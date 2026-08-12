Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Leagues Cup - Jornada 3 12 ago 2026 - 19:30

Cómo ver Inter Miami CF vs León en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inter Miami CF y León se puede ver en directo a través de Apple TV, que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de toda la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Inter Miami CF recibe a León en la Leagues Cup 2026, un duelo que llega en un momento crítico para ambos clubes en la fase de grupos del torneo de verano.

El conjunto de Miami llega a este partido bajo una presión considerable. Tras perder 2-1 ante Monterrey el 9 de agosto, el equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos necesita una victoria para mantener vivas sus opciones de avanzar a los cuartos de final. La ausencia de Lionel Messi, que atraviesa un período de duelo personal tras la muerte de su padre Jorge, ha pesado notablemente en el rendimiento del equipo.

León, en cambio, llega con la confianza intacta. Los Panzas Verdes han ganado sus dos primeros partidos en la Leagues Cup, superando a Nashville SC y a Orlando City, y se presentan como uno de los equipos mexicanos con mejor rendimiento en el torneo hasta ahora.

El conjunto guanajuatense, dirigido por Ignacio Ambriz, ha demostrado solidez defensiva y capacidad para resolver partidos fuera de casa. Sus victorias ante rivales de la MLS confirman que llega en un buen momento de forma.

Para Inter Miami, el contexto no es sencillo. El equipo ha mostrado una cara ofensiva generosa pero también una fragilidad defensiva que León querrá aprovechar. Sin Messi en el once, el equipo de Hoyos necesita que otros líderes den un paso al frente.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, la transmisión en línea y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Inter Miami CF está dirigido por Ángel Guillermo Hoyos para este partido de la Leagues Cup. No se han confirmado lesiones ni suspensiones antes del encuentro, y tampoco se ha publicado un once probable. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el pitido inicial.

León, por su parte, está bajo las órdenes de Ignacio Ambriz. Al igual que su rival, el club mexicano no ha facilitado una lista de convocados ni un once titular confirmado. No hay datos disponibles sobre bajas por lesión o sanción. Se publicarán novedades en cuanto estén disponibles.

Forma

Inter Miami acumula un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 2-1 ante Monterrey en la Leagues Cup el 9 de agosto. Antes de eso, el equipo venció 4-2 al Atlético de San Luis el 5 de agosto, empató 2-2 con Columbus Crew en la MLS, ganó 1-0 al CF Montréal y se impuso 3-2 al Chicago Fire. En total, Miami anotó 11 goles y encajó 9 en esos cinco encuentros, lo que refleja un equipo con capacidad goleadora pero con vulnerabilidades atrás.

León presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la victoria 2-1 ante Orlando City en la Leagues Cup el 8 de agosto. Anteriormente, los Panzas Verdes vencieron 1-0 al Nashville SC en el mismo torneo y se impusieron 1-0 al Pachuca en la Liga MX. Sus dos derrotas llegaron ante Tijuana (1-0) y Atlas (3-2). León marcó 5 goles y encajó 5 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles entre Inter Miami CF y León en el historial reciente proporcionado. Se actualizará esta sección si se dispone de registros previos entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Leagues Cup 2026, Inter Miami CF ocupa la posición 15 mientras que León se sitúa en el puesto 10.