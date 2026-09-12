Cómo ver Levante vs Barcelona: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

El Barcelona visita el Estadio Ciudad de Valencia para medirse al Levante en un partido de Primera División que llega en un momento de gran confianza para el conjunto azulgrana. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 5 13 sept 2026 - 10:15 Estadio Ciudad de Valencia

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Acerca del encuentro

Hansi Flick ha construido un equipo que impone respeto en cualquier escenario. Con cinco victorias consecutivas y 22 goles anotados en ese período, el Barça llega al encuentro como el mejor equipo de la categoría, liderando la tabla con autoridad.

El Levante, por su parte, atraviesa un momento irregular. Los valencianos suman dos empates y dos derrotas en sus últimas cuatro jornadas competitivas, y necesitan una reacción contundente ante su afición para alejarse de la zona de peligro.

Lamine Yamal, Raphinha y Pedri forman un tridente creativo que ha generado problemas a todos los rivales esta temporada. La semana pasada, el Barça despachó al Feyenoord con un 5-1 en Champions League, una actuación que dejó claro el nivel al que opera este equipo.

El técnico del Levante, Luis Castro, deberá encontrar la manera de contener a un Barcelona que ha marcado cinco goles en dos de sus últimos tres desplazamientos. No será tarea sencilla para un equipo que encajó tres en su última derrota ante el Espanyol.

Noticias de los equipos y escuadras

El Levante de Luis Castro afronta el partido con las bajas confirmadas de Alejandro Primo y Etta Eyong. El once probable de los locales incluye a Mathew Ryan bajo palos, con una línea defensiva formada por Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Nacho Perez y Aissa Mandi, y Thiago Fernandez, Ivan Romero y Roger Brugue como referencias ofensivas.

El Barcelona llega con varias ausencias en su plantilla: Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu y Eric García no están disponibles para este desplazamiento. Flick apunta a un once con Joan García en portería, una zaga con Andreas Christensen, Pau Cubarsí, Gerard Martin y Xavi Espart, y Rodri como pivote en el centro del campo, con Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez, Anthony Gordon y Raphinha completando el once.

Forma

El Levante llega al partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con un total de siete goles a favor y seis en contra. Su mejor resultado reciente fue una contundente victoria por 5-2 ante el Real Betis, aunque desde entonces solo ha sumado un punto en dos jornadas de liga. El equipo no ha conseguido marcar en sus dos últimos partidos de Primera División.

El Barcelona presenta una racha impresionante de cinco victorias consecutivas, con 22 goles anotados y solo tres encajados en ese período. Los azulgranas vienen de golear al Feyenoord por 5-1 en la Champions League y al Valencia por 5-0 en liga. Antes de eso, también se impusieron al Rayo Vallecano por 5-2, lo que refleja una capacidad goleadora excepcional en este inicio de temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en febrero de 2026 en el Camp Nou, con victoria del Barcelona por 3-0. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Barça ha ganado cuatro y el Levante no ha logrado ninguna victoria, con un empate a tres que se produjo en mayo de 2021. El balance de goles en esos cinco duelos es de 12 a favor del Barcelona por 10 del Levante.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Levante se encuentra en el undécimo puesto.