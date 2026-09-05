¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Leagues Cup
team-logoLeón
team-logoCF América
¡Mira aquí! Apple TV
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver León vs CF América: Detalles del partido, canal de TV, streaming en vivo y más

León vs CF América
León
CF América
Leagues Cup

Cómo ver el partido de Leagues Cup entre León y CF América, así como la hora de inicio y noticias del equipo

León y CF América se miden en la Leagues Cup, un duelo entre dos de los clubes más reconocidos de la Liga MX que llegan a este partido con trayectorias recientes bien distintas. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Leagues Cup - bronce
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver León vs CF América en línea

León vs CF América está disponible para ver en vivo a través de Apple TV, que posee los derechos exclusivos de transmisión de todos los partidos de la Leagues Cup.

Apple TV

Apple TV

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

Los Panzas Verdes de Ignacio Ambriz ocupan el segundo lugar en la tabla de la Leagues Cup, una posición que refleja el trabajo sólido del equipo a lo largo del torneo. Sin embargo, su última salida no fue la esperada: cayeron 2-0 ante Toluca el 3 de septiembre, un resultado que frena el impulso que traían tras encadenar victorias consecutivas.

CF América, dirigido por Guillermo Almada, llega con una dinámica diferente. Las Águilas han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competencias y han demostrado ser uno de los equipos mexicanos más fiables del verano. Su derrota más reciente fue un 2-2 ante Monterrey en la Leagues Cup el 3 de septiembre, un tropiezo que no borra una racha de resultados positivos.

El historial entre ambos clubes en Liga MX añade peso a este encuentro. El duelo más reciente, disputado en abril de 2026, terminó con victoria de América 3-2 en el estadio de León, lo que da a los capitalinos cierta ventaja psicológica de cara a este partido.

Ambriz necesitará que su equipo responda tras la derrota ante Toluca, mientras que Almada buscará que América retome la senda del triunfo después del empate ante el Monterrey. Dos propuestas técnicas distintas, dos motivaciones claras.

Noticias del equipo y escuadras

León contra CF América alineaciones probables

León crest
León
LEO
Formación
CF América crest
CF América
CFA
CF América crest
CF América
CFA

Manager

  • I. Ambriz

Ignacio Ambriz no ha confirmado una alineación probable para León de cara a este partido. No hay lesionados ni suspendidos registrados en el equipo local, y se añadirán novedades más cerca del pitido inicial.

Guillermo Almada tampoco ha dado a conocer el once titular de CF América. Al igual que León, las Águilas no presentan bajas por lesión ni sanción confirmadas en este momento. Se actualizará la información del equipo visitante en cuanto esté disponible.

Forma

LEO

LEO - Formulario

NEC
W1-2
MON
W2-0
RSL
W3-0
ATL
D1-1
TOL
L2-0
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CFA

CFA - Formulario

SAN
W3-0
JUA
W1-2
COL
W2-0
PUE
W2-0
MON
L2-2
Gol marcado (encajado)
11/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

León llega con un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante Toluca en la Leagues Cup el 3 de septiembre. Antes de ese tropiezo, los Panzas Verdes habían encadenado victorias: 3-0 ante Real Salt Lake en la Leagues Cup y 2-0 ante Monterrey en Liga MX. También sumaron un triunfo 1-2 ante Necaxa fuera de casa. En esos cinco partidos, León anotó siete goles y recibió cuatro.

CF América registra cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue un 2-2 ante Monterrey en la Leagues Cup el 3 de septiembre. Previamente, las Águilas vencieron 2-0 al Puebla en Liga MX, derrotaron 2-0 al Columbus Crew en la Leagues Cup, ganaron 1-2 ante FC Juárez en liga y superaron 3-0 al Atlético de San Luis. América marcó diez goles y encajó cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LeónEmpateCF América
0
2
3
Liga MX
León badge
León
LEO
2
CF América badge
CF América
CFA
3
F
Liga MX
CF América badge
CF América
CFA
2
León badge
León
LEO
0
F
Liga MX
CF América badge
CF América
CFA
1
León badge
León
LEO
1
F
Liga MX
León badge
León
LEO
1
CF América badge
CF América
CFA
1
F
Liga MX
León badge
León
LEO
0
CF América badge
CF América
CFA
1
F
4Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar en Liga MX el 22 de abril de 2026, con CF América ganando 3-2 como visitante en el estadio de León. Antes de eso, América también se impuso 2-0 como local ante León en noviembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el balance es favorable a CF América con tres victorias, frente a un triunfo de León y un empate, con ambos equipos sumando ocho goles en total.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
330072+59
W
W
W
2
LeónLeónLEO
330063+39
W
W
W
3
Austin FCAustin FCAUS
321061+58
W
W
W
4
Columbus CrewColumbus CrewCOL
321063+38
W
W
W
5
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
321081+77
W
W
L
6
CF AméricaCF AméricaCFA
321073+47
L
W
W
7
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
312032+17
W
W
W
8
Portland TimbersPortland TimbersPOT
320196+36
W
L
W
9
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
320163+36
L
W
W
10
TolucaTolucaTOL
320162+46
W
L
W
11
Charlotte FCCharlotte FCCLT
320151+46
L
W
W
12
FC JuárezFC JuárezJUA
32015506
L
W
W
13
MonterreyMonterreyMON
320154+16
W
W
L
14
San Diego FCSan Diego FCSDI
32015506
W
W
L
15
Cruz AzulCruz AzulCRU
320143+16
L
W
W
16
FC DallasFC DallasDAL
320143+16
L
W
W
17
TigresTigresTIG
30302206
W
W
W
18
Orlando CityOrlando CityORL
31115505
W
L
W
19
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
311143+14
W
L
L
20
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
31113304
W
L
L
21
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
31027703
L
L
W
22
Nashville SCNashville SCNSC
310254+13
L
W
L
23
New York City FCNew York City FCNYC
31024403
L
L
W
24
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
310245-13
L
W
L
25
AtlasAtlasATL
310236-33
W
L
L
26
NecaxaNecaxaNEC
310236-33
W
L
L
27
PachucaPachucaPAC
310235-23
W
L
L
28
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
310234-13
L
W
L
29
Santos LagunaSantos LagunaSAN
310235-23
W
L
L
30
AtlanteAtlanteATL
310227-53
L
L
W
31
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
3012510-51
L
L
L
32
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
301225-31
L
L
L
33
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
301216-51
L
L
L
34
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
301216-51
L
L
L
35
PueblaPueblaPUE
3003411-70
L
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
300316-50
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla actual de la Leagues Cup, León ocupa el segundo lugar mientras que CF América figura en la sexta posición.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google