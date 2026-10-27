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Cómo ver Génova vs Juventus: previa del partido, canales de TV, streaming, horario, alineación titular y más

Génova vs Juventus
Génova
Juventus
Serie A

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Serie A entre Génova y Juventus hoy. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, lesionados y sancionados la hora de inicio del partido y más.

El Génova recibe a la Juventus en el Stadio Luigi Ferraris este miércoles 28 de octubre en la novena jornada de la Serie A, con ambos equipos necesitados de puntos por razones muy distintas. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Serie A - Jornada 9
Stadio Luigi Ferraris

Cómo ver Génova vs Juventus en vivo

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Acerca del encuentro

La Juventus llega al Ferraris con renovado optimismo después de una victoria convincente por 2-0 en Lecce, donde Weston McKennie y Douglas Luiz marcaron en la primera mitad. Luciano Spalletti ha introducido un sistema de tres defensas que ha dado mayor solidez al equipo tras la dolorosa derrota 3-0 ante la Lazio.

El cambio táctico no está exento de debate. El nuevo esquema ha limitado el protagonismo de algunos jugadores ofensivos en los que el club había apostado fuerte en verano, y la pregunta sobre si el 3-5-2 puede ser una solución sostenible a largo plazo sigue abierta.

El Génova, por su parte, llega con la confianza que da haber ganado sus últimas dos citas en casa. Daniele De Rossi ha construido un bloque difícil de batir en el Luigi Ferraris, y el equipo viene de superar al Venezia con un gol de Mikael Ellertsson en la primera mitad.

En la clasificación, la Juventus ocupa la séptima posición y necesita sumar para acercarse a los puestos europeos de privilegio, mientras que el Génova se encuentra en la decimosexta plaza y busca alejarse de la zona de descenso.

Noticias de los equipos y escuadras

Génova contra Juventus alineaciones probables

3-5-2
Génova crest
Génova
GEN
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Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowL. OestigardL. OestigardJohan VásquezJohan VásquezA. MarcandalliA. MarcandalliM. FrendrupM. FrendrupStephan El ShaarawiStephan El ShaarawiM. EllertssonM. EllertssonH. TraoreH. TraoreT. BaldanziT. BaldanziVitinhaVitinhaM. OsmajicM. OsmajicG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJhon LucumíJhon LucumíW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus crest
Juventus
JUV
3-5-2
Génova

Once inicial

Juventus

Manager

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

El Génova presenta varias bajas para este partido. Joi Xheto Nuredini, Djibril Sow, Kingsley Ehizibue, Lorenzo Venturino, Samuel Wiafe y Elias Havel están todos descartados por lesión. De Rossi apunta a un once con Justin Bijlow bajo palos, una línea de tres con Ostigard, Vásquez y Marcandalli, y Tommaso Baldanzi en el centro del campo junto a Frendrup, Traore y Ellertsson, con Vitinha y Osmajic en ataque.

La Juventus también afronta el partido con una lista de bajas considerable: Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Chico Conceicao, Zeki Celik, Nico González, Arkadiusz Milik, Kamil Grabara y Augusto Owusu son todos bajas por lesión. Spalletti tiene previsto mantener el esquema de tres defensas con Vicario, Bremer, Gatti y Lucumí atrás, Kalulu y Cambiaso como carrileros, y la pareja Woltemade-Kolo Muani en punta, aunque la participación del francés desde el inicio no está garantizada.

Forma

GEN

GEN - Formulario

PAR
L2-1
RBU
L2-0
FIO
W2-1
ROM
L2-0
VEN
W1-0
Gol marcado (encajado)
4/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
JUV

JUV - Formulario

CGL
D1-1
CEL
W1-2
LAZ
L0-3
REN
D2-2
LEC
W0-2
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Génova ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con cinco goles a favor y siete en contra. La victoria más reciente llegó el pasado 25 de octubre ante el Venezia por 1-0. Anteriormente había perdido 2-0 contra la Roma y también cayó 2-1 ante el Parma, aunque intercaló un triunfo 2-1 frente a la Fiorentina.

La Juventus ha registrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con cuatro goles marcados y cinco encajados. El resultado más reciente fue la victoria 2-0 en Lecce el 25 de octubre. Antes de ese partido, el equipo había empatado 2-2 con el Rennes en Europa League y sufrido una derrota por 3-0 ante la Lazio en Serie A.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GénovaEmpateJuventus
0
1
4
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Génova badge
Génova
GEN
0
F
Serie A
Génova badge
Génova
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
1
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Génova badge
Génova
GEN
0
F
Serie A
Génova badge
Génova
GEN
0
Juventus badge
Juventus
JUV
3
F
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
0
Génova badge
Génova
GEN
0
F
0Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron0/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 6 de abril de 2026, cuando la Juventus venció al Génova por 2-0 en Serie A. En los últimos cinco enfrentamientos directos, la Juventus acumula cuatro victorias y un empate, sin haber perdido ninguno, con un total de nueve goles a favor. El Génova no ha conseguido marcar en tres de esos cinco partidos.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LazioLazioLAZ
9810227+1525
W
W
W
W
W
2
Inter MilánInter MilánINT
87102310+1322
W
W
W
D
W
3
RomaRomaROM
9630217+1421
W
D
W
D
D
4
AC MilánAC MilánMIL
8530167+918
W
W
D
W
D
5
ComoComoCOM
9522148+617
L
W
W
D
L
6
TorinoTorinoTOR
95131411+316
W
W
W
W
D
7
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
W
L
W
D
8
JuventusJuventusJUV
8422118+314
W
L
D
W
L
9
CagliariCagliariCGL
9414711-413
L
L
L
D
W
10
SSC NápolesSSC NápolesNAP
83231310+311
D
L
W
D
W
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
L
W
L
L
12
LecceLecceLEC
8305914-59
L
W
L
L
W
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
W
L
W
D
L
14
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
L
L
L
D
L
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
L
W
L
W
L
16
GénovaGénovaGEN
8215613-77
W
L
W
L
D
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
L
L
L
L
L
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
L
L
L
D
W
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
L
L
L
W
L
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
L
W
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de la Serie A, el Génova ocupa la decimosexta posición, lo que lo sitúa en zona de descenso y convierte este partido en una oportunidad para ganar terreno. La Juventus, séptima en la tabla, necesita los tres puntos para mantenerse en la pelea por los puestos europeos.

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