Cómo ver Hull vs Everton: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El MKM Stadium de Hull acoge este encuentro de Premier League entre Hull City y Everton, dos equipos separados por apenas un puesto en la tabla y con motivaciones distintas para sumar los tres puntos. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Cómo sintonizar el Hull vs Everton

El partido entre Hull City y Everton se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación.

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Acerca del encuentro

El equipo local, dirigido por Sergej Jakirovic, llega en un momento delicado. Los Tigers no han ganado en sus últimos cuatro partidos de liga, con dos derrotas y dos empates en ese tramo, y necesitan recuperar sensaciones ante su afición.

Everton, bajo las órdenes de David Moyes, presenta una imagen más sólida. Los Toffees no han perdido en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con dos victorias consecutivas antes de la fecha internacional que les dieron confianza.

El conjunto de Merseyside afronta este partido con la incertidumbre que rodea al club fuera del campo. La situación en la propiedad del club añade un contexto particular a cada resultado que se produce en el terreno de juego.

Jack Grealish, cedido por Manchester City por segunda temporada consecutiva, busca afianzar su papel en el esquema de Moyes y demostrar que puede ser determinante en partidos como este.

El centrocampista Harrison Armstrong, una de las grandes promesas del club, permanece en la plantilla tras el interés mostrado por otros equipos durante el mercado de verano, lo que refuerza las opciones del Everton en el mediocampo.

Noticias de los equipos y escuadras

El Hull City de Jakirovic afronta el partido con una lista de bajas considerable. Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Charlie Hughes, Ilyas Ansah, Hidemasa Morita, Matt Targett, Brooke Norton-Cuffy y Tim Iroegbunam están todos descartados por lesión. El once probable de los Tigers incluye a Konstantinos Tzolakis bajo palos, con una línea defensiva formada por Semi Ajayi, Lewie Coyle, Nobel Mendy y Ryan Giles, y John Egan, Regan Slater, Matt Crooks, Sorba Thomas, Mohamed Belloumi y Oli McBurnie completando el equipo.

Everton llega con las bajas de Christian Noergaard, Merlin Roehl y Vitaliy Mykolenko por lesión, aunque sin ningún jugador sancionado. Moyes cuenta con Jordan Pickford en portería y apunta a un once con Jarrad Branthwaite, Ainsley Maitland-Niles, James Tarkowski y Jake O'Brien en defensa, Harrison Armstrong, Brennan Johnson, Jack Grealish, Kiernan Dewsbury-Hall y James Garner en el centro del campo, y Thierno Barry como referencia ofensiva.

Forma

Hull City suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los Tigers ganaron fuera en Coventry (0-1) pero cayeron ante Newcastle (2-1) en su duelo más reciente de liga, y también perdieron ante Sunderland en la Carabao Cup (1-0). Han marcado cuatro goles y encajado cinco en ese período, lo que refleja sus dificultades defensivas en las últimas semanas.

Everton presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Toffees ganaron a Ipswich (1-0) en su partido más reciente de liga y también eliminaron al Wolverhampton en la Carabao Cup (1-0). Empataron con el Tottenham (0-0) y con el Manchester United (2-2), y cedieron un punto ante el Bournemouth (1-1), acumulando cinco goles a favor y cuatro en contra en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de enero de 2022 en competición de copa, con Everton ganando 3-2 en el MKM Stadium. En los últimos cinco precedentes entre Hull y Everton, los Toffees dominan claramente: han ganado tres de esos encuentros, con un empate y una derrota, anotando diez goles y encajando siete en total.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, Hull City ocupa la octava posición y Everton la séptima, lo que convierte este duelo en un choque directo entre dos equipos que se miran a los ojos en la clasificación y que buscan distanciarse el uno del otro en la primera mitad de la temporada.