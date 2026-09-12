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Cómo ver León vs Atletico de San Luis: previa, transmisión para ver en vivo, detalles de ambos equipos y más

León vs Atletico de San Luis
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GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Liga MX entre León y Atletico de San Luis. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

León recibe a Atlético de San Luis en el Estadio Nou Camp de León de los Aldamas en un duelo de la Liga MX Apertura 2026 que llega en un momento delicado para ambos clubes. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Liga MX - Jornada 8
Estadio Nou Camp

Cómo sintonizar el León vs Atletico de San Luis

El partido León vs Atlético de San Luis se puede ver en vivo en Estados Unidos a través de Fox Sports en Prime Video y Fox ONE.

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Acerca del encuentro

Ignacio Ambriz dirige a los Panzas Verdes en una campaña irregular. Su derrota más reciente, un 3-1 ante Club Universidad Nacional el 11 de septiembre, fue el segundo tropiezo en sus últimas cinco salidas. Antes de eso, León sumó una victoria importante al vencer 1-0 a CF América en la Leagues Cup.

Diego Mejía trae a los Rojiblancos desde San Luis Potosí con una racha que genera preocupación. Su última salida fue una derrota 0-3 ante CD Guadalajara en Liga MX, resultado que se suma a una secuencia con más sombras que luces en las últimas semanas.

La diferencia en la tabla es mínima pero significativa. León se ubica en la posición 11 del Apertura, mientras que San Luis ocupa el lugar 16, lo que convierte este partido en un enfrentamiento directo entre dos escuadras que necesitan sumar puntos para alejarse de la zona baja.

El historial reciente entre estos dos clubes ha favorecido a León, aunque San Luis ha sabido competirles en el Nou Camp en el pasado. Ambriz buscará aprovechar la localía para darle estabilidad a su equipo.

Noticias de los equipos y escuadras

León contra Atletico de San Luis alineaciones probables

Manager

  • I. Ambriz

Ignacio Ambriz no ha confirmado el once titular de León para este partido. Por el momento, no hay lesiones ni suspensiones registradas en el plantel local, y se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

Diego Mejía tampoco ha revelado la alineación probable de Atlético de San Luis. Al igual que en el caso del equipo local, no se reportan bajas por lesión o sanción en el bando visitante. Se añadirá información más precisa conforme se acerque el pitazo inicial.

Forma

LEO

LEO - Formulario

RSL
W3-0
ATL
D1-1
TOL
L2-0
CFA
W1-0
CUN
L3-1
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SAN

SAN - Formulario

ORL
L2-2
CFA
L3-0
PAC
D1-1
MON
W1-3
CDG
L0-3
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

León acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 3-1 ante Club Universidad Nacional en Liga MX el 11 de septiembre. Antes de eso, los Panzas Verdes vencieron 1-0 a CF América en la Leagues Cup. En total, el equipo de Ambriz ha marcado seis goles y encajado siete en ese tramo.

Atlético de San Luis llega con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco actuaciones. El resultado más reciente fue una derrota 0-3 ante CD Guadalajara en Liga MX el 5 de septiembre. Su único triunfo en ese período fue un 1-3 en casa de Monterrey el 31 de agosto. Los Rojiblancos han anotado cinco goles y recibido nueve en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LeónEmpateAtletico de San Luis
4
0
1
Liga MX
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
1
León badge
León
LEO
2
F
Liga MX
León badge
León
LEO
0
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
1
F
Liga MX
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
1
León badge
León
LEO
2
F
Liga MX
León badge
León
LEO
1
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
0
F
Liga MX
León badge
León
LEO
1
Atletico de San Luis badge
Atletico de San Luis
SAN
0
F
6Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se disputó el 22 de marzo de 2026 en Liga MX, con León ganando 2-1 como visitante en el estadio de San Luis. En los últimos cinco duelos directos, León acumula cuatro victorias por una de Atlético de San Luis, con los Esmeraldas mostrando una clara superioridad en este historial reciente. Entre todos esos encuentros, los equipos han sumado un total de ocho goles.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
TolucaTolucaTOL
7511154+1116
W
W
W
D
W
2
CF AméricaCF AméricaCFA
6510122+1016
W
W
W
W
D
3
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
7421126+614
W
D
W
W
D
4
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
7412107+313
W
W
L
D
W
5
TijuanaTijuanaTIJ
7412108+213
L
W
L
W
D
6
PueblaPueblaPUE
7412109+113
W
L
W
W
D
7
AtlasAtlasATL
84131012-213
L
D
L
W
W
8
Cruz AzulCruz AzulCRU
74031211+112
W
W
L
L
L
9
PachucaPachucaPAC
8323138+511
W
W
D
D
L
10
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
7322119+211
W
L
D
D
W
11
LeónLeónLEO
731399010
L
D
W
W
W
12
MonterreyMonterreyMON
63031310+39
L
L
W
W
L
13
NecaxaNecaxaNEC
8224913-48
L
D
L
D
L
14
AtlanteAtlanteATL
8143712-57
L
D
D
L
D
15
TigresTigresTIG
7133911-26
D
D
W
L
L
16
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
7133813-56
L
W
D
L
D
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
7016412-81
L
D
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
7007321-180
L
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026 de la Liga MX, León ocupa la posición 11 y Atlético de San Luis se encuentra en el lugar 16.

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