Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Carabao Cup - Jornada 1 9 ago 2026 - 11:00 One Call Stadium

Cómo ver Mansfield vs Sheffield United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Mansfield y Sheffield United se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación tienes los detalles para seguir el encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El One Call Stadium de Mansfield acoge este encuentro de la Carabao Cup entre el Mansfield y el Sheffield United, dos clubes que llegan a la competición con objetivos muy distintos para la temporada.

Bajo las órdenes de Nigel Clough, el Mansfield cerró la pasada campaña de League One con un tramo final sólido, encadenando victorias ante Huddersfield y Cardiff en sus últimas jornadas de liga. El equipo local querrá aprovechar la ventaja de jugar en casa para plantar cara a un rival de mayor categoría.

El Sheffield United, dirigido por Chris Wilder, ha completado una pretemporada activa con tres victorias en sus últimos cuatro partidos amistosos. Los Blades llegan con ritmo y confianza tras superar a Rotherham, Huddersfield y Levante durante la preparación estival.

Ambos equipos ya se midieron en enero de este mismo año en una Copa en la que el Mansfield se impuso por 4-3 en campo del Sheffield United, resultado que añade un punto de interés extra a este duelo copero.

La Carabao Cup ofrece a los equipos de las ligas inferiores la oportunidad de medirse a rivales de mayor nivel, y el Mansfield buscará repetir la sorpresa que protagonizó hace apenas siete meses.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Nigel Clough dirige al Mansfield sin que se hayan confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. No se ha facilitado un once probable oficial, por lo que se añadirá más información conforme se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Chris Wilder tampoco ha reportado ausencias conocidas ni ha dado a conocer su alineación prevista. Los detalles del equipo se actualizarán antes del pitido inicial.

Forma

El Mansfield suma un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente llegó en un amistoso ante el Derby por 3-1, aunque en liga el equipo terminó la temporada con fuerza, goleando al Huddersfield por 4-1 y al Cardiff por 5-4. En esos cinco encuentros el equipo anotó ocho goles y encajó nueve, con el empate a cero ante el Peterborough como único partido sin goles.

El Sheffield United presenta cuatro partidos sin derrota en sus últimos cinco, con tres victorias y dos empates, todos ellos en amistosos de pretemporada. El empate más reciente fue un 0-0 ante el Bochum, mientras que los Blades golearon al Rotherham por 2-0 y remontaron ante el Levante con un 2-1. En total han anotado cinco goles y no han encajado ninguno en sus tres victorias.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 11 de enero de 2026 en la Copa, cuando el Mansfield venció al Sheffield United por 4-3 en campo visitante. En los cinco últimos precedentes registrados, el Mansfield acumula dos victorias, el Sheffield United una y hay dos empates, con los Blades sumando cuatro goles y el Mansfield once en esos cruces.