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León vs Real Salt Lake: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

León vs Real Salt Lake
León
Real Salt Lake
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre León y Real Salt Lake, así como la hora de inicio y noticias del equipo

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Cómo ver León vs Real Salt Lake en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido León vs Real Salt Lake se puede ver en vivo a través de Apple TV en Estados Unidos mediante el MLS Season Pass. A continuación encontrarás las opciones de transmisión disponibles.

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León y Real Salt Lake se enfrentan en la Leagues Cup, un duelo que reúne a uno de los equipos de Liga MX en mejor momento con un rival de la MLS que busca recuperar su nivel competitivo.

Los Panzas Verdes de Ignacio Ambriz llegan a este partido con una racha impresionante. León ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluyendo victorias sobre Nashville SC, Orlando City e Inter Miami en la fase de grupos de la Leagues Cup, además de triunfos ante Necaxa y Monterrey en Liga MX.

Real Salt Lake, dirigido por Pablo Mastroeni, atraviesa un momento más irregular. El conjunto de Utah llega tras dos derrotas consecutivas en la MLS, incluyendo una caída 3-4 ante FC Dallas, aunque su paso por la Leagues Cup fue prometedor con victorias contundentes sobre FC Juárez y Atlante.

La diferencia de forma entre ambos equipos es evidente. León no ha perdido en ninguno de sus últimos cinco compromisos, mientras que RSL suma dos derrotas en sus últimas dos salidas en liga. Mastroeni necesita que su equipo recupere el nivel que mostró en la fase de grupos del torneo.

En la tabla de la Leagues Cup, León marcha segundo y Real Salt Lake quinto, lo que da una idea del peso que tiene este partido para las aspiraciones de ambos clubes en la competición.

A continuación, toda la información sobre cómo ver León vs Real Salt Lake en vivo, incluyendo canal de TV, transmisión en línea y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

León contra Real Salt Lake alineaciones probables

León crest
León
LEO
Formación
Real Salt Lake crest
Real Salt Lake
RSL
Real Salt Lake crest
Real Salt Lake
RSL

Manager

  • I. Ambriz

El técnico de León, Ignacio Ambriz, no ha confirmado un once probable para este encuentro. Tampoco hay información disponible sobre lesionados o suspendidos en el equipo local. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el partido.

En el caso de Real Salt Lake, Pablo Mastroeni tampoco ha dado a conocer bajas por lesión ni sanciones. El club visitante no ha publicado una alineación prevista. Habrá más novedades sobre el estado del plantel a medida que se aproxime el pitido inicial.

Forma

LEO

LEO - Formulario

NSC
W0-1
ORL
W1-2
MIA
W2-3
NEC
W1-2
MON
W2-0
Gol marcado (encajado)
10/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RSL

RSL - Formulario

ATL
W4-0
JUA
W3-0
MIN
D1-1
DAL
L3-4
ORL
L2-1
Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

León llega en estado de forma excepcional, con cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 ante Monterrey en Liga MX el 22 de agosto. Antes de eso, los Panzas Verdes ganaron 1-2 en casa de Necaxa y se impusieron a Inter Miami (2-3), Orlando City (1-2) y Nashville SC (0-1) en la Leagues Cup. León ha marcado siete goles y encajado cinco en esos cinco partidos, ganando todos sin lograr ninguna portería a cero.

Real Salt Lake acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota 2-1 ante Orlando City en la MLS el 22 de agosto. Antes, RSL cayó 3-4 frente a FC Dallas y empató 1-1 con Minnesota Stars, aunque en la Leagues Cup mostró su mejor cara con goleadas sobre FC Juárez (3-0) y Atlante (4-0). El equipo visitante ha marcado nueve goles en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LeónEmpateReal Salt Lake
0
0
1
Leagues Cup
León badge
León
LEO
1
Real Salt Lake badge
Real Salt Lake
RSL
3
F
1Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único antecedente registrado entre estos dos clubes tuvo lugar el 5 de agosto de 2023 en la Leagues Cup, cuando Real Salt Lake venció a León 3-1 como visitante. Ese es el único encuentro directo disponible entre ambas escuadras, por lo que los datos históricos entre sí son limitados.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
330072+59
W
W
W
2
LeónLeónLEO
330063+39
W
W
W
3
Austin FCAustin FCAUS
321061+58
W
W
W
4
Columbus CrewColumbus CrewCOL
321063+38
W
W
W
5
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
321081+77
W
W
L
6
CF AméricaCF AméricaCFA
321073+47
L
W
W
7
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
312032+17
W
W
W
8
Portland TimbersPortland TimbersPOT
320196+36
W
L
W
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
320163+36
L
W
W
10
TolucaTolucaTOL
320162+46
W
L
W
11
Charlotte FCCharlotte FCCLT
320151+46
L
W
W
12
FC JuárezFC JuárezJUA
32015506
L
W
W
13
MonterreyMonterreyMON
320154+16
W
W
L
14
San Diego FCSan Diego FCSDI
32015506
W
W
L
15
Cruz AzulCruz AzulCRU
320143+16
L
W
W
16
FC DallasFC DallasDAL
320143+16
L
W
W
17
TigresTigresTIG
30302206
W
W
W
18
Orlando CityOrlando CityORL
31115505
W
L
W
19
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
311143+14
W
L
L
20
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
31113304
W
L
L
21
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
31027703
L
L
W
22
Nashville SCNashville SCNSC
310254+13
L
W
L
23
New York City FCNew York City FCNYC
31024403
L
L
W
24
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
310245-13
L
W
L
25
AtlasAtlasATL
310236-33
W
L
L
26
NecaxaNecaxaNEC
310236-33
W
L
L
27
PachucaPachucaPAC
310235-23
W
L
L
28
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
310234-13
L
W
L
29
Santos LagunaSantos LagunaSAN
310235-23
W
L
L
30
AtlanteAtlanteATL
310227-53
L
L
W
31
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
3012510-51
L
L
L
32
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
301225-31
L
L
L
33
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
301216-51
L
L
L
34
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
301216-51
L
L
L
35
PueblaPueblaPUE
3003411-70
L
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
300316-50
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla de la Leagues Cup, León ocupa la segunda posición, mientras que Real Salt Lake se encuentra en el quinto lugar.

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