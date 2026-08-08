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Leagues Cup - Jornada 2 8 ago 2026 - 20:00

Cómo ver Inter Miami CF vs Monterrey en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inter Miami y Monterrey se puede ver en directo a través de Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de la Leagues Cup 2026. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Inter Miami recibe a Monterrey en la Leagues Cup 2026, un duelo entre dos de los clubes más reconocidos de la MLS y la Liga MX en este torneo intercontinental.

Los Herons llegan con confianza tras una victoria contundente en su debut. Lionel Messi, de regreso después de la Copa del Mundo, marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria 4-2 ante Atlético de San Luis, su primera titularidad desde el torneo mundialista.

El técnico Ángel Guillermo Hoyos dispone de un plantel que ha mostrado un alto poder ofensivo en las últimas semanas, aunque con algunas grietas defensivas que Monterrey querrá explotar.

Los Rayados, dirigidos por Matías Almeyda, llegan tras una derrota ante Orlando City en su primer partido de la Leagues Cup, resultado que complica su posición en la tabla. En Liga MX, el equipo regiomontano ha alternado victorias y caídas en las últimas fechas.

Ambos clubes se conocen bien a nivel continental. Sus dos enfrentamientos más recientes en la CONCACAF Liga de Campeones dejaron triunfos para Monterrey, lo que añade un trasfondo competitivo a este cruce.

Este partido tiene peso real en la tabla de la Leagues Cup. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Inter Miami está dirigido por Ángel Guillermo Hoyos para este partido de Leagues Cup. El club no ha confirmado alineación probable ni ha reportado lesionados o suspendidos de cara a este encuentro. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Por su parte, Monterrey llega bajo las órdenes de Matías Almeyda. Al igual que el equipo local, los Rayados no han facilitado una lista de convocados ni han informado sobre bajas por lesión o sanción. Se esperan novedades en las horas previas al partido.

Forma

Inter Miami llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente en la Leagues Cup fue la victoria 4-2 ante Atlético de San Luis el 5 de agosto. Antes de eso, igualaron 2-2 con Columbus Crew en la MLS. En ese tramo de cinco encuentros, Miami marcó 16 goles y encajó 14, lo que refleja un equipo de alto voltaje ofensivo pero con vulnerabilidades atrás.

Monterrey acumula dos victorias, dos derrotas y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El partido más reciente fue la caída 2-1 ante Orlando City en la Leagues Cup el 5 de agosto. Antes de ese tropiezo, los Rayados vencieron 2-0 al Atlas en Liga MX. En ese período, el equipo de Almeyda anotó ocho goles y recibió ocho, con un balance equilibrado que no termina de convencer.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 11 de abril de 2024 en la CONCACAF Liga de Campeones, con Monterrey ganando 3-1 como local. Una semana antes, el 4 de abril de 2024, Inter Miami había caído 2-1 en su propio estadio ante los Rayados. En los dos únicos antecedentes registrados, Monterrey se impuso en ambas ocasiones, sumando cinco goles a favor por dos en contra.

Clasificación

En la tabla general de la Leagues Cup 2026, Inter Miami ocupa la séptima posición, mientras que Monterrey figura en el puesto 26.