Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Ghana vs Panama en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de transmisión en vivo disponibles para ver Ghana vs Panamá.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Ghana y Panamá abren su participación en el Grupo L del Mundial 2026 en el Toronto Stadium, en un partido que marcará el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo de Norteamérica.

Los Suyos Negros llegan a este torneo bajo la dirección del veterano Carlos Queiroz, quien asumió el cargo en abril con el objetivo de devolverle a Ghana el protagonismo que tuvo en ediciones anteriores. La plantilla combina la experiencia de capitanes como Jordan Ayew con la explosividad de jugadores como Antoine Semenyo y Kamaldeen Sulemana, aunque la ausencia de Thomas Partey, bloqueado en Boston tras serle denegada la entrada a Canadá por procedimientos legales en curso, es un golpe considerable para el mediocampo ghanés.

Panamá, por su parte, llega con la confianza de haber completado una fase de clasificación sin derrotas, algo inédito en su historia. Thomas Christiansen lleva seis años al frente de Los Canaleros y ha construido un equipo de estructura sólida y vocación defensiva, con figuras como el mediocampista Adalberto Carrasquilla y el lateral Amir Murillo aportando experiencia internacional.

Los de Christiansen buscan su primera victoria en la historia de los Mundiales, tras haber perdido los tres partidos de su debut en Rusia 2018 y encajado 11 goles. La presión de mejorar ese registro será un factor motivacional claro para el vestuario panameño.

Ghana, en cambio, carga con el recuerdo de dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos, en 2014 y 2022, y con la necesidad de recuperar el nivel que los llevó a cuartos de final en Sudáfrica 2010. Queiroz tiene material de calidad para reactivar a los Black Stars, pero el tiempo de preparación ha sido escaso.

Para conocer cómo seguir el partido en directo, los canales de televisión disponibles y el horario de inicio, continúa leyendo.

Noticias del equipo y escuadras

Ghana, dirigida por Carlos Queiroz, no ha confirmado un once inicial probable para este partido inaugural del Grupo L, y no se han comunicado oficialmente lesiones ni sanciones en la plantilla convocada. No obstante, la situación de Thomas Partey genera incertidumbre en el mediocampo: el centrocampista del Villarreal fue rechazado en la frontera canadiense debido a procedimientos legales en curso y permanece en el campamento base del equipo en Boston, por lo que su participación está en duda. Se esperan actualizaciones sobre su disponibilidad conforme se acerque el pitido inicial.

Panamá, bajo las órdenes de Thomas Christiansen, tampoco ha revelado su alineación prevista, y no hay lesionados ni sancionados confirmados en los datos disponibles del equipo. A medida que el partido se aproxime, se añadirá cualquier novedad relevante sobre el estado de la plantilla de Los Canaleros.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Ghana llega al torneo con un balance reciente de un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, habiendo encajado 11 goles y marcado cuatro. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Gales el 2 de junio, que frenó una racha de tres derrotas consecutivas. Entre esas caídas destaca la goleada de 5-1 ante Austria en marzo, además de una derrota 2-1 frente a Alemania y una caída 2-0 ante México. Los Black Stars no han logrado mantener su portería a cero en ninguno de esos cinco compromisos.

Panamá presenta un registro más equilibrado en sus cinco últimos partidos: dos victorias, dos empates y una derrota. La actuación más reciente fue un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina el 6 de junio, mientras que el 4 de junio golearon 4-2 a República Dominicana. El punto negro del periodo fue la derrota por 6-2 ante Brasil el 31 de mayo. En el debe de Los Canaleros también aparece la ausencia de porterías a cero, aunque las victorias ante Sudáfrica en marzo, incluyendo un triunfo 1-2 como visitante, ofrecen una base positiva de cara al torneo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe ningún precedente registrado entre Ghana y Panamá, lo que convierte el encuentro del Grupo L en el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en la historia.

Clasificación

En el Grupo L de la Copa del Mundo, Ghana ocupa la tercera posición y Panamá la cuarta, con ambas selecciones aún sin disputar ningún partido en el torneo.