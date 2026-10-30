¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Premier League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoBrighton
¡Mira aquí! Peacock (EEUU)¡Mira aquí! Fox ONE
GOAL-e
Con la colaboración de

Dónde ver Manchester City vs Brighton: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

Manchester City vs Brighton
Manchester City
Brighton
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga Premier entre Manchester City y Brighton hoy. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, lesionados y sancionados, la hora de inicio del partido y más.

El Etihad Stadium acoge este sábado el reencuentro entre Manchester City y Brighton en la Premier League, apenas días después de que ambos equipos se enfrentaran en la cuarta ronda de la Carabao Cup. El partido llega en un momento de máxima atención para los dos clubes, con el líder de la tabla recibiendo a un rival que ha demostrado ser uno de los equipos más incómodos de la competición. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 9
Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs Brighton en directo hoy

El Manchester City vs Brighton se puede ver en directo a través de Peacock en Estados Unidos. También está disponible a través de Fox ONE para los mercados correspondientes. A continuación encontrarás los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

Peacock (USA)

Peacock (EEUU)

Ver aquí

Fox ONE

Fox ONE

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

Enzo Maresca dirige a un City que marcha primero en la Premier League y que lleva una racha irregular en los últimos cinco partidos, con victorias importantes pero también derrotas ante Aston Villa y el Paris Saint-Germain en Champions. El entrenador italiano tiene claro que Brighton no será un adversario sencillo, tal como quedó evidenciado en el duelo copero del miércoles, donde los Seagulls pusieron al límite a los Citizens antes de caer en los penaltis.

Maresca ha advertido públicamente sobre el nivel del equipo de Fabian Hürzeler. El técnico señaló que Brighton lleva toda la temporada compitiendo de frente, marcando tres, cuatro y hasta cinco goles por partido, y que desde su primer encuentro de liga ante Arsenal han mantenido esa identidad ofensiva sin concesiones.

Erling Haaland, ausente en el partido de copa por decisión técnica, regresa al once para este encuentro de liga. El delantero noruego fue reservado deliberadamente por Maresca con vistas a este choque, lo que convierte su presencia en uno de los datos más relevantes de la previa.

Brighton, tercero en la clasificación, llega con bajas sensibles pero con la moral de un equipo que sabe competir contra los grandes. Hürzeler ha construido un bloque sólido que presiona alto y genera peligro con regularidad, y ese estilo no cambiará en el Etihad.

Noticias de los equipos y escuadras

Manchester City contra Brighton alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formación
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovJ. DokuJ. DokuEnzo FernándezEnzo FernándezI. NdiayeI. NdiayeA. BouaddiA. BouaddiE. AndersonE. AndersonE. HaalandE. HaalandB. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkF. KadiogluF. KadiogluL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliC. AndresC. AndresP. GrossP. GrossM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariDiego GómezDiego GómezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Manchester City

Once inicial

Brighton

Manager

  • E. Maresca
  • Fabian Hürzeler

Enzo Maresca prevé alinear a Gianluigi Donnarumma en portería, con una defensa formada por Josko Gvardiol, Marc Guehi, Ruben Dias y Abdukodir Khusanov. El centro del campo contará con Enzo Fernández, Iliman Ndiaye y Ayyoub Bouaddi, mientras que Jeremy Doku, Elliot Anderson y Erling Haaland completarían el once inicial. Antoine Semenyo figura como baja por lesión en el bando local.

Fabian Hürzeler apunta a un equipo con Bart Verbruggen bajo palos y una línea defensiva compuesta por Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu, Luka Vuskovic y Olivier Boscagli. En el mediocampo y ataque se esperan Chema Andres, Pascal Gross, Maxim De Cuyper, Yasin Ayari, Diego Gómez y Charalampos Kostoulas. Los visitantes afrontan el partido con varias bajas por lesión: Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Zadok Yohanna y Pascal Struijk no estarán disponibles.

Forma

MCI

MCI - Formulario

PSG
L2-4
IPS
W3-2
AEK
W5-1
AVL
L2-1
BHA
W2-2
Gol marcado (encajado)
13/11
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
BHA

BHA - Formulario

KZA
W4-0
CRY
W5-0
JAB
D0-0
LIV
L2-0
MCI
L2-2
Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Manchester City llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue la victoria en la Carabao Cup ante Brighton (2-2, ganado en penaltis), y antes de eso cayeron 2-1 ante Aston Villa en la Premier League. En ese tramo de cinco partidos, los Citizens han sumado victorias ante AEK Atenas (5-1) e Ipswich (3-2), aunque también perdieron 4-2 ante el Paris Saint-Germain en Champions.

Brighton acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente fue precisamente ante el City en la copa, y antes de eso cayeron 2-0 ante Liverpool en la Premier League. Entre sus resultados positivos destaca una goleada de 5-0 al Crystal Palace, mientras que empataron a cero ante el Jablonec en la Conference League.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Manchester CityEmpateBrighton
1
2
2
Carabao Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
F
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
7Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el pasado 28 de octubre en la Carabao Cup, con empate a dos goles en el tiempo reglamentario y victoria del City en la tanda de penaltis. En los últimos cinco antecedentes directos, el City acumula dos victorias, dos empates y una derrota frente a los Seagulls. Brighton ganó en el Etihad por 2-1 el 31 de agosto de 2025 y también se impuso en el AMEX por 2-1 en noviembre de 2024, lo que muestra que los visitantes han sido capaces de sumar puntos ante su rival de este sábado en fechas recientes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
L
W
W
W
W
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
W
W
L
W
D
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
D
L
D
W
D
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
D
D
L
D
W
8
NewcastleNewcastleNEW
83231214-211
W
L
L
W
L
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
10
HullHullHUL
824298+110
D
L
D
L
D
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
D
W
D
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
W
W
L
L
D
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
L
D
D
D
L
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
L
L
W
D
L
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
L
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
D
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, el Manchester City ocupa el primer puesto, mientras que Brighton se sitúa en la tercera posición. El partido enfrenta por tanto al líder del campeonato contra uno de sus perseguidores directos, lo que añade peso al resultado para ambos en la lucha por los puestos de cabeza.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google