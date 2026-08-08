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Inter Miami CF vs Monterrey: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Inter Miami CF vs Monterrey
Inter Miami CF
Monterrey
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Inter Miami CF y Monterrey, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Inter Miami CF vs Monterrey en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inter Miami y Monterrey se puede ver en directo a través de Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de la Leagues Cup 2026. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles.

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Inter Miami recibe a Monterrey en la Leagues Cup 2026, un duelo entre dos de los clubes más reconocidos de la MLS y la Liga MX en este torneo intercontinental.

Los Herons llegan con confianza tras una victoria contundente en su debut. Lionel Messi, de regreso después de la Copa del Mundo, marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria 4-2 ante Atlético de San Luis, su primera titularidad desde el torneo mundialista.

El técnico Ángel Guillermo Hoyos dispone de un plantel que ha mostrado un alto poder ofensivo en las últimas semanas, aunque con algunas grietas defensivas que Monterrey querrá explotar.

Los Rayados, dirigidos por Matías Almeyda, llegan tras una derrota ante Orlando City en su primer partido de la Leagues Cup, resultado que complica su posición en la tabla. En Liga MX, el equipo regiomontano ha alternado victorias y caídas en las últimas fechas.

Ambos clubes se conocen bien a nivel continental. Sus dos enfrentamientos más recientes en la CONCACAF Liga de Campeones dejaron triunfos para Monterrey, lo que añade un trasfondo competitivo a este cruce.

Este partido tiene peso real en la tabla de la Leagues Cup. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Inter Miami CF contra Monterrey alineaciones probables

Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Formación
Monterrey crest
Monterrey
MON
Monterrey crest
Monterrey
MON

Manager

  • A. Hoyos

Inter Miami está dirigido por Ángel Guillermo Hoyos para este partido de Leagues Cup. El club no ha confirmado alineación probable ni ha reportado lesionados o suspendidos de cara a este encuentro. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Por su parte, Monterrey llega bajo las órdenes de Matías Almeyda. Al igual que el equipo local, los Rayados no han facilitado una lista de convocados ni han informado sobre bajas por lesión o sanción. Se esperan novedades en las horas previas al partido.

Forma

MIA

MIA - Formulario

PHI
W6-4
CHI
W3-2
MTL
W0-1
COL
D2-2
SAN
W4-2
Gol marcado (encajado)
16/10
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
MON

MON - Formulario

SAN
L3-0
SAN
W3-2
NEC
L2-1
ATL
W0-2
ORL
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Inter Miami llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente en la Leagues Cup fue la victoria 4-2 ante Atlético de San Luis el 5 de agosto. Antes de eso, igualaron 2-2 con Columbus Crew en la MLS. En ese tramo de cinco encuentros, Miami marcó 16 goles y encajó 14, lo que refleja un equipo de alto voltaje ofensivo pero con vulnerabilidades atrás.

Monterrey acumula dos victorias, dos derrotas y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El partido más reciente fue la caída 2-1 ante Orlando City en la Leagues Cup el 5 de agosto. Antes de ese tropiezo, los Rayados vencieron 2-0 al Atlas en Liga MX. En ese período, el equipo de Almeyda anotó ocho goles y recibió ocho, con un balance equilibrado que no termina de convencer.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Inter Miami CFEmpateMonterrey
0
0
2
CONCACAF Liga de Campeones
Monterrey badge
Monterrey
MON
3
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
F
CONCACAF Liga de Campeones
Inter Miami CF badge
Inter Miami CF
MIA
1
Monterrey badge
Monterrey
MON
2
F
2Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron2/2

El encuentro más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 11 de abril de 2024 en la CONCACAF Liga de Campeones, con Monterrey ganando 3-1 como local. Una semana antes, el 4 de abril de 2024, Inter Miami había caído 2-1 en su propio estadio ante los Rayados. En los dos únicos antecedentes registrados, Monterrey se impuso en ambas ocasiones, sumando cinco goles a favor por dos en contra.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Charlotte FCCharlotte FCCLT
220050+56
W
W
2
Columbus CrewColumbus CrewCOL
220052+36
W
W
3
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
220051+46
W
W
4
FC JuárezFC JuárezJUA
220052+36
W
W
5
TigresTigresTIG
20201104
W
W
6
Portland TimbersPortland TimbersPOT
110052+33
W
7
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
110042+23
W
8
CF AméricaCF AméricaCFA
110031+23
W
9
TolucaTolucaTOL
110030+33
W
10
Austin FCAustin FCAUS
110020+23
W
11
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
110020+23
W
12
FC DallasFC DallasDAL
110020+23
W
13
New York City FCNew York City FCNYC
110020+23
W
14
Orlando CityOrlando CityORL
110021+13
W
15
AtlanteAtlanteATL
110010+13
W
16
Cruz AzulCruz AzulCRU
110010+13
W
17
LeónLeónLEO
110010+13
W
18
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
10101102
W
19
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
10101101
L
20
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
201112-11
L
L
21
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
10101101
L
22
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
100124-20
L
23
PachucaPachucaPAC
200225-30
L
L
24
PueblaPueblaPUE
100125-30
L
25
AtlasAtlasATL
200215-40
L
L
26
MonterreyMonterreyMON
100112-10
L
27
San Diego FCSan Diego FCSDI
100113-20
L
28
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
200214-30
L
L
29
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
200205-50
L
L
30
Nashville SCNashville SCNSC
100101-10
L
31
NecaxaNecaxaNEC
100102-20
L
32
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
100101-10
L
33
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
100102-20
L
34
Santos LagunaSantos LagunaSAN
100102-20
L
35
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
100103-30
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
100102-20
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla general de la Leagues Cup 2026, Inter Miami ocupa la séptima posición, mientras que Monterrey figura en el puesto 26.

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