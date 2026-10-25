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Serie A
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Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
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Cómo ver Lecce vs Juventus: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Lecce vs Juventus
Lecce
Juventus
Serie A

Cómo ver el partido de Serie A entre Lecce y Juventus, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Serie A - Jornada 8
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
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Cómo ver Lecce vs Juventus en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al servicio y no perderte el encuentro.

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El Lecce recibe a la Juventus este domingo en el Estadio Ettore Giardiniero - Via del Mare en un partido correspondiente a la octava jornada de la Serie A 2026/27. Los salentinos llegan al encuentro en un momento de confianza, mientras que los bianconeri atraviesan una racha preocupante que hace de esta visita algo más que un trámite.

El equipo de Eusebio Di Francesco viene de golear al Udinese a domicilio por 0-3 y acumula nueve puntos tras siete jornadas. Con seis puntos en los últimos cuatro partidos, el Lecce se ha consolidado como un rival incómodo en casa.

La Juventus, en cambio, llega en un estado de forma frágil. El conjunto de Luciano Spalletti ha conseguido apenas un punto en sus dos últimas citas ligueras, incluyendo una derrota por 0-3 ante la Lazio. Su única victoria reciente llegó en Europa League.

Las bajas no dan tregua a Spalletti. Tras los problemas físicos sufridos ante el Rennes en Europa League, la lista de lesionados bianconeri sigue creciendo y ya supera la decena de jugadores, lo que obliga al técnico a reconfigurar su once con recursos limitados.

El Lecce tampoco está exento de problemas. La baja de Ivan Ilic, cuya lesión ha resultado ser más grave de lo esperado y requerirá intervención quirúrgica, priva a Di Francesco de uno de sus refuerzos más importantes del mercado de verano.

En la tabla, los dos equipos están separados por apenas dos puntos, lo que convierte este choque en un duelo con implicaciones directas en la clasificación de la primera mitad de la tabla.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el horario y las últimas noticias de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Lecce contra Juventus alineaciones probables

4-3-3
Lecce crest
Lecce
LEC
page.match.formation.title
Juventus crest
Juventus
JUV
3-4-1-2
W. FalconeW. FalconeA. GalloA. GalloD. VeigaD. VeigaGabrielGabrielK. GasparK. GasparO. NgomO. NgomM. KabaM. KabaY. MalehY. MalehW. GeubbelsW. Geubbelsteam-logoA. FatahK. N'DriK. N'DriG. VicarioG. VicarioP. KaluluP. KaluluJhon LucumíJhon LucumíG. BremerG. BremerA. CambiasoA. CambiasoK. AlajbegovicK. AlajbegovicP. SarrP. SarrW. McKennieW. McKennieD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus crest
Juventus
JUV
4-3-3
Lecce

Once inicial

Juventus

Manager

  • E. Di Francesco
  • L. Spalletti

Di Francesco no podrá contar con Medon Berisha, Lassana Coulibaly, Santiago Pierotti ni Ivan Ilic, este último pendiente de una operación tras confirmarse la gravedad de su lesión. El técnico apuesta por un once con Falcone bajo palos, una defensa de cuatro con Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel y Gallo, y una línea de tres en el mediocampo formada por Ngom, Kaba y Maleh, con N'Dri, Geubbels y Fatah en ataque.

Spalletti afronta el partido con una enfermería desbordada: Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Kamil Grabara, Arkadiusz Milik, Zeki Celik y Nico González están todos descartados. El once proyectado sitúa a Vicario en portería, una línea de tres con Gatti, Bremer y Lucumí, Kalulu y Cambiaso como carrileros, Sarr y Douglas Luiz en el centro junto a McKennie, y la pareja Woltemade-Kolo Muani en punta.

Forma

LEC

LEC - Formulario

CGL
L1-0
MON
W3-2
MIL
L3-0
BOL
L1-2
UDI
W0-3
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
JUV

JUV - Formulario

CRE
L0-1
CGL
D1-1
CEL
W1-2
LAZ
L0-3
REN
D2-2
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Lecce llega con un balance de dos victorias, una derrota y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, aunque su trayectoria más reciente es positiva. La última actuación fue la goleada ante el Udinese (0-3), y antes de eso cayeron 1-2 ante el Bologna. En total, los salentinos han marcado ocho goles y encajado siete en ese período, con una tendencia ofensiva en alza.

La Juventus presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El empate más reciente fue ante el Rennes en Europa League (2-2), mientras que en liga acumulan dos jornadas sin ganar, incluyendo la contundente derrota 0-3 frente a la Lazio. En total, los bianconeri han anotado seis goles y recibido ocho en ese tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva que el Lecce querrá explotar.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LecceEmpateJuventus
0
2
3
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Lecce badge
Lecce
LEC
1
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Lecce badge
Lecce
LEC
1
F
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
1
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
F
3Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 9 de mayo de 2026 en el Via del Mare, con victoria de la Juventus por 0-1. En los últimos cinco precedentes en Serie A, la Juventus acumula dos victorias por un triunfo del Lecce, con dos empates. Los goles totales en esa serie arrojan un balance de siete a favor de los bianconeri y cuatro para los salentinos, aunque el historial reciente muestra que el Lecce es capaz de plantar cara en casa.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
8710165+1122
W
W
W
W
D
2
Inter MilánInter MilánINT
7610219+1219
W
W
D
W
W
3
RomaRomaROM
8530196+1318
D
W
D
D
W
4
ComoComoCOM
8521147+717
W
W
D
L
W
5
AC MilánAC MilánMIL
7430147+715
W
D
W
D
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
W
L
W
D
W
7
TorinoTorinoTOR
84131311+213
W
W
W
D
L
8
CagliariCagliariCGL
841369-313
L
L
D
W
W
9
SSC NápolesSSC NápolesNAP
83231310+311
D
L
W
D
W
10
JuventusJuventusJUV
732298+111
L
D
W
L
D
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
L
W
L
L
L
12
LecceLecceLEC
7304912-39
W
L
L
W
L
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
W
L
W
D
L
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
L
L
D
L
W
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
L
L
L
L
L
17
GénovaGénovaGEN
7115513-84
L
W
L
D
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
L
L
D
W
L
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
L
L
L
W
L
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de la Serie A, el Lecce ocupa la duodécima posición, mientras que la Juventus se sitúa en el décimo puesto tras siete jornadas disputadas.

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