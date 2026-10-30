Dónde ver Manchester City vs Brighton: previa del partido, cadenas de TV, streaming en directo, alineación titular y todo lo que necesitas saber antes del encuentro

El Etihad Stadium acoge este sábado el reencuentro entre Manchester City y Brighton en la Premier League, apenas días después de que ambos equipos se enfrentaran en la cuarta ronda de la Carabao Cup. El partido llega en un momento de máxima atención para los dos clubes, con el líder de la tabla recibiendo a un rival que ha demostrado ser uno de los equipos más incómodos de la competición. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 11:00 Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs Brighton en directo hoy

El Manchester City vs Brighton se puede ver en directo a través de Peacock en Estados Unidos. También está disponible a través de Fox ONE para los mercados correspondientes. A continuación encontrarás los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

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Acerca del encuentro

Enzo Maresca dirige a un City que marcha primero en la Premier League y que lleva una racha irregular en los últimos cinco partidos, con victorias importantes pero también derrotas ante Aston Villa y el Paris Saint-Germain en Champions. El entrenador italiano tiene claro que Brighton no será un adversario sencillo, tal como quedó evidenciado en el duelo copero del miércoles, donde los Seagulls pusieron al límite a los Citizens antes de caer en los penaltis.

Maresca ha advertido públicamente sobre el nivel del equipo de Fabian Hürzeler. El técnico señaló que Brighton lleva toda la temporada compitiendo de frente, marcando tres, cuatro y hasta cinco goles por partido, y que desde su primer encuentro de liga ante Arsenal han mantenido esa identidad ofensiva sin concesiones.

Erling Haaland, ausente en el partido de copa por decisión técnica, regresa al once para este encuentro de liga. El delantero noruego fue reservado deliberadamente por Maresca con vistas a este choque, lo que convierte su presencia en uno de los datos más relevantes de la previa.

Brighton, tercero en la clasificación, llega con bajas sensibles pero con la moral de un equipo que sabe competir contra los grandes. Hürzeler ha construido un bloque sólido que presiona alto y genera peligro con regularidad, y ese estilo no cambiará en el Etihad.

Noticias de los equipos y escuadras

Enzo Maresca prevé alinear a Gianluigi Donnarumma en portería, con una defensa formada por Josko Gvardiol, Marc Guehi, Ruben Dias y Abdukodir Khusanov. El centro del campo contará con Enzo Fernández, Iliman Ndiaye y Ayyoub Bouaddi, mientras que Jeremy Doku, Elliot Anderson y Erling Haaland completarían el once inicial. Antoine Semenyo figura como baja por lesión en el bando local.

Fabian Hürzeler apunta a un equipo con Bart Verbruggen bajo palos y una línea defensiva compuesta por Lewis Dunk, Ferdi Kadioglu, Luka Vuskovic y Olivier Boscagli. En el mediocampo y ataque se esperan Chema Andres, Pascal Gross, Maxim De Cuyper, Yasin Ayari, Diego Gómez y Charalampos Kostoulas. Los visitantes afrontan el partido con varias bajas por lesión: Evan Ferguson, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Zadok Yohanna y Pascal Struijk no estarán disponibles.

Forma

El Manchester City llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue la victoria en la Carabao Cup ante Brighton (2-2, ganado en penaltis), y antes de eso cayeron 2-1 ante Aston Villa en la Premier League. En ese tramo de cinco partidos, los Citizens han sumado victorias ante AEK Atenas (5-1) e Ipswich (3-2), aunque también perdieron 4-2 ante el Paris Saint-Germain en Champions.

Brighton acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente fue precisamente ante el City en la copa, y antes de eso cayeron 2-0 ante Liverpool en la Premier League. Entre sus resultados positivos destaca una goleada de 5-0 al Crystal Palace, mientras que empataron a cero ante el Jablonec en la Conference League.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el pasado 28 de octubre en la Carabao Cup, con empate a dos goles en el tiempo reglamentario y victoria del City en la tanda de penaltis. En los últimos cinco antecedentes directos, el City acumula dos victorias, dos empates y una derrota frente a los Seagulls. Brighton ganó en el Etihad por 2-1 el 31 de agosto de 2025 y también se impuso en el AMEX por 2-1 en noviembre de 2024, lo que muestra que los visitantes han sido capaces de sumar puntos ante su rival de este sábado en fechas recientes.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Manchester City ocupa el primer puesto, mientras que Brighton se sitúa en la tercera posición. El partido enfrenta por tanto al líder del campeonato contra uno de sus perseguidores directos, lo que añade peso al resultado para ambos en la lucha por los puestos de cabeza.