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Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 10:00 Old Trafford

Cómo ver Manchester United vs Bournemouth en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester United vs Bournemouth se puede ver en directo a través de TNT Sports. Consulta la disponibilidad en tu región y accede a la transmisión en vivo a través del enlace oficial del canal.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Manchester United recibe al Bournemouth en Old Trafford en un partido de Premier League que llega en un momento crítico para los Red Devils. Michael Carrick afronta una presión creciente tras un arranque de temporada que ha dejado al club en el puesto 15 de la tabla.

El equipo local no ha ganado en sus últimas cuatro jornadas de liga y suma apenas un triunfo en siete partidos de Premier League. La derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League agudizó la crisis, y las declaraciones públicas de jugadores como Bruno Fernandes y Lisandro Martínez han alimentado las dudas sobre la cohesión interna del vestuario.

Carrick necesita una respuesta inmediata de sus jugadores. El técnico ha insistido en la exigencia de máximo esfuerzo, pero el margen para el error se estrecha partido a partido en Old Trafford.

El Bournemouth llega a Manchester con confianza. Los Cherries vienen de golear 3-0 al AC Milán en la Europa League y de imponerse 2-0 al Sunderland en la liga, encadenando tres victorias consecutivas en todas las competiciones.

Marco Rose ha construido un equipo sólido y difícil de batir. Con Justin Kluivert y Evanilson como referencias ofensivas, el conjunto visitante tiene argumentos para complicarle la tarde a un United que atraviesa su peor inicio liguero en cuatro décadas.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Por parte del Manchester United, Carrick no podrá contar con Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Luke Shaw ni Kobbie Mainoo, todos fuera por lesión. El once probable contempla a Senne Lammens bajo palos, con una línea defensiva formada por Harry Maguire, Leny Yoro, Diogo Dalot y Noussair Mazraoui, y Bruno Fernandes como referencia en la medular junto a Youri Tielemans, Carlos Baleba y Andrey Santos, con Amad Diallo y Bryan Mbeumo en ataque.

El Bournemouth de Marco Rose presenta las bajas de Julian Araujo, Alex Scott y Alex Toth. El equipo visitante alineará previsiblemente con Djordje Petrovic en portería, una defensa con Adrien Truffert, Antonio Silva, James Hill y Adam Smith, y un centro del campo con Tyler Adams y Lewis Cook, apoyados por Marcus Tavernier y Rayan, con Justin Kluivert y Evanilson como dupla atacante.

Forma

El Manchester United llega al partido con un balance de cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League, y en liga el equipo no ha pasado del empate ante Leeds (1-1) ni ante el Tottenham (1-1). En total, los Red Devils han marcado cuatro goles y encajado nueve en esos cinco partidos.

El Bournemouth presenta tres victorias, una derrota y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los Cherries vienen de golear 3-0 al AC Milán en Europa y al Sturm Graz por el mismo marcador, aunque sufrieron una abultada derrota por 5-1 ante el Chelsea en Premier League. En conjunto, han anotado nueve goles y recibido siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó en empate 2-2, disputado en Bournemouth en marzo de 2026 en el marco de la Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos, los resultados han sido muy igualados, con partidos de alto voltaje ofensivo: el duelo de diciembre de 2025 en Old Trafford acabó 4-4, mientras que el United ganó el amistoso de verano de 2025 por 4-1. El Bournemouth se impuso 3-0 en el partido de diciembre de 2024 en Old Trafford.

Clasificación

En la tabla de Premier League, el Manchester United ocupa el puesto 15 y el Bournemouth el 17, lo que convierte este partido en un duelo directo entre dos equipos que buscan alejarse de la zona baja de la clasificación.