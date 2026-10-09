Cómo ver Manchester United vs Tottenham: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

Manchester United recibe a Tottenham Hotspur en Old Trafford en un partido de la Premier League que llega en un momento complicado para ambos clubes. Michael Carrick dirige a los Red Devils en casa buscando sumar tres puntos que alivien la presión acumulada en las últimas semanas. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 12:30 Old Trafford

Cómo sintonizar el Manchester United vs Tottenham

El Manchester United vs Tottenham se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

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Acerca del encuentro

El United atraviesa un tramo irregular. El empate ante Fulham y la derrota frente al Manchester City en el derbi marcan el ritmo reciente de un equipo que no termina de encontrar consistencia en la liga.

Tottenham llega a Manchester en una situación delicada. Roberto De Zerbi acumula tres partidos sin victoria en la Premier League, con derrotas ante el Aston Villa y el Newcastle que complican el arranque de temporada de los Spurs.

Mathys Tel es uno de los nombres propios del momento en el equipo visitante. El delantero francés igualó el récord histórico de goles de Francia Sub-21 durante el parón internacional, lo que le sitúa con una confianza renovada de cara al regreso de la competición doméstica.

Lisandro Martínez, por su parte, regresa al once del United después de vivir un momento histórico con Argentina. El defensor se despidió emocionalmente de Lionel Messi tras la última aparición internacional del astro, que cerró su etapa con la albiceleste con una victoria por 3-0 ante Benín en Buenos Aires.

Noticias de los equipos y escuadras

Michael Carrick no podrá contar con un grupo numeroso de jugadores para este partido. Amad Diallo, Matthijs de Ligt, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Karl Darlow, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Sesko y Noussair Mazraoui figuran en la lista de bajas. El once probable del United incluye a Senne Lammens bajo palos, con Lisandro Martínez, Diogo Dalot, Harry Maguire y Luke Shaw en defensa, y Bruno Fernandes como referencia en el mediocampo.

Roberto De Zerbi también afronta problemas en su plantilla. Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Jan Paul van Hecke y Micky van de Ven son bajas confirmadas para el técnico italiano. El once previsto de los Spurs apunta a Antonin Kinsky en portería, con Rodrigo Bentancur, Sandro Tonali y Omar Marmoush entre los titulares.

Forma

El Manchester United suma un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los Red Devils han encajado siete goles en ese tramo, con la derrota ante Brighton en la Carabao Cup (2-3) y la caída ante el City (0-1) como los resultados más negativos. La única victoria en ese período llegó en competición europea, con un contundente 4-0 ante el Sabah FK.

Tottenham presenta un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los Spurs no han marcado en tres de esos cinco partidos, con empates sin goles ante el Everton y el Nottingham Forest. La derrota más reciente llegó en la Premier League ante el Aston Villa (2-3), mientras que en la Carabao Cup cayeron ante el Liverpool (3-1).

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026 en Old Trafford, con victoria del Manchester United por 2-0 en la Premier League. En los cinco últimos duelos, Tottenham acumula dos victorias por una del United, con dos empates. Los Spurs también se impusieron en la Europa League en mayo de 2025 (1-0) y en la Carabao Cup en diciembre de 2024 (4-3), un partido especialmente prolífico en goles.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Manchester United ocupa la duodécima posición, mientras que Tottenham se sitúa en el vigésimo lugar. Los Spurs llegan al partido como colistas de la competición, lo que convierte este desplazamiento a Old Trafford en un partido de enorme urgencia para el equipo de De Zerbi.