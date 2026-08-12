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Inter Miami CF vs León: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Inter Miami CF vs León
Inter Miami CF
León
Leagues Cup

Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Inter Miami CF y León, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Inter Miami CF vs León en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Inter Miami CF y León se puede ver en directo a través de Apple TV, que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de toda la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos. A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en línea.

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Inter Miami CF recibe a León en la Leagues Cup 2026, un duelo que llega en un momento crítico para ambos clubes en la fase de grupos del torneo de verano.

El conjunto de Miami llega a este partido bajo una presión considerable. Tras perder 2-1 ante Monterrey el 9 de agosto, el equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos necesita una victoria para mantener vivas sus opciones de avanzar a los cuartos de final. La ausencia de Lionel Messi, que atraviesa un período de duelo personal tras la muerte de su padre Jorge, ha pesado notablemente en el rendimiento del equipo.

León, en cambio, llega con la confianza intacta. Los Panzas Verdes han ganado sus dos primeros partidos en la Leagues Cup, superando a Nashville SC y a Orlando City, y se presentan como uno de los equipos mexicanos con mejor rendimiento en el torneo hasta ahora.

El conjunto guanajuatense, dirigido por Ignacio Ambriz, ha demostrado solidez defensiva y capacidad para resolver partidos fuera de casa. Sus victorias ante rivales de la MLS confirman que llega en un buen momento de forma.

Para Inter Miami, el contexto no es sencillo. El equipo ha mostrado una cara ofensiva generosa pero también una fragilidad defensiva que León querrá aprovechar. Sin Messi en el once, el equipo de Hoyos necesita que otros líderes den un paso al frente.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, la transmisión en línea y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Inter Miami CF contra León alineaciones probables

Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Formación
León crest
León
LEO
León crest
León
LEO

Manager

  • A. Hoyos

Inter Miami CF está dirigido por Ángel Guillermo Hoyos para este partido de la Leagues Cup. No se han confirmado lesiones ni suspensiones antes del encuentro, y tampoco se ha publicado un once probable. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el pitido inicial.

León, por su parte, está bajo las órdenes de Ignacio Ambriz. Al igual que su rival, el club mexicano no ha facilitado una lista de convocados ni un once titular confirmado. No hay datos disponibles sobre bajas por lesión o sanción. Se publicarán novedades en cuanto estén disponibles.

Forma

MIA

MIA - Formulario

CHI
W3-2
MTL
W0-1
COL
D2-2
SAN
W4-2
MON
L1-2
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LEO

LEO - Formulario

ATL
L2-3
TIJ
L1-0
PAC
W1-0
NSC
W0-1
ORL
W1-2
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Inter Miami acumula un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 2-1 ante Monterrey en la Leagues Cup el 9 de agosto. Antes de eso, el equipo venció 4-2 al Atlético de San Luis el 5 de agosto, empató 2-2 con Columbus Crew en la MLS, ganó 1-0 al CF Montréal y se impuso 3-2 al Chicago Fire. En total, Miami anotó 11 goles y encajó 9 en esos cinco encuentros, lo que refleja un equipo con capacidad goleadora pero con vulnerabilidades atrás.

León presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la victoria 2-1 ante Orlando City en la Leagues Cup el 8 de agosto. Anteriormente, los Panzas Verdes vencieron 1-0 al Nashville SC en el mismo torneo y se impusieron 1-0 al Pachuca en la Liga MX. Sus dos derrotas llegaron ante Tijuana (1-0) y Atlas (3-2). León marcó 5 goles y encajó 5 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos disponibles entre Inter Miami CF y León en el historial reciente proporcionado. Se actualizará esta sección si se dispone de registros previos entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Columbus CrewColumbus CrewCOL
321063+38
W
W
W
2
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
321081+77
W
W
L
3
CF AméricaCF AméricaCFA
220062+46
W
W
4
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
320163+36
L
W
W
5
Austin FCAustin FCAUS
220050+56
W
W
6
Charlotte FCCharlotte FCCLT
320151+46
L
W
W
7
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
220051+46
W
W
8
FC JuárezFC JuárezJUA
32015506
L
W
W
9
Cruz AzulCruz AzulCRU
220031+26
W
W
10
FC DallasFC DallasDAL
220030+36
W
W
11
LeónLeónLEO
220031+26
W
W
12
TigresTigresTIG
30302206
W
W
W
13
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
211021+15
W
W
14
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
311143+14
W
L
L
15
Portland TimbersPortland TimbersPOT
210165+13
L
W
16
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
210154+13
L
W
17
Nashville SCNashville SCNSC
210142+23
W
L
18
AtlasAtlasATL
310236-33
W
L
L
19
MonterreyMonterreyMON
21013303
W
L
20
New York City FCNew York City FCNYC
210132+13
L
W
21
Orlando CityOrlando CityORL
21013303
L
W
22
PachucaPachucaPAC
310235-23
W
L
L
23
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
210132+13
W
L
24
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
21013303
W
L
25
TolucaTolucaTOL
210131+23
L
W
26
AtlanteAtlanteATL
310227-53
L
L
W
27
San Diego FCSan Diego FCSDI
210123-13
W
L
28
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
301225-31
L
L
L
29
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
201112-11
L
L
30
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
301216-51
L
L
L
31
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
200238-50
L
L
32
PueblaPueblaPUE
200228-60
L
L
33
NecaxaNecaxaNEC
200215-40
L
L
34
Santos LagunaSantos LagunaSAN
200215-40
L
L
35
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
200205-50
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
200203-30
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla de la Leagues Cup 2026, Inter Miami CF ocupa la posición 15 mientras que León se sitúa en el puesto 10.

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