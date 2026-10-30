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Ligue 1 - Jornada 9 30 oct 2026 - 14:00 Stade Oceane

Cómo ver Le Havre vs Paris Saint-Germain en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Le Havre y Paris Saint-Germain se puede ver en directo a través de Fox ONE. Accede al stream en vivo desde el enlace oficial del canal.

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El líder de la Ligue 1 visita el Stade Oceane este viernes por la noche con un objetivo claro: ampliar su ventaja en la cima de la tabla. Paris Saint-Germain llega a Le Havre en un momento de forma excepcional, con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones.

El conjunto de Luis Enrique acumula 17 puntos en ocho jornadas y llega respaldado por triunfos ante Barcelona en Champions League y Lyon en el campeonato doméstico. La confianza en el Parque de los Príncipes es alta, aunque el propio Enrique advirtió en rueda de prensa que no habrá lugar para la relajación.

"Cada vez que nos hemos enfrentado a equipos considerados más débiles, hemos tenido problemas", reconoció el técnico español. "Aunque estemos primeros y ellos últimos, habrá momentos difíciles que gestionar."

Le Havre, por su parte, llega al partido como colista y sin conocer la victoria en lo que va de temporada. Su última salida fue una derrota por 4-3 ante el Marsella, un resultado que resume las dificultades de un equipo que concede con demasiada facilidad.

El conjunto de Didier Digard arrastra una lista de bajas importante y necesita urgentemente sumar su primera victoria en Ligue 1 para alejarse de los puestos de descenso. La visita del campeón no llega en el mejor momento.

Para el PSG, la ausencia de Khvicha Kvaratskhelia por lesión de larga duración sigue siendo la sombra que planea sobre un equipo que, pese a todo, ha demostrado tener recursos suficientes en el banquillo. Jugadores como Senny Mayulu y Mika Godts han aprovechado su oportunidad.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Le Havre llega al partido con una enfermería repleta. Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele, Elias Jelert y Felix Mambimbi están descartados para el técnico Didier Digard. El once probable que plantea el entrenador colista parte de Gauthier Gallon bajo palos, con una línea defensiva formada por Djibril Ouziad, Junior Mwanga, Ayumu Seko y Enzo Koffi, y Mbwana Samatta y Rayan Fofana como referencias ofensivas.

El PSG también afronta el desplazamiento con bajas sensibles. Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Alessandro Longoni y Nuno Mendes no estarán disponibles para Luis Enrique. El once proyectado sitúa a Matvey Safonov en portería, con Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho y Lucas Hernández en defensa, y una línea de ataque formada por Maghnes Akliouche, Desire Doue y Ferran Torres.

Forma

Le Havre atraviesa un momento muy delicado: cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales, con el único respiro de una victoria por 6-1 en un amistoso ante el Boulogne. En Ligue 1, los normandes han caído ante Marsella (4-3), Auxerre (3-1) y Toulouse (3-2), encajando diez goles en tres partidos. La solidez defensiva es la gran asignatura pendiente del equipo de Digard.

El PSG, en cambio, llega en estado de gracia. Cinco victorias consecutivas, incluyendo el 4-2 ante el Barcelona en la Champions League y el 2-0 frente al Lyon en la última jornada liguera. En ese tramo, los parisinos han marcado catorce goles y únicamente han encajado dos, con Matvey Safonov manteniendo la portería a cero en los dos partidos más recientes.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026 en el Stade Oceane, con victoria del PSG por 0-1. En los últimos cinco cruces entre ambos conjuntos, el dominio parisino ha sido claro: cuatro victorias para el PSG por una para Le Havre, con un único empate registrado en abril de 2024 (3-3) cuando los normandos consiguieron frenar a los campeones en el Parque de los Príncipes.

Clasificación

En la clasificación actual de la Ligue 1, el PSG ocupa la primera posición mientras que Le Havre se encuentra en el puesto 18, lo que convierte este duelo en un choque entre el líder y el colista del campeonato.