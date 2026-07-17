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Liga MX - Jornada 1 Estadio Nou Camp

Cómo ver León vs Atlas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Fox ONE transmite el partido en vivo. A continuación encontrarás los detalles para seguir el encuentro por televisión o en línea.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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León recibe a Atlas en el Estadio Nou Camp de León de los Aldamas en un partido de Liga MX que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos del torneo Apertura.

Ignacio Ambriz dirige a un León que llega al partido con urgencia. Los Esmeraldas han cedido dos derrotas consecutivas, incluida una goleada de 4-1 ante Toluca, y necesitan recuperar puntos para no alejarse de los puestos de liguilla.

Atlas, en cambio, llega como uno de los equipos más sólidos del torneo. Diego Cocca ha construido un equipo difícil de batir y los Rojinegros se ubican entre los líderes de la tabla, lo que convierte esta visita a León en una prueba de carácter para ambos lados.

El historial reciente entre estos dos clubes es equilibrado y disputado. El propio León ganó el último enfrentamiento entre ellos, un 2-0 en este mismo estadio a principios de abril, pero Atlas sabe que puede imponerse fuera de casa.

Con León necesitando los tres puntos y Atlas buscando consolidar su posición en la parte alta, el partido promete intensidad desde el primer minuto.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Ignacio Ambriz dirige a León sin que se hayan confirmado bajas por lesión o suspensión de cara a este partido. El cuerpo técnico no ha publicado una alineación probable, por lo que los detalles del once titular se irán actualizando conforme se acerque el pitido inicial.

Del lado visitante, Diego Cocca tampoco ha reportado ausencias confirmadas ni ha adelantado su alineación para este partido. La información sobre el equipo de Atlas se completará en cuanto haya novedades oficiales.

Forma

León llega al partido con un registro de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. Los Esmeraldas han encadenado dos caídas seguidas: primero ante CF América por 3-2 y luego una derrota contundente de 4-1 frente a Toluca. Antes de esa racha negativa, el equipo de Ambriz sumó dos victorias consecutivas, incluyendo un 3-1 sobre FC Juárez y un triunfo 2-0 precisamente ante Atlas. En total, León ha marcado siete goles y encajado nueve en ese período, lo que refleja una fragilidad defensiva que el rival querrá explotar.

Atlas llega en mejor estado anímico, aunque sus últimas dos salidas terminaron en derrota ante Cruz Azul, con marcadores de 1-0 y 3-2 respectivamente. Con todo, los Rojinegros acumulan dos victorias, un empate y dos derrotas en sus cinco partidos más recientes. El triunfo 1-0 ante CF América y la victoria 1-0 frente a Santos Laguna muestran que el equipo de Cocca sabe ganar sin conceder demasiado, habiendo anotado tres goles y encajado cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El duelo más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 5 de abril de 2026 en este mismo Estadio Nou Camp, con León imponiéndose 2-0. Mirando los últimos cinco enfrentamientos en Liga MX, la serie está prácticamente igualada: León ha ganado tres veces por dos de Atlas, con un único empate a cero en octubre de 2024. Los encuentros entre ambos suelen ser disputados y ajustados, aunque el local ha tenido ventaja cuando juega en casa.

Clasificación

En la tabla del Apertura, Atlas ocupa la segunda posición, mientras que León se encuentra en el noveno puesto, lo que añade una diferencia de ambición inmediata al partido: los visitantes defienden su lugar entre los líderes y los locales buscan acercarse a la zona de clasificación.