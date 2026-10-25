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Bundesliga - Jornada 7 25 oct 2026 - 12:30 Europa-Park Stadion

Cómo ver Friburgo vs Bayern Múnich en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Friburgo vs Bayern Múnich se podrá ver en directo a través de Fox ONE. Haz clic en el enlace para acceder al streaming en vivo del partido.

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El Bayern Múnich visita el Europa-Park Stadion para medirse al SC Friburgo en un duelo de Bundesliga que llega en un momento delicado para el conjunto bávaro. El partido se disputa el domingo a las 17:30 horas y promete ser un test exigente para ambos conjuntos.

Friburgo llega al encuentro como tercer clasificado de la Bundesliga, una posición que refleja el buen arranque de temporada del equipo de Julian Schuster. Los breisgauers, sin embargo, vienen de dos derrotas consecutivas entre competiciones europeas y de liga, y necesitan recuperar sensaciones ante su afición.

El Bayern, segundo en la tabla, afronta el desplazamiento en unas circunstancias extraordinariamente complicadas. El técnico Vincent Kompany sigue hospitalizado tras sufrir un colapso el viernes en las instalaciones del club, y el club ha confirmado que su ausencia se medirá en semanas. Aaron Danks, su asistente, asume el mando en el banquillo.

Las bajas en el cuadro visitante se acumulan de forma alarmante. Kimmich, Musiala, Díaz, Min-jae Kim, Neuer y Pavlovic no estarán disponibles, lo que obliga a Danks a recurrir a un bloque reducido pero con talento suficiente para competir. Harry Kane, Michael Olise y Alphonso Davies encabezan un ataque que deberá cargar con la responsabilidad ofensiva.

Pese al contexto adverso, el Bayern mantiene un registro sólido en la Bundesliga y llega con la moral de haber goleado 6-1 al RB Leipzig la semana pasada. La solidez defensiva de Friburgo, con Matthias Ginter como referencia en la zaga, pondrá a prueba la capacidad resolutiva de los visitantes.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, las noticias de los equipos y el historial entre ambos.

Noticias del equipo y escuadras

Friburgo presenta una plantilla prácticamente completa. Julian Schuster solo tiene las bajas de Florent Muslija y Bruno Ogbus por lesión, sin ningún jugador sancionado. El once proyectado coloca a Mio Backhaus en portería, con una línea defensiva formada por Makengo, Ginter, Treu y Rosenfelder, y Matanovic como referencia ofensiva.

El Bayern llega con numerosas ausencias. Jamal Musiala, Luis Díaz y Min-jae Kim están lesionados, mientras que Joshua Kimmich sigue ausente por motivos personales. Manuel Neuer y Aleksandar Pavlovic se suman a la lista de bajas, por lo que Jonas Urbig guardará la portería y Tom Bischof tendrá protagonismo en el centro del campo. El once probable sitúa a Kane como delantero centro, con Olise y Davies en banda.

Forma

Friburgo acumula un registro de dos victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Schuster suma 10 goles a favor y 8 en contra en ese tramo, con victorias ante Jablonec (3-2 en Conference League) y Schalke 04 (2-1 en Bundesliga), pero con caídas recientes ante Mónaco (0-3) y Bayer Leverkusen (1-2).

El Bayern presenta un balance de dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Los bávaros han marcado 20 goles y encajado 8 en ese periodo, con la goleada al Leipzig (6-1) como resultado más destacado. El empate 2-2 ante el Arsenal en Champions League y el 3-3 frente al Viking completan una racha con mucho gol pero cierta inconsistencia defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 4 de abril de 2026 en el Europa-Park Stadion, con victoria del Bayern por 2-3. En los cinco últimos precedentes, el Bayern domina con tres victorias, un empate y una derrota, acumulando 15 goles a favor y 9 en contra. El historial reciente apunta claramente a favor del conjunto visitante, aunque Friburgo logró empatar 2-2 en marzo de 2024.

Clasificación

En la clasificación actual de la Bundesliga, el SC Friburgo ocupa la tercera posición, mientras que el Bayern Múnich marcha segundo.