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Cómo ver Manchester United vs Tottenham: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

Manchester United vs Tottenham
Manchester United
Tottenham
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Manchester United y Tottenham. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Manchester United recibe a Tottenham Hotspur en Old Trafford en un partido de la Premier League que llega en un momento complicado para ambos clubes. Michael Carrick dirige a los Red Devils en casa buscando sumar tres puntos que alivien la presión acumulada en las últimas semanas. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Premier League - Jornada 6
Old Trafford

Cómo sintonizar el Manchester United vs Tottenham

El Manchester United vs Tottenham se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

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Acerca del encuentro

El United atraviesa un tramo irregular. El empate ante Fulham y la derrota frente al Manchester City en el derbi marcan el ritmo reciente de un equipo que no termina de encontrar consistencia en la liga.

Tottenham llega a Manchester en una situación delicada. Roberto De Zerbi acumula tres partidos sin victoria en la Premier League, con derrotas ante el Aston Villa y el Newcastle que complican el arranque de temporada de los Spurs.

Mathys Tel es uno de los nombres propios del momento en el equipo visitante. El delantero francés igualó el récord histórico de goles de Francia Sub-21 durante el parón internacional, lo que le sitúa con una confianza renovada de cara al regreso de la competición doméstica.

Lisandro Martínez, por su parte, regresa al once del United después de vivir un momento histórico con Argentina. El defensor se despidió emocionalmente de Lionel Messi tras la última aparición internacional del astro, que cerró su etapa con la albiceleste con una victoria por 3-0 ante Benín en Buenos Aires.

Noticias de los equipos y escuadras

Manchester United contra Tottenham alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formación
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
S. LammensS. LammensLisandro MartínezLisandro MartínezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireL. ShawL. ShawS. LaceyS. LaceyY. TielemansY. TielemansA. SantosA. SantosB. FernandesB. FernandesB. MbeumoB. MbeumoM. CunhaM. CunhaA. KinskyA. KinskyA. GrayA. GrayM. van de VenM. van de VenA. RobertsonA. RobertsonJ. van HeckeJ. van HeckeR. BentancurR. BentancurSavioSavioS. TonaliS. TonaliM. KudusM. KudusC. GallagherC. GallagherO. MarmoushO. Marmoush
Tottenham crest
Tottenham
TOT
4-2-3-1
Manchester United

Once inicial

Tottenham

Manager

  • M. Carrick
  • R. De Zerbi

Michael Carrick no podrá contar con un grupo numeroso de jugadores para este partido. Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko y Noussair Mazraoui figuran en la lista de bajas. El once probable del United incluye a Senne Lammens bajo palos, con Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Harry Maguire y Luke Shaw en defensa, y Bruno Fernandes como referencia en el mediocampo.

Roberto De Zerbi también afronta problemas en su plantilla. Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven son bajas confirmadas para el técnico italiano. El once previsto de los Spurs apunta a Antonin Kinsky en portería, con Rodrigo Bentancur, Sandro Tonali y Omar Marmoush entre los titulares.

Forma

MUN

MUN - Formulario

EVE
D2-2
SAB
W4-0
MCI
L0-1
BHA
L2-3
FUL
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
TOT

TOT - Formulario

NEW
L0-2
NFO
D0-0
EVE
D0-0
LIV
L3-1
AVL
L2-3
Gol marcado (encajado)
3/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Manchester United suma un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los Red Devils han encajado siete goles en ese tramo, con la derrota ante Brighton en la Carabao Cup (2-3) y la caída ante el City (0-1) como los resultados más negativos. La única victoria en ese período llegó en competición europea, con un contundente 4-0 ante el Sabah FK.

Tottenham presenta un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los Spurs no han marcado en tres de esos cinco partidos, con empates sin goles ante el Everton y el Nottingham Forest. La derrota más reciente llegó en la Premier League ante el Aston Villa (2-3), mientras que en la Carabao Cup cayeron ante el Liverpool (3-1).

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Manchester UnitedEmpateTottenham
1
1
3
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
0
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Europa League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
F
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
F
Carabao Cup
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
F
7Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026 en Old Trafford, con victoria del Manchester United por 2-0 en la Premier League. En los cinco últimos duelos, Tottenham acumula dos victorias por una del United, con dos empates. Los Spurs también se impusieron en la Europa League en mayo de 2025 (1-0) y en la Carabao Cup en diciembre de 2024 (4-3), un partido especialmente prolífico en goles.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la tabla de la Premier League, el Manchester United ocupa la duodécima posición, mientras que Tottenham se sitúa en el vigésimo lugar. Los Spurs llegan al partido como colistas de la competición, lo que convierte este desplazamiento a Old Trafford en un partido de enorme urgencia para el equipo de De Zerbi.

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