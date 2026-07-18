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World Cup - bronce Miami Stadium

Cómo ver Francia vs Inglaterra en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Francia vs Inglaterra se puede ver en directo a través de las plataformas que se indican a continuación. Consulta el canal de TV y la transmisión en línea disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia e Inglaterra se enfrentan en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026, este viernes 18 de julio en el Miami Stadium. Ninguno de los dos llegó a la final, pero el encuentro tiene peso propio: hay orgullo, hay historia y hay dos selecciones que necesitan terminar el torneo con algo que mostrar.

Francia llega tras caer 2-0 ante España en las semifinales, una derrota que cortó una racha sólida de Les Bleus en el torneo. Didier Deschamps había construido un equipo disciplinado y con pegada, y Kylian Mbappé, máximo goleador histórico de la selección, no querrá despedirse del Mundial con las manos vacías.

Para Inglaterra, el golpe fue distinto y quizás más doloroso. Thomas Tuchel vio cómo su equipo dominaba a Argentina, se ponía en ventaja y terminaba perdiendo 2-1 en los minutos finales. La eliminación reavivó el debate sobre las decisiones tácticas del técnico alemán, aunque voces como la de John Barnes han salido a defenderlo.

Jude Bellingham, visiblemente afectado tras la derrota, pidió unidad a los aficionados ingleses. Harry Kane, por su parte, llega a este partido con la misma necesidad que Mbappé: terminar el Mundial con una medalla.

El historial reciente entre ambas selecciones añade contexto. En los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, Francia venció a Inglaterra 2-1. Ese resultado no se olvida en el vestuario inglés.

A continuación encontrarás toda la información para ver el partido en directo, incluyendo canales de televisión, opciones de transmisión en línea y la hora exacta del inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps no podrá contar con William Saliba por lesión. El XI proyectado sitúa a Mike Maignan bajo palos, con una defensa formada por Theo Hernandez, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix y Malo Gusto. En el centro del campo aparecen Warren Zaire-Emery, N'Golo Kante y Rayan Cherki, mientras que Ousmane Dembele, Desire Doue y Kylian Mbappé conforman el ataque.

Thomas Tuchel afronta la baja de Jordan Henderson por lesión. El XI proyectado de Inglaterra coloca a Jordan Pickford en portería, con Djed Spence, Marc Guehi, Jarell Quansah y Ezri Konsa en defensa. Jude Bellingham, Elliot Anderson y Morgan Rogers forman el centro del campo, con Marcus Rashford, Noni Madueke y Harry Kane en ataque. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Forma

Francia acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos del Mundial. Su resultado más reciente fue la derrota 2-0 ante España en semifinales el 14 de julio. Antes de eso, Les Bleus vencieron a Marruecos 2-0 en cuartos y a Paraguay 1-0 en octavos. En los cinco partidos, Francia marcó ocho goles y encajó tres.

Inglaterra presenta el mismo registro: cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue la caída 2-1 ante Argentina el 15 de julio, partido en el que los ingleses llegaron a ponerse en ventaja. Antes de esa semifinal, Tuchel había visto a su equipo ganar a Noruega 2-1 y a México 3-2. En los cinco partidos, Inglaterra anotó ocho goles y recibió cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El último encuentro entre estas selecciones fue en los cuartos de final del Mundial de Qatar, el 10 de diciembre de 2022, con victoria de Francia por 2-1. En los últimos cinco enfrentamientos, Francia domina con tres victorias frente a una de Inglaterra, más un empate. El único triunfo inglés en ese período fue un amistoso en Wembley el 17 de noviembre de 2015, con resultado de 2-0.

Clasificación

En la fase de grupos del Mundial 2026, Francia terminó primera del Grupo I, mientras que Inglaterra se impuso en el Grupo L para avanzar a la ronda eliminatoria.