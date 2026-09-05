Cómo ver León vs CF América: Detalles del partido, canal de TV, streaming en vivo y más

León y CF América se miden en la Leagues Cup, un duelo entre dos de los clubes más reconocidos de la Liga MX que llegan a este partido con trayectorias recientes bien distintas. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Leagues Cup - bronce 6 sept 2026 - 18:00

Cómo ver León vs CF América en línea

León vs CF América está disponible para ver en vivo a través de Apple TV, que posee los derechos exclusivos de transmisión de todos los partidos de la Leagues Cup.

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Acerca del encuentro

Los Panzas Verdes de Ignacio Ambriz ocupan el segundo lugar en la tabla de la Leagues Cup, una posición que refleja el trabajo sólido del equipo a lo largo del torneo. Sin embargo, su última salida no fue la esperada: cayeron 2-0 ante Toluca el 3 de septiembre, un resultado que frena el impulso que traían tras encadenar victorias consecutivas.

CF América, dirigido por Guillermo Almada, llega con una dinámica diferente. Las Águilas han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competencias y han demostrado ser uno de los equipos mexicanos más fiables del verano. Su derrota más reciente fue un 2-2 ante Monterrey en la Leagues Cup el 3 de septiembre, un tropiezo que no borra una racha de resultados positivos.

El historial entre ambos clubes en Liga MX añade peso a este encuentro. El duelo más reciente, disputado en abril de 2026, terminó con victoria de América 3-2 en el estadio de León, lo que da a los capitalinos cierta ventaja psicológica de cara a este partido.

Ambriz necesitará que su equipo responda tras la derrota ante Toluca, mientras que Almada buscará que América retome la senda del triunfo después del empate ante el Monterrey. Dos propuestas técnicas distintas, dos motivaciones claras.

Noticias del equipo y escuadras

Ignacio Ambriz no ha confirmado una alineación probable para León de cara a este partido. No hay lesionados ni suspendidos registrados en el equipo local, y se añadirán novedades más cerca del pitido inicial.

Guillermo Almada tampoco ha dado a conocer el once titular de CF América. Al igual que León, las Águilas no presentan bajas por lesión ni sanción confirmadas en este momento. Se actualizará la información del equipo visitante en cuanto esté disponible.

Forma

León llega con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante Toluca en la Leagues Cup el 3 de septiembre. Antes de ese tropiezo, los Panzas Verdes habían encadenado victorias: 3-0 ante Real Salt Lake en la Leagues Cup y 2-0 ante Monterrey en Liga MX. También sumaron un triunfo 1-2 ante Necaxa fuera de casa. En esos cinco partidos, León anotó siete goles y recibió cuatro.

CF América registra cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue un 2-2 ante Monterrey en la Leagues Cup el 3 de septiembre. Previamente, las Águilas vencieron 2-0 al Puebla en Liga MX, derrotaron 2-0 al Columbus Crew en la Leagues Cup, ganaron 1-2 ante FC Juárez en liga y superaron 3-0 al Atlético de San Luis. América marcó diez goles y encajó cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en Liga MX el 22 de abril de 2026, con CF América ganando 3-2 como visitante en el estadio de León. Antes de eso, América también se impuso 2-0 como local ante León en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el balance es favorable a CF América con tres victorias, frente a un triunfo de León y un empate, con ambos equipos sumando ocho goles en total.

Clasificación

En la tabla actual de la Leagues Cup, León ocupa el segundo lugar mientras que CF América figura en la sexta posición.