Cómo ver León vs Atletico de San Luis: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

León recibe a Atlético de San Luis en el Estadio Nou Camp de León de los Aldamas en un duelo de la Liga MX Apertura 2026 que llega en un momento delicado para ambos clubes. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga MX - Jornada 8 14 sept 2026 - 21:00 Estadio Nou Camp

Cómo sintonizar el León vs Atletico de San Luis

El partido León vs Atlético de San Luis se puede ver en vivo en Estados Unidos a través de Fox Sports en Prime Video y Fox ONE.

Cómo ver en el extranjero con VPN

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Acerca del encuentro

Ignacio Ambriz dirige a los Panzas Verdes en una campaña irregular. Su derrota más reciente, un 3-1 ante Club Universidad Nacional el 11 de septiembre, fue el segundo tropiezo en sus últimas cinco salidas. Antes de eso, León sumó una victoria importante al vencer 1-0 a CF América en la Leagues Cup.

Diego Mejía trae a los Rojiblancos desde San Luis Potosí con una racha que genera preocupación. Su última salida fue una derrota 0-3 ante CD Guadalajara en Liga MX, resultado que se suma a una secuencia con más sombras que luces en las últimas semanas.

La diferencia en la tabla es mínima pero significativa. León se ubica en la posición 11 del Apertura, mientras que San Luis ocupa el lugar 16, lo que convierte este partido en un enfrentamiento directo entre dos escuadras que necesitan sumar puntos para alejarse de la zona baja.

El historial reciente entre estos dos clubes ha favorecido a León, aunque San Luis ha sabido competirles en el Nou Camp en el pasado. Ambriz buscará aprovechar la localía para darle estabilidad a su equipo.

Noticias de los equipos y escuadras

Ignacio Ambriz no ha confirmado el once titular de León para este partido. Por el momento, no hay lesiones ni suspensiones registradas en el plantel local, y se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

Diego Mejía tampoco ha revelado la alineación probable de Atlético de San Luis. Al igual que en el caso del equipo local, no se reportan bajas por lesión o sanción en el bando visitante. Se añadirá información más precisa conforme se acerque el pitazo inicial.

Forma

León acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 3-1 ante Club Universidad Nacional en Liga MX el 11 de septiembre. Antes de eso, los Panzas Verdes vencieron 1-0 a CF América en la Leagues Cup. En total, el equipo de Ambriz ha marcado seis goles y encajado siete en ese tramo.

Atlético de San Luis llega con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco actuaciones. El resultado más reciente fue una derrota 0-3 ante CD Guadalajara en Liga MX el 5 de septiembre. Su único triunfo en ese período fue un 1-3 en casa de Monterrey el 31 de agosto. Los Rojiblancos han anotado cinco goles y recibido nueve en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se disputó el 22 de marzo de 2026 en Liga MX, con León ganando 2-1 como visitante en el estadio de San Luis. En los últimos cinco duelos directos, León acumula cuatro victorias por una de Atlético de San Luis, con los Esmeraldas mostrando una clara superioridad en este historial reciente. Entre todos esos encuentros, los equipos han sumado un total de ocho goles.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX, León ocupa la posición 11 y Atlético de San Luis se encuentra en el lugar 16.