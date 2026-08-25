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Leagues Cup - Cuartos de final 25 ago 2026 - 22:30

Cómo ver León vs Real Salt Lake en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido León vs Real Salt Lake se puede ver en vivo a través de Apple TV en Estados Unidos mediante el MLS Season Pass. A continuación encontrarás las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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León y Real Salt Lake se enfrentan en la Leagues Cup, un duelo que reúne a uno de los equipos de Liga MX en mejor momento con un rival de la MLS que busca recuperar su nivel competitivo.

Los Panzas Verdes de Ignacio Ambriz llegan a este partido con una racha impresionante. León ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluyendo victorias sobre Nashville SC, Orlando City e Inter Miami en la fase de grupos de la Leagues Cup, además de triunfos ante Necaxa y Monterrey en Liga MX.

Real Salt Lake, dirigido por Pablo Mastroeni, atraviesa un momento más irregular. El conjunto de Utah llega tras dos derrotas consecutivas en la MLS, incluyendo una caída 3-4 ante FC Dallas, aunque su paso por la Leagues Cup fue prometedor con victorias contundentes sobre FC Juárez y Atlante.

La diferencia de forma entre ambos equipos es evidente. León no ha perdido en ninguno de sus últimos cinco compromisos, mientras que RSL suma dos derrotas en sus últimas dos salidas en liga. Mastroeni necesita que su equipo recupere el nivel que mostró en la fase de grupos del torneo.

En la tabla de la Leagues Cup, León marcha segundo y Real Salt Lake quinto, lo que da una idea del peso que tiene este partido para las aspiraciones de ambos clubes en la competición.

A continuación, toda la información sobre cómo ver León vs Real Salt Lake en vivo, incluyendo canal de TV, transmisión en línea y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico de León, Ignacio Ambriz, no ha confirmado un once probable para este encuentro. Tampoco hay información disponible sobre lesionados o suspendidos en el equipo local. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el partido.

En el caso de Real Salt Lake, Pablo Mastroeni tampoco ha dado a conocer bajas por lesión ni sanciones. El club visitante no ha publicado una alineación prevista. Habrá más novedades sobre el estado del plantel a medida que se aproxime el pitido inicial.

Forma

León llega en estado de forma excepcional, con cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 ante Monterrey en Liga MX el 22 de agosto. Antes de eso, los Panzas Verdes ganaron 1-2 en casa de Necaxa y se impusieron a Inter Miami (2-3), Orlando City (1-2) y Nashville SC (0-1) en la Leagues Cup. León ha marcado siete goles y encajado cinco en esos cinco partidos, ganando todos sin lograr ninguna portería a cero.

Real Salt Lake acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota 2-1 ante Orlando City en la MLS el 22 de agosto. Antes, RSL cayó 3-4 frente a FC Dallas y empató 1-1 con Minnesota Stars, aunque en la Leagues Cup mostró su mejor cara con goleadas sobre FC Juárez (3-0) y Atlante (4-0). El equipo visitante ha marcado nueve goles en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Leagues Cup León LEO 1 Real Salt Lake RSL 3 F 1 Goles marcados 3 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único antecedente registrado entre estos dos clubes tuvo lugar el 5 de agosto de 2023 en la Leagues Cup, cuando Real Salt Lake venció a León 3-1 como visitante. Ese es el único encuentro directo disponible entre ambas escuadras, por lo que los datos históricos entre sí son limitados.

Clasificación

En la tabla de la Leagues Cup, León ocupa la segunda posición, mientras que Real Salt Lake se encuentra en el quinto lugar.