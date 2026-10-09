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Premier League
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Cómo ver Ipswich vs Fulham: detalles del partido, canales, streaming en vivo y más

Ipswich vs Fulham
Ipswich
Fulham
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Ipswich y Fulham. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Ipswich Town recibe a Fulham en Portman Road en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos con necesidades muy distintas en la tabla. Gary O'Neil dirige a los locales en un momento delicado, mientras que Álvaro Arbeloa busca consolidar a los Cottagers lejos de Craven Cottage. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
Premier League - Jornada 6
Portman Road

Cómo sintonizar el Ipswich vs Fulham

El partido entre Ipswich Town y Fulham se puede ver en directo a través de los canales y plataformas indicados a continuación.

Peacock (USA)

Peacock (EEUU)

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Acerca del encuentro

Los Tractor Boys llegan al partido con una racha complicada. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos, incluyendo una caída ante el Everton por 1-0 en su último compromiso liguero, reflejan las dificultades que atraviesa el equipo en esta fase de la temporada.

Fulham, por su parte, viene de un empate 1-1 ante el Manchester United en su partido más reciente de Premier League. Los visitantes han mostrado mayor solidez defensiva en las últimas semanas, aunque su irregularidad en los resultados sigue siendo un factor a tener en cuenta.

En cuanto a las bajas, O'Neil no podrá contar con varios jugadores importantes por lesión ni con Abdul Fatawu, quien cumple sanción. Arbeloa también tiene sus propias ausencias que gestionar antes del viaje a Ipswich.

Con los locales en la parte media-baja de la clasificación y Fulham en zona de descenso, el partido tiene una carga considerable para ambos bandos.

Noticias de los equipos y escuadras

Ipswich contra Fulham alineaciones probables

4-2-3-1
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Formación
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
K. ScherpenK. ScherpenJ. GreavesJ. GreavesD. O'SheaD. O'SheaI. DiopI. DiopL. DavisL. Davisteam-logoA. OuattaraS. LukicS. LukicJ. EncisoJ. EncisoJ. ClarkeJ. ClarkeE. PalaciosE. PalaciosEmersonnEmersonnB. LenoB. LenoD. AffengruberD. AffengruberA. RobinsonA. RobinsonC. BasseyC. BasseyT. CastagneT. CastagneS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingO. BobbO. BobbG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Ipswich

Once inicial

Fulham

Manager

  • G. O'Neil
  • Álvaro Arbeloa

Gary O'Neil no podrá contar con Jack Taylor, Emersonn ni Azor Matusiwa por lesión, y Abdul Fatawu cumple sanción. El once probable de los locales incluye a Christian Walton bajo palos, una defensa formada por Dara O'Shea, Abdoul Ouattara, Issa Diop y Leif Davis, y un mediocampo con Sasa Lukic, Julio Enciso y Exequiel Palacios. En ataque, Jaden Philogene-Bidace, Jack Clarke y Daizen Maeda apuntan a ser titulares.

Álvaro Arbeloa llega con las bajas de Tom Cairney y Kenny Tete. El once proyectado de Fulham sitúa a Bernd Leno en portería, con una línea defensiva de David Affengruber, Antonee Robinson, Calvin Bassey y Timothy Castagne. Sander Berge, Alex Iwobi y Shea Charles formarían el centro del campo, con Joshua King, Oscar Bobb y Gonzalo Garcia en ataque.

Forma

IPS

IPS - Formulario

MUN
L5-2
LIV
L0-2
CRY
W2-3
ARS
L2-4
EVE
L1-0
Gol marcado (encajado)
7/14
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FUL

FUL - Formulario

SUN
L1-0
CRY
L2-3
LIV
D0-0
WHU
W2-3
MUN
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Ipswich Town acumula un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Los locales marcaron seis goles y encajaron nueve en ese período, con la derrota más reciente ante el Everton por 1-0 en la Premier League. Su única victoria llegó contra el Crystal Palace por 2-3 fuera de casa.

Fulham presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los visitantes no han perdido en sus dos últimas salidas a la Premier League, con el empate 0-0 ante el Liverpool como muestra de su solidez defensiva reciente. Su derrota más reciente llegó ante el Crystal Palace por 3-2 en liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

IpswichEmpateFulham
0
2
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
F
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
F
Carabao Cup
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Fulham badge
Fulham
FUL
3
F
Carabao Cup
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Fulham badge
Fulham
FUL
1
F
Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
F
5Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue un empate 2-2 en Craven Cottage el 5 de enero de 2025, en la Premier League. En los cinco últimos precedentes, Fulham acumula dos victorias por una de Ipswich, con dos empates, y los visitantes han marcado más goles en el global de esos encuentros.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, Ipswich Town ocupa la undécima posición, en la zona media de la tabla, mientras que Fulham se encuentra en el puesto diecinueve, en puestos de descenso. El resultado de este partido tiene implicaciones directas para ambos equipos en su lucha por alejarse de la parte baja de la clasificación.

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