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Primera División
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Cómo ver Levante vs Barcelona: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Levante y Barcelona. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Barcelona visita el Estadio Ciudad de Valencia para medirse al Levante en un partido de Primera División que llega en un momento de gran confianza para el conjunto azulgrana. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 5
Estadio Ciudad de Valencia

Cómo sintonizar el Levante vs Barcelona

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Acerca del encuentro

Hansi Flick ha construido un equipo que impone respeto en cualquier escenario. Con cinco victorias consecutivas y 22 goles anotados en ese período, el Barça llega al encuentro como el mejor equipo de la categoría, liderando la tabla con autoridad.

El Levante, por su parte, atraviesa un momento irregular. Los valencianos suman dos empates y dos derrotas en sus últimas cuatro jornadas competitivas, y necesitan una reacción contundente ante su afición para alejarse de la zona de peligro.

Lamine Yamal, Raphinha y Pedri forman un tridente creativo que ha generado problemas a todos los rivales esta temporada. La semana pasada, el Barça despachó al Feyenoord con un 5-1 en Champions League, una actuación que dejó claro el nivel al que opera este equipo.

El técnico del Levante, Luis Castro, deberá encontrar la manera de contener a un Barcelona que ha marcado cinco goles en dos de sus últimos tres desplazamientos. No será tarea sencilla para un equipo que encajó tres en su última derrota ante el Espanyol.

Noticias de los equipos y escuadras

Levante contra Barcelona alineaciones probables

4-3-3
Levante crest
Levante
LEV
Formación
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. RyanM. RyanA. De La FuenteA. De La FuenteM. SanchezM. SanchezN. PerezN. PerezA. MandiA. MandiJ. OlasagastiJ. OlasagastiE. BardeliE. BardeliO. ReyO. ReyT. FernandezT. FernandezI. RomeroI. RomeroR. BrugueR. BrugueJoan GarcíaJoan GarcíaEric GarcíaEric GarcíaPau CubarsíPau CubarsíG. MartinG. MartinX. EspartX. EspartPedriPedriL. YamalL. YamalM. BernalM. BernalF. LopezF. LopezA. GordonA. GordonRaphinhaRaphinha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
Levante

Once inicial

Barcelona

Manager

  • L. Castro
  • H. Flick

El Levante de Luis Castro afronta el partido con las bajas confirmadas de Alejandro Primo y Etta Eyong. El once probable de los locales incluye a Mathew Ryan bajo palos, con una línea defensiva formada por Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Nacho Perez y Aissa Mandi, y Thiago Fernandez, Ivan Romero y Roger Brugue como referencias ofensivas.

El Barcelona llega con varias ausencias en su plantilla: Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu y Eric García no están disponibles para este desplazamiento. Flick apunta a un once con Joan García en portería, una zaga con Andreas Christensen, Pau Cubarsí, Gerard Martin y Xavi Espart, y Rodri como pivote en el centro del campo, con Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez, Anthony Gordon y Raphinha completando el once.

Forma

LEV

LEV - Formulario

VIL
L1-0
ESP
L3-0
OSA
D0-0
BET
W5-2
MAL
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BAR

BAR - Formulario

ELC
W0-5
ATH
W2-0
RAY
W5-2
VAL
W0-5
FEY
W5-1
Gol marcado (encajado)
22/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Levante llega al partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con un total de siete goles a favor y seis en contra. Su mejor resultado reciente fue una contundente victoria por 5-2 ante el Real Betis, aunque desde entonces solo ha sumado un punto en dos jornadas de liga. El equipo no ha conseguido marcar en sus dos últimos partidos de Primera División.

El Barcelona presenta una racha impresionante de cinco victorias consecutivas, con 22 goles anotados y solo tres encajados en ese período. Los azulgranas vienen de golear al Feyenoord por 5-1 en la Champions League y al Valencia por 5-0 en liga. Antes de eso, también se impusieron al Rayo Vallecano por 5-2, lo que refleja una capacidad goleadora excepcional en este inicio de temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LevanteEmpateBarcelona
0
1
4
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
7Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en febrero de 2026 en el Camp Nou, con victoria del Barcelona por 3-0. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Barça ha ganado cuatro y el Levante no ha logrado ninguna victoria, con un empate a tres que se produjo en mayo de 2021. El balance de goles en esos cinco duelos es de 12 a favor del Barcelona por 10 del Levante.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
W
L
W
W
W
3
AlavésAlavésALA
5311115+610
L
W
W
D
W
4
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
7
EspanyolEspanyolESP
521285+37
W
D
L
L
W
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
9
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
W
L
W
L
D
11
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
W
D
W
L
L
12
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
L
L
W
W
D
13
LevanteLevanteLEV
41215505
D
W
D
L
14
GetafeGetafeGET
411225-34
D
L
W
L
15
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
L
W
L
D
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
D
D
L
L
D
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
402217-62
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
5023613-72
D
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la tabla de Primera División, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Levante se encuentra en el undécimo puesto.

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