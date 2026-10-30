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Cómo ver Le Havre vs Paris Saint-Germain: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Le Havre vs Paris Saint-Germain
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Cómo ver el partido de Ligue 1 entre Le Havre y Paris Saint-Germain, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Ligue 1 - Jornada 9
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Cómo ver Le Havre vs Paris Saint-Germain en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Le Havre y Paris Saint-Germain se puede ver en directo a través de Fox ONE. Accede al stream en vivo desde el enlace oficial del canal.

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El líder de la Ligue 1 visita el Stade Oceane este viernes por la noche con un objetivo claro: ampliar su ventaja en la cima de la tabla. Paris Saint-Germain llega a Le Havre en un momento de forma excepcional, con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones.

El conjunto de Luis Enrique acumula 17 puntos en ocho jornadas y llega respaldado por triunfos ante Barcelona en Champions League y Lyon en el campeonato doméstico. La confianza en el Parque de los Príncipes es alta, aunque el propio Enrique advirtió en rueda de prensa que no habrá lugar para la relajación.

"Cada vez que nos hemos enfrentado a equipos considerados más débiles, hemos tenido problemas", reconoció el técnico español. "Aunque estemos primeros y ellos últimos, habrá momentos difíciles que gestionar."

Le Havre, por su parte, llega al partido como colista y sin conocer la victoria en lo que va de temporada. Su última salida fue una derrota por 4-3 ante el Marsella, un resultado que resume las dificultades de un equipo que concede con demasiada facilidad.

El conjunto de Didier Digard arrastra una lista de bajas importante y necesita urgentemente sumar su primera victoria en Ligue 1 para alejarse de los puestos de descenso. La visita del campeón no llega en el mejor momento.

Para el PSG, la ausencia de Khvicha Kvaratskhelia por lesión de larga duración sigue siendo la sombra que planea sobre un equipo que, pese a todo, ha demostrado tener recursos suficientes en el banquillo. Jugadores como Senny Mayulu y Mika Godts han aprovechado su oportunidad.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Le Havre contra Paris Saint-Germain alineaciones probables

5-3-2
Le Havre crest
Le Havre
LEH
Formación
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
G. GallonG. Gallonteam-logoD. Ouziadteam-logoJ. MwangaA. SekoA. Sekoteam-logoE. KoffiA. ToubaA. Toubateam-logoS. Ebonogteam-logoR. NdiayeA. RichardsonA. RichardsonM. SamattaM. Samattateam-logoR. FofanaM. SafonovM. SafonovLucas HernándezLucas HernándezI. ZabarnyiI. ZabarnyiW. PachoW. PachoA. HakimiA. HakimiVitinhaVitinhaFabián RuizFabián RuizJ. NevesJ. NevesM. AklioucheM. AklioucheD. DoueD. DoueF. TorresF. Torres
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
5-3-2
Le Havre

Once inicial

Paris Saint-Germain

Manager

  • D. Digard
  • Luis Enrique

Le Havre llega al partido con una enfermería repleta. Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele, Elias Jelert y Felix Mambimbi están descartados para el técnico Didier Digard. El once probable que plantea el entrenador colista parte de Gauthier Gallon bajo palos, con una línea defensiva formada por Djibril Ouziad, Junior Mwanga, Ayumu Seko y Enzo Koffi, y Mbwana Samatta y Rayan Fofana como referencias ofensivas.

El PSG también afronta el desplazamiento con bajas sensibles. Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Alessandro Longoni y Nuno Mendes no estarán disponibles para Luis Enrique. El once proyectado sitúa a Matvey Safonov en portería, con Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho y Lucas Hernández en defensa, y una línea de ataque formada por Maghnes Akliouche, Desire Doue y Ferran Torres.

Forma

LEH

LEH - Formulario

TFC
L3-2
BOU
W6-1
LIL
L1-0
AJA
L1-3
OM
L4-3
Gol marcado (encajado)
12/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
PSG

PSG - Formulario

LEM
W3-1
MCI
W2-4
STR
W1-3
BAR
W4-2
OL
W2-0
Gol marcado (encajado)
16/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Le Havre atraviesa un momento muy delicado: cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales, con el único respiro de una victoria por 6-1 en un amistoso ante el Boulogne. En Ligue 1, los normandes han caído ante Marsella (4-3), Auxerre (3-1) y Toulouse (3-2), encajando diez goles en tres partidos. La solidez defensiva es la gran asignatura pendiente del equipo de Digard.

El PSG, en cambio, llega en estado de gracia. Cinco victorias consecutivas, incluyendo el 4-2 ante el Barcelona en la Champions League y el 2-0 frente al Lyon en la última jornada liguera. En ese tramo, los parisinos han marcado catorce goles y únicamente han encajado dos, con Matvey Safonov manteniendo la portería a cero en los dos partidos más recientes.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Le HavreEmpateParis Saint-Germain
0
1
4
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
F
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
F
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
F
Ligue 1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
F
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
3
F
5Goles marcados13
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026 en el Stade Oceane, con victoria del PSG por 0-1. En los últimos cinco cruces entre ambos conjuntos, el dominio parisino ha sido claro: cuatro victorias para el PSG por una para Le Havre, con un único empate registrado en abril de 2024 (3-3) cuando los normandos consiguieron frenar a los campeones en el Parque de los Príncipes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
8521169+717
W
W
W
W
W
2
RennesRennesREN
85121814+416
W
L
W
L
W
3
LilleLilleLIL
8431116+515
D
D
W
L
W
4
MónacoMónacoASM
8431117+415
D
L
D
W
D
5
LyonLyonOL
8422137+614
L
W
L
W
D
6
Paris FCParis FCPAR
8422139+414
L
W
L
W
D
7
LensLensRCL
84131612+413
W
W
W
L
D
8
MarsellaMarsellaOM
84041813+512
W
W
W
L
L
9
LorientLorientFCL
833276+112
D
W
W
L
D
10
NizaNizaNCE
8323810-211
W
L
W
W
L
11
ToulouseToulouseTFC
82421211+110
D
W
D
W
D
12
AuxerreAuxerreAJA
83141218-610
D
W
L
W
W
13
BrestBrestB29
82331412+29
L
D
W
L
L
14
AngersAngersSCO
8224915-68
D
L
L
W
D
15
Le MansLe MansLEM
81431116-57
D
L
L
W
D
16
StrasbourgStrasbourgSTR
82151218-67
L
L
L
L
D
17
TroyesTroyesTRO
8125516-115
D
L
L
L
L
18
Le HavreLe HavreLEH
8026815-72
L
L
L
L
D
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la clasificación actual de la Ligue 1, el PSG ocupa la primera posición mientras que Le Havre se encuentra en el puesto 18, lo que convierte este duelo en un choque entre el líder y el colista del campeonato.

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