Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Haití vs Escocia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Haití y Escocia se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación se detallan las opciones de emisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Haití y Escocia se enfrentan este sábado 13 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en el arranque del Grupo C de la Copa del Mundo 2026. Dos selecciones con historias de ausencia prolongada comparten escenario en uno de los estadios más emblemáticos del noreste de los Estados Unidos.

Para Haití, el partido representa el regreso al máximo torneo mundial después de 52 años. La última vez que Les Grenadiers pisaron una Copa del Mundo fue en 1974, en Alemania, donde cayeron en los tres partidos de la fase de grupos. Ahora vuelven con un grupo que mostró carácter en la fase de clasificación, encadenando victorias decisivas sobre Costa Rica y Nicaragua cuando más lo necesitaban.

Escocia llega con su propia carga histórica. La Tartan Army no disputaba una Copa del Mundo desde Francia 1998, una ausencia de 28 años que el seleccionador Steve Clarke puso fin al encabezar el Grupo de clasificación UEFA por delante de Dinamarca. La victoria final sobre los daneses, en un partido de alto voltaje, selló el billete a Norteamérica.

El mediocampista del Manchester United Scott McTominay y el capitán Andy Robertson son los referentes de un equipo escocés construido sobre la disciplina defensiva y las transiciones rápidas. Clarke ha forjado un bloque compacto que sabe gestionar la presión en los momentos decisivos.

Haití, por su parte, llega con nombres conocidos para los seguidores de la Premier League. Jean-Ricner Bellegarde, del Wolverhampton Wanderers, y Wilson Isidor, del Sunderland, forman parte de una plantilla que deberá mostrar cohesión para competir en un grupo que también incluye a Brasil y Marruecos.

El Gillette Stadium, casa habitual de los New England Patriots, acogerá más de 60.000 espectadores para este duelo del Grupo C. El estadio fue elegido como sede mundialista por sus instalaciones modernas y su gran capacidad.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El seleccionador de Haití, Sebastien Migne, prevé alinear a Johny Placide bajo palos, con una defensa formada por Carlens Arcus, Martin Experience, Ricardo Ade y Hannes Delcroix. El centro del campo contará con Josue Casimir, Jean-Ricner Bellegarde y Danley Jean Jacques, mientras que Ruben Providence, Wilson Isidor y Frantzdy Pierrot completarían el once titular. No se han comunicado bajas por lesión ni sanción en el bando haitiano.

Steve Clarke apuesta por Angus Gunn en portería para Escocia, con Andrew Robertson y Aaron Hickey como carrileros. John Souttar y Grant Hanley formarían el centro de la zaga. En el mediocampo, Scott McTominay y Lewis Ferguson serán los puntales junto a Ben Doak y Ryan Christie. Che Adams y Lawrence Shankland encabezarían el ataque. Tampoco hay lesionados ni sancionados confirmados en el equipo escocés. Se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Haití llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente fue ante Perú el 6 de junio (1-2), mientras que tres días antes habían goleado a Nueva Zelanda por 4-0. El equipo caribeño ha marcado ocho goles en ese período y ha encajado cuatro, con un empate sin goles ante Islandia y una derrota ante Túnez (0-1) completando la serie.

Escocia presenta tres victorias y dos derrotas en su último quinteto de partidos. El triunfo más reciente llegó el 6 de junio ante Bolivia (0-4), y antes habían superado a Curazao por 4-1. Las dos derrotas llegaron frente a Costa de Marfil (1-0) y Japón (0-1). Los escoceses han anotado nueve goles en ese tramo y han encajado tres, incluyendo la memorable victoria por 4-2 sobre Dinamarca en noviembre de 2025 que les aseguró la clasificación mundialista.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Haití y Escocia, por lo que el partido del 13 de junio en el Gillette Stadium será el primero entre ambas selecciones del que se tiene registro en este período.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, Haití ocupa la segunda posición y Escocia la cuarta antes del inicio de la fase de grupos.