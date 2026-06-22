Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo J San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Jordania vs Algeria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede seguir en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación se detallan las opciones de emisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Jordania y Argelia se miden en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara en un duelo del Grupo J del Mundial 2026 que ninguno de los dos puede permitirse perder.

Los Nashama llegan a este partido tras caer 3-1 ante Austria en su debut histórico en la Copa del Mundo. Jamal Sellami necesita una respuesta contundente de su equipo, que no ha sumado una victoria en sus últimos cinco encuentros. Mousa Al-Tamari sigue siendo el jugador más desequilibrante de Jordania, y su nivel será determinante para que los suyos puedan complicarle la vida a una defensa argelina con experiencia.

Argelia arrastra el peso de una derrota por 3-0 ante Argentina en su primer partido, aunque el resultado no contó toda la historia. La Federación Argelina de Fútbol presentó una reclamación formal ante la FIFA por las decisiones arbitrales en ese encuentro, argumentando que Lionel Messi y Alexis Mac Allister debieron haber sido expulsados. La polémica fuera del campo no borra el hecho de que los Fennecs mostraron una estructura defensiva sólida durante gran parte de ese partido.

Vladimir Petkovic tiene en Riyad Mahrez y Mohamed Amoura dos futbolistas con capacidad para dañar a cualquier rival. Mahrez, que salió desde el banquillo ante Argentina, apunta a recuperar su puesto en el once inicial y aportar la experiencia que Argelia necesita en momentos de presión.

Ambos conjuntos ocupan los dos últimos puestos del Grupo J con cero puntos. El perdedor de este partido quedará prácticamente eliminado antes de la última jornada, lo que convierte este encuentro en una final anticipada para los dos seleccionadores.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Jordania vs Argelia en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Jamal Sellami puede contar con toda su plantilla para este partido. No hay lesionados ni sancionados confirmados en el bando jordano. El técnico alineará previsiblemente a Yazeed Abulaila bajo palos, con una línea defensiva formada por Saed Al-Rosan, Yazan Abu Al-Arab y Mo Abualnadi. En el mediocampo, Noor Al-Rawabdeh y Nizar Al Rashdan ejercerán de pivotes, mientras que Mohannad Abu Taha e Ihsan Haddad actuarán como carrileros. Ali Olwan, autor del primer gol de Jordania en la historia de los Mundiales, liderará el ataque flanqueado por Mousa Tamari y Odeh Fakhouri.

Argelia tampoco presenta bajas confirmadas de cara a este partido. Vladimir Petkovic dispone de toda su plantilla y apunta a un once con Luca Zidane en portería, Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini y Rayan Ait Nouri en defensa, y un centro del campo compuesto por Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza y Ramiz Zerrouki. Arriba, Riyad Mahrez, Fares Chaibi y Mohamed Amoura formarán la línea ofensiva. Se actualizará cualquier novedad antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Jordania llega a este encuentro sin conocer la victoria en sus últimos cinco partidos, con un balance de cero triunfos, dos empates y tres derrotas. Su resultado más reciente fue la derrota por 3-1 ante Austria en el debut mundialista del pasado 17 de junio. Antes de eso, los Nashama igualaron 2-2 frente a Nigeria y Costa Rica en amistosos de marzo, aunque también encajaron cuatro goles en la goleada de Suiza por 4-1 y perdieron 2-0 ante Colombia. En esos cinco partidos, Jordania marcó siete goles y recibió trece.

Argelia presenta un registro más positivo en sus últimos cinco encuentros: tres victorias, un empate y una derrota. La única derrota en ese tramo fue precisamente el 3-0 ante Argentina el 17 de junio. Antes del torneo, los Fennecs vencieron a Bolivia por 4-0 y derrotaron a Holanda por 1-0 en amistosos, además de empatar 0-0 con Uruguay. La goleada por 7-0 a Guatemala en marzo completa una racha en la que Argelia anotó doce goles y encajó tres.

Historial de Enfrentamientos Directos

JOR Último partidos ALG 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Algeria 1 - 1 Jordania 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial entre ambas selecciones es muy escaso. El único precedente recogido en los datos disponibles es un empate a uno en un amistoso disputado el 30 de mayo de 2004 en Annaba, con Argelia como anfitriona. El partido de este lunes en Santa Clara representa el primer enfrentamiento oficial entre las dos naciones en la historia.

Clasificación

En la tabla del Grupo J de la Copa del Mundo, Jordania ocupa la tercera posición y Argelia la cuarta antes de este partido de la segunda jornada.