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Serie A - Jornada 7 18 oct 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Cómo ver Juventus vs Lazio en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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La Juventus recibe a la Lazio este domingo 18 de octubre en el Allianz Stadium de Turín, en un duelo correspondiente a la séptima jornada de la Serie A 2026/27.

Los bianconeri llegan al encuentro con 11 puntos, en un arranque de temporada irregular que los ha dejado a cinco puntos del liderato. Sin embargo, el triunfo en Vigo ante el Celta en Europa League les devolvió confianza antes de este compromiso doméstico.

Luciano Spalletti no podrá dirigir desde el banquillo al estar sancionado, por lo que Marco Domenichini asumirá las funciones de entrenador en el partido. El técnico reconoció en la previa que la Lazio es un rival muy peligroso y destacó especialmente la influencia de Davide Frattesi en el mediocampo visitante.

La Lazio, por su parte, llega como líder compartida de la Serie A junto al Inter, con 16 puntos en seis partidos. Gennaro Gattuso ha construido un equipo sólido que no ha perdido ningún partido liguero hasta el momento, con cinco victorias y un empate.

Pape Sarr se ha convertido en pieza indiscutible del centro del campo de la Juventus en pocas semanas, consolidándose como uno de los jugadores más importantes del equipo de Spalletti. Su irrupción ha cambiado las jerarquías en la sala de máquinas bianconera.

El padre de Francisco Conceição, Sergio Conceição, ex jugador de la Lazio, estará presente en el estadio para ver el partido, en lo que supone un encuentro con una carga sentimental especial para la familia del extremo portugués.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

La Juventus afronta el partido con varias bajas importantes: Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Augusto Owusu, Kamil Grabara y Arkadiusz Milik están en la lista de lesionados. Con Spalletti sancionado, Domenichini dirigirá al equipo desde el banquillo, con un once probable que incluye a Vicario bajo palos, Kalulu, Bremer, Lucumí y Conceição en defensa, Sarr y Douglas Luiz en el mediocampo, y Kolo Muani como referencia en ataque acompañado de Nico González y McKennie.

En el bando visitante, Gattuso no podrá contar con Matteo Cancellieri, Albert Gudmundsson, Alessio Furlanetto, Nicolo Rovella, Adam Marusic ni Adrian Przyborek por lesión. El técnico napolitano no tiene ningún jugador sancionado y recupera a Luca Pellegrini, quien había sido excluido inicialmente de la lista entregada a la Liga. El once probable sitúa a Mandas en portería, con Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard y Tavares en defensa, Frattesi, Belahyane y Taylor en el centro del campo, y el tridente ofensivo formado por Isaksen, Noslin y Zaccagni.

Forma

La Juventus llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el triunfo a domicilio ante el Celta Vigo por 1-2 en Europa League, mientras que en liga su último partido fue el empate 1-1 ante el Cagliari. En esos cinco partidos, el equipo de Spalletti ha anotado nueve goles y encajado cuatro.

La Lazio presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los biancocelesti vienen de golear al Monza por 3-1 en la jornada anterior de Serie A, y su última derrota fue precisamente en un amistoso ante el Juve Stabia. En total han marcado diez goles y encajado ocho en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en la Serie A del 8 de febrero de 2026, cuando el partido en el Allianz Stadium terminó con empate a dos. En los últimos cinco duelos directos, la Lazio se impuso en dos ocasiones, la Juventus ganó una y hubo dos empates, con un balance de goles muy igualado que refleja la paridad histórica entre ambos conjuntos.

Clasificación

En la clasificación actual de la Serie A, la Lazio ocupa la segunda posición, compartiendo el liderato con el Inter y con opciones reales de consolidarse en lo más alto. La Juventus se encuentra en el séptimo puesto, en una situación que obliga a sumar puntos para no perder contacto con los puestos europeos de mayor exigencia.