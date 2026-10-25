¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Serie A
team-logoInter Milán
Giuseppe Meazza
team-logoFiorentina
¡Mira aquí! Disney+
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Inter Milán vs Fiorentina: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Inter Milán vs Fiorentina
Inter Milán
Fiorentina
Serie A

Cómo ver el partido de Serie A entre Inter Milán y Fiorentina, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Serie A - Jornada 8
Giuseppe Meazza
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Inter Milán vs Fiorentina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Inter vs Fiorentina se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al servicio y seguir el partido en streaming.

Disney+

Disney+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

El Inter recibe a la Fiorentina en el Giuseppe Meazza en el partido del mediodía de la octava jornada de la Serie A 2026/27, un encuentro que llega en un momento muy diferente para los dos clubes.

Los nerazzurri de Cristian Chivu afrontan el partido como líderes del campionato, con seis victorias en siete jornadas. La única mancha en su registro es el empate en el Olímpico ante la Roma, y llegan con la moral reforzada tras superar al Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones durante la semana.

El once del Inter, no obstante, tendrá un aspecto distinto al que venció en Europa. Las bajas se acumulan: Lautaro Martínez, John Stones, Benjamin Pavard, Curtis Jones y Luis Henrique están todos fuera por lesión. Chivu espera poder recuperar a Pio Esposito en el once inicial tras dejarlo en el banquillo ante el Shakhtar.

La Fiorentina, en cambio, atraviesa un inicio de temporada para olvidar. El equipo florentino ocupa los puestos de descenso y no ha sumado más que un punto en sus últimas tres jornadas ligueras. El regreso de Paolo Vanoli al banquillo tras el cese de Grosso no ha producido el cambio de dinámica esperado.

Los viola también llegan con sus propias ausencias. Fabiano Parisi, Arthur Atta y Luca Ranieri no estarán disponibles para Vanoli, quien alineará a David de Gea bajo palos con una defensa de cuatro y Franco Mastantuono como referencia en ataque.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el horario y las últimas novedades de los dos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Inter Milán contra Fiorentina alineaciones probables

3-5-2
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
page.match.formation.title
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
I. ProvedelI. ProvedelM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluH. MkhitaryanH. MkhitaryanC. AugustoC. AugustoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. EspositoD. de GeaD. de GeaM. PongracicM. PongracicR. DragusinR. DragusinDodoDodoA. JimenezA. JimenezN. FagioliN. FagioliM. BrescianiniM. BrescianiniC. NdourC. Ndourteam-logoM. PellegrinoA. NjieA. NjieF. MastantuonoF. Mastantuono
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
3-5-2
Inter Milán

Once inicial

Fiorentina

Manager

  • C. Chivu
  • P. Vanoli

El Inter afronta el partido con una lista de bajas considerable. Lautaro Martínez, John Stones, Benjamin Pavard, Curtis Jones y Luis Henrique están todos descartados por lesión. Chivu apunta a Ivan Provedel en portería, con Yann Bisseck, Manuel Akanji y Alessandro Bastoni en defensa, y abre la puerta a que Pio Esposito forme pareja con Marcus Thuram en ataque.

La Fiorentina tampoco llega al completo. Fabiano Parisi, Arthur Atta y Luca Ranieri son bajas confirmadas. Vanoli prevé alinear a David de Gea en portería, con una línea defensiva formada por Jimenez, Dragusin, Pongracic y Dodo, y un tridente ofensivo con Mastantuono, Pellegrino y Njie.

Forma

INT

INT - Formulario

LUM
W2-0
PAR
W3-0
CLB
L3-4
BOL
W1-3
SHK
W1-0
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FIO

FIO - Formulario

VEN
W2-4
PIS
W3-0
NAP
D1-1
GEN
L2-1
COM
L1-3
Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Inter llega con un balance de cuatro victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la victoria por 1-0 ante el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones, precedida por el triunfo por 3-1 en Bolonia en Serie A. La única derrota en este período llegó ante el Brujas por 4-3. En total, el Inter ha marcado 10 goles y encajado 8 en estos cinco encuentros.

La Fiorentina presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. El partido más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Como en Serie A. El único resultado positivo en liga fue la victoria por 4-2 ante el Venezia. En conjunto, los viola han anotado 11 goles y recibido 10 en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Inter MilánEmpateFiorentina
3
1
1
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
3
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
F
Serie A
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
F
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
1
F
7Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con un empate 1-1 en Florencia en marzo de 2026, en la Serie A. En los cinco últimos precedentes directos, el Inter acumula tres victorias por una de la Fiorentina, con un empate. El balance de goles refleja la superioridad nerazzurri: 10 a favor por 6 en contra a lo largo de esos cinco partidos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
8710165+1122
W
W
W
W
D
2
Inter MilánInter MilánINT
7610219+1219
W
W
D
W
W
3
RomaRomaROM
8530196+1318
D
W
D
D
W
4
ComoComoCOM
8521147+717
W
W
D
L
W
5
AC MilánAC MilánMIL
7430147+715
W
D
W
D
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
W
L
W
D
W
7
TorinoTorinoTOR
84131311+213
W
W
W
D
L
8
CagliariCagliariCGL
841369-313
L
L
D
W
W
9
SSC NápolesSSC NápolesNAP
83231310+311
D
L
W
D
W
10
JuventusJuventusJUV
732298+111
L
D
W
L
D
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
L
W
L
L
L
12
LecceLecceLEC
7304912-39
W
L
L
W
L
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
W
L
W
D
L
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
L
L
D
L
W
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
L
L
L
L
L
17
GénovaGénovaGEN
7115513-84
L
W
L
D
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
L
L
D
W
L
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
L
L
L
W
L
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
W
L
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de la Serie A, el Inter ocupa la segunda posición, mientras que la Fiorentina se encuentra en el puesto 18. El encuentro enfrenta por tanto al equipo que pelea por el título contra uno que lucha por abandonar los puestos de descenso.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google