Cómo ver Ipswich vs Fulham: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

Ipswich Town recibe a Fulham en Portman Road en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos con necesidades muy distintas en la tabla. Gary O'Neil dirige a los locales en un momento delicado, mientras que Álvaro Arbeloa busca consolidar a los Cottagers lejos de Craven Cottage. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 10:00 Portman Road

Cómo sintonizar el Ipswich vs Fulham

El partido entre Ipswich Town y Fulham se puede ver en directo a través de los canales y plataformas indicados a continuación.

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Acerca del encuentro

Los Tractor Boys llegan al partido con una racha complicada. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, incluyendo una caída ante el Everton por 1-0 en su último compromiso liguero, reflejan las dificultades que atraviesa el equipo en esta fase de la temporada.

Fulham, por su parte, viene de un empate 1-1 ante el Manchester United en su partido más reciente de Premier League. Los visitantes han mostrado mayor solidez defensiva en las últimas semanas, aunque su irregularidad en los resultados sigue siendo un factor a tener en cuenta.

En cuanto a las bajas, O'Neil no podrá contar con varios jugadores importantes por lesión ni con Abdul Fatawu, quien cumple sanción. Arbeloa también tiene sus propias ausencias que gestionar antes del viaje a Ipswich.

Con los locales en la parte media-baja de la clasificación y Fulham en zona de descenso, el partido tiene una carga considerable para ambos bandos.

Noticias de los equipos y escuadras

Gary O'Neil no podrá contar con Jack Taylor, Emersonn ni Azor Matusiwa por lesión, y Abdul Fatawu cumple sanción. El once probable de los locales incluye a Christian Walton bajo palos, una defensa formada por Dara O'Shea, Abdoul Ouattara, Issa Diop y Leif Davis, y un mediocampo con Sasa Lukic, Julio Enciso y Exequiel Palacios. En ataque, Jaden Philogene-Bidace, Jack Clarke y Daizen Maeda apuntan a ser titulares.

Álvaro Arbeloa llega con las bajas de Tom Cairney y Kenny Tete. El once proyectado de Fulham sitúa a Bernd Leno en portería, con una línea defensiva de David Affengruber, Antonee Robinson, Calvin Bassey y Timothy Castagne. Sander Berge, Alex Iwobi y Shea Charles formarían el centro del campo, con Joshua King, Oscar Bobb y Gonzalo Garcia en ataque.

Forma

Ipswich Town acumula un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Los locales marcaron seis goles y encajaron nueve en ese período, con la derrota más reciente ante el Everton por 1-0 en la Premier League. Su única victoria llegó contra el Crystal Palace por 2-3 fuera de casa.

Fulham presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los visitantes no han perdido en sus dos últimas salidas a la Premier League, con el empate 0-0 ante el Liverpool como muestra de su solidez defensiva reciente. Su derrota más reciente llegó ante el Crystal Palace por 3-2 en liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue un empate 2-2 en Craven Cottage el 5 de enero de 2025, en la Premier League. En los cinco últimos precedentes, Fulham acumula dos victorias por una de Ipswich, con dos empates, y los visitantes han marcado más goles en el global de esos encuentros.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, Ipswich Town ocupa la undécima posición, en la zona media de la tabla, mientras que Fulham se encuentra en el puesto diecinueve, en puestos de descenso. El resultado de este partido tiene implicaciones directas para ambos equipos en su lucha por alejarse de la parte baja de la clasificación.