estadio BBVA

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Acerca el partido

Los Rayados de Matías Almeyda atraviesan un período irregular. Tras una contundente victoria 6-1 ante FC Juárez y buenos resultados en la Leagues Cup, Monterrey sufrió una derrota 2-0 ante León en Liga MX el 22 de agosto que frenó su impulso. El triunfo más reciente, un 2-1 ante Chicago Fire FC en la Leagues Cup, les devolvió algo de confianza, pero el rendimiento en el torneo doméstico sigue siendo la prioridad.

Por su parte, el Atlético de San Luis de Diego Mejía llega en un estado preocupante. Los Rojiblancos acumulan cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competencias, incluyendo una goleada 3-0 ante CF América en Liga MX. Su única nota positiva reciente fue un empate 1-1 ante Pachuca el 23 de agosto, resultado que al menos detuvo la sangría.

El contraste en la tabla del Apertura es elocuente. Monterrey se ubica en la octava posición, mientras que San Luis ocupa el último lugar, el 16. Los visitantes necesitan puntos con urgencia si quieren alejarse de la zona de peligro.

La Leagues Cup expuso las fragilidades defensivas de San Luis: el equipo encajó diez goles en tres partidos de la fase de grupos ante Inter Miami, Nashville SC y Orlando City. Regresar al fútbol de liga representa una oportunidad de recuperar solidez, aunque el Estadio BBVA no es el escenario más propicio para ello.

Almeyda buscará que su equipo imponga condiciones en casa y sume de a tres para escalar posiciones en el Apertura. A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Matías Almeyda no ha confirmado un once probable para Monterrey de cara a este partido. Tampoco se han registrado lesionados ni suspendidos en el plantel local, por lo que se esperan novedades más cerca del pitazo inicial.

Diego Mejía tampoco ha anunciado su alineación para el Atlético de San Luis. El técnico visitante no cuenta con bajas confirmadas por lesión o sanción en este momento. La información de ambos equipos se actualizará conforme se acerque la fecha del partido.

Forma

Monterrey llega con un balance de tres victorias, una derrota y un triunfo adicional en sus últimos cinco partidos entre todas las competencias. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-1 ante Chicago Fire FC en la Leagues Cup el 26 de agosto. En ese mismo período, los Rayados golearon 6-1 al FC Juárez en Liga MX y sumaron victorias ante Nashville SC e Inter Miami en la Leagues Cup. La única derrota fue el 2-0 ante León en Liga MX el 22 de agosto. En esos cinco partidos, Monterrey anotó 12 goles y recibió seis.

Atlético de San Luis acumula cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Pachuca en Liga MX el 23 de agosto, que cortó una racha de tres derrotas consecutivas. Antes de ese punto, San Luis perdió 3-0 ante CF América en Liga MX, cayó 2-2 ante Orlando City y fue goleado 4-1 por Nashville SC y 4-2 por Inter Miami en la Leagues Cup. Los Rojiblancos no han ganado en ninguno de estos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 4 de abril de 2026 en Liga MX, con el Atlético de San Luis imponiéndose 2-1 como visitante en el Estadio BBVA. En los últimos cinco duelos directos en Liga MX, Monterrey acumula tres victorias por dos del Atlético de San Luis. Entre esos resultados destacan la goleada 5-1 de los Rayados en diciembre de 2024 y el triunfo 3-1 en febrero de 2025, mientras que San Luis ganó 2-1 en diciembre de 2024 y en el mencionado enfrentamiento de abril de 2026.

Clasificación

En la tabla del Apertura de Liga MX, Monterrey marcha en la octava posición, mientras que el Atlético de San Luis ocupa el lugar 16.