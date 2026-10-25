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Serie A - Jornada 8 25 oct 2026 - 07:30 Giuseppe Meazza

Cómo ver Inter Milán vs Fiorentina en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Inter recibe a la Fiorentina en el Giuseppe Meazza en el partido del mediodía de la octava jornada de la Serie A 2026/27, un encuentro que llega en un momento muy diferente para los dos clubes.

Los nerazzurri de Cristian Chivu afrontan el partido como líderes del campionato, con seis victorias en siete jornadas. La única mancha en su registro es el empate en el Olímpico ante la Roma, y llegan con la moral reforzada tras superar al Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones durante la semana.

El once del Inter, no obstante, tendrá un aspecto distinto al que venció en Europa. Las bajas se acumulan: Lautaro Martínez, John Stones, Benjamin Pavard, Curtis Jones y Luis Henrique están todos fuera por lesión. Chivu espera poder recuperar a Pio Esposito en el once inicial tras dejarlo en el banquillo ante el Shakhtar.

La Fiorentina, en cambio, atraviesa un inicio de temporada para olvidar. El equipo florentino ocupa los puestos de descenso y no ha sumado más que un punto en sus últimas tres jornadas ligueras. El regreso de Paolo Vanoli al banquillo tras el cese de Grosso no ha producido el cambio de dinámica esperado.

Los viola también llegan con sus propias ausencias. Fabiano Parisi, Arthur Atta y Luca Ranieri no estarán disponibles para Vanoli, quien alineará a David de Gea bajo palos con una defensa de cuatro y Franco Mastantuono como referencia en ataque.

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Noticias del equipo y escuadras

El Inter afronta el partido con una lista de bajas considerable. Lautaro Martínez, John Stones, Benjamin Pavard, Curtis Jones y Luis Henrique están todos descartados por lesión. Chivu apunta a Ivan Provedel en portería, con Yann Bisseck, Manuel Akanji y Alessandro Bastoni en defensa, y abre la puerta a que Pio Esposito forme pareja con Marcus Thuram en ataque.

La Fiorentina tampoco llega al completo. Fabiano Parisi, Arthur Atta y Luca Ranieri son bajas confirmadas. Vanoli prevé alinear a David de Gea en portería, con una línea defensiva formada por Jimenez, Dragusin, Pongracic y Dodo, y un tridente ofensivo con Mastantuono, Pellegrino y Njie.

Forma

El Inter llega con un balance de cuatro victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la victoria por 1-0 ante el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones, precedida por el triunfo por 3-1 en Bolonia en Serie A. La única derrota en este período llegó ante el Brujas por 4-3. En total, el Inter ha marcado 10 goles y encajado 8 en estos cinco encuentros.

La Fiorentina presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. El partido más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Como en Serie A. El único resultado positivo en liga fue la victoria por 4-2 ante el Venezia. En conjunto, los viola han anotado 11 goles y recibido 10 en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó con un empate 1-1 en Florencia en marzo de 2026, en la Serie A. En los cinco últimos precedentes directos, el Inter acumula tres victorias por una de la Fiorentina, con un empate. El balance de goles refleja la superioridad nerazzurri: 10 a favor por 6 en contra a lo largo de esos cinco partidos.

Clasificación

En la clasificación de la Serie A, el Inter ocupa la segunda posición, mientras que la Fiorentina se encuentra en el puesto 18. El encuentro enfrenta por tanto al equipo que pelea por el título contra uno que lucha por abandonar los puestos de descenso.