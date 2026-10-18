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Premier League - Jornada 7 18 oct 2026 - 09:00 Elland Road

Cómo ver Leeds vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Telemundo para la audiencia de Estados Unidos. Accede a la transmisión en vivo a través de Fubo Latino.

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Leeds United recibe a Manchester United en Elland Road en un duelo de Premier League que llega en un momento delicado para ambos clubes, aunque por razones muy distintas.

Los de Daniel Farke ocupan la séptima plaza de la tabla y han mostrado solidez en casa esta temporada, aunque su forma reciente no es del todo convincente. La derrota ante Arsenal por 2-1 el pasado 10 de octubre fue un golpe, pero la goleada 4-1 al Newcastle en septiembre sigue siendo una referencia de lo que este equipo puede hacer.

Por su parte, Manchester United llega a Elland Road en una situación alarmante. Los de Michael Carrick están en la decimotercera posición y acumulan una racha de resultados que ha encendido todas las alarmas en Old Trafford. La derrota 2-0 ante el Atlético de Madrid en Champions League el martes pasado no hizo más que agravar la presión sobre el banquillo.

Carrick enfrenta además una crisis de bajas importante. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo y Luke Shaw son solo algunos de los nombres que no estarán disponibles, lo que reduce considerablemente las opciones del técnico inglés.

El ambiente en el vestuario visitante tampoco parece el más sereno. Lisandro Martínez protagonizó recientemente un tenso momento en zona mixta tras la derrota en Champions, y las críticas internas al club no han pasado desapercibidas.

La situación de Leeds es más estable, pero no está exenta de interrogantes. Farke tiene bajas propias con Mateo Joseph, Joe Rodon y Daniel James fuera, y la continuidad del técnico alemán, que ha renovado hasta 2029, no garantiza por sí sola los tres puntos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Daniel Farke no podrá contar con Mateo Joseph, Joe Rodon ni Daniel James, todos ellos en la lista de bajas. El técnico alemán apunta a un once con James Trafford bajo palos, una defensa formada por Nico Elvedi, James Justin, Tarik Muharemovic y Jayden Bogle, y un centro del campo con Ao Tanaka, Gabriel Gudmundsson y Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin y Noah Okafor apuntan a liderar el ataque junto a Anton Stach.

Michael Carrick afronta una lista de bajas considerable: Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Kobbie Mainoo y Luke Shaw están todos descartados. El once probable visitante sitúa a Senne Lammens en portería, con Lisandro Martínez, Harry Maguire y Leny Yoro en defensa, y Bruno Fernandes como referencia en la mediapunta, acompañado de Amad Diallo y Bryan Mbeumo en ataque.

Forma

Leeds llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los de Farke marcaron nueve goles en ese tramo pero encajaron nueve también, lo que refleja un equipo con capacidad ofensiva pero con fragilidades defensivas. El 4-1 al Newcastle fue su mejor resultado, aunque la derrota 6-3 ante el Chelsea en la Carabao Cup y el tropiezo ante Arsenal muestran que la consistencia sigue siendo una asignatura pendiente.

Manchester United presenta un panorama más preocupante: una sola victoria, dos empates y dos derrotas en los últimos cinco encuentros. El equipo ha marcado tres goles en ese período y ha encajado ocho, con la derrota 2-0 ante el Atlético de Madrid como el resultado más reciente. El empate 1-1 ante el Tottenham fue el único punto en sus últimas tres salidas en Premier League.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un amistoso de pretemporada en agosto de 2026 que terminó 1-1. En el plano competitivo, el último duelo de Premier League entre estos dos clubes fue en abril de 2026, cuando Leeds ganó 2-1 en Old Trafford, resultado que añade un punto de motivación extra para los visitantes de hoy. En los cinco encuentros registrados entre ambos, Manchester United cuenta con una victoria, Leeds con dos y los restantes terminaron en empate.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, Leeds United ocupa la séptima posición, mientras que Manchester United se encuentra en el decimotercer puesto, lo que otorga a los locales una ventaja psicológica clara antes del pitido inicial.