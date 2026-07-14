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World Cup - Semifinales Dallas Stadium

Cómo ver Francia vs España en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Francia vs España están disponibles a continuación.

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Francia y España se miden este martes en el Dallas Stadium de Arlington en la primera semifinal del Mundial 2026, con una plaza en la gran final del domingo en juego.

Francia llega en estado de forma impecable. El equipo de Didier Deschamps ha ganado los seis partidos que ha disputado en el torneo, anotando 16 goles y sin encajar ninguno en toda la fase eliminatoria. Kylian Mbappé, con 20 goles mundialistas en su carrera, es el motor de un equipo que no ha dado señales de debilidad.

España, por su parte, ha construido una trayectoria igual de sólida. Luis de la Fuente recuperó a su equipo tras un arranque dubitativo, con un empate en la fase de grupos ante Cabo Verde, para luego eliminar a Austria, Portugal y Bélgica en la fase eliminatoria concediendo apenas un gol en esos tres partidos.

La batalla psicológica ya ha comenzado antes del pitido inicial. Lamine Yamal aseguró que Francia debería tenerle miedo a España, mientras que desde el vestuario francés llegó una respuesta contundente. El propio Rodri, capitán de La Roja, pidió al joven extremo del Barcelona que controle su ansiedad y se centre en el rendimiento dentro del campo.

Para Mbappé, este partido tiene una carga especial. El delantero del Real Madrid llega a Dallas tras una temporada de club convulsa, con la mirada puesta en la final. Un gol le igualaría el récord histórico de Messi en Mundiales, y pocas veces habrá tenido una motivación tan clara.

En el lado español, la conexión entre Pedro Porro y Lamine Yamal en el carril derecho se ha convertido en uno de los puntos de ataque más peligrosos del torneo. Porro, que comenzó el Mundial en el banquillo, ha ganado la titularidad a pulso y su relación con Yamal ha dado frutos constantes a lo largo de la competición.

Para saber cómo ver Francia vs España en directo, incluyendo opciones de canal de TV y streaming, sigue leyendo a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps no tiene previsto realizar cambios en su once. El once proyectado de Francia sitúa a Mike Maignan bajo palos, con Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne en defensa. Adrien Rabiot y Manu Kone formarán el doble pivote, mientras que Michael Olise, Desire Doue y Ousmane Dembele apoyarán a Kylian Mbappé en ataque. No se han declarado lesiones ni sanciones en el combinado galo, aunque se esperan novedades sobre el estado del tobillo de Mbappé, que fue sustituido en los minutos finales del partido ante Marruecos.

España también cuenta con toda la plantilla disponible. El once proyectado de Luis de la Fuente coloca a Unai Simón en portería, con Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en la línea defensiva. Rodri y Pedri formarán la pareja de mediocentros, con Dani Olmo, Alejandro Baena y Lamine Yamal en apoyo de Mikel Oyarzabal. La Roja no reporta bajas por lesión ni suspensión de cara a este partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Francia acumula cinco victorias consecutivas, todas en el Mundial 2026. Su último partido fue un triunfo por 2-0 ante Marruecos en cuartos de final, con goles de Mbappé y Dembele. Antes de eso, eliminaron a Paraguay con un 1-0 en octavos y golearon a Suecia 3-0 en la fase de grupos. En esos cinco encuentros, los galos anotaron 13 goles y encajaron solo uno, ante Noruega, completando cuatro porterías a cero.

España también suma cinco victorias seguidas en este Mundial. El partido más reciente fue un ajustado 2-1 ante Bélgica en cuartos, el primero en el que La Roja encajó un gol en la fase eliminatoria. Antes, derrotaron a Portugal 1-0 y aplastaron a Austria 3-0. En total, España marcó 11 goles en esos cinco partidos y dejó su portería a cero en tres ocasiones.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones lo ganó España por 5-4 en la final de la UEFA Nations League, el 5 de junio de 2025, un resultado que reforzó el dominio español sobre Francia en los últimos años. Antes de eso, España también venció a Francia 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024, mientras que Francia se impuso 2-1 en la final de la Nations League de 2021. En los últimos cinco enfrentamientos, España ha ganado tres y Francia dos, con un total de 16 goles entre ambas selecciones.

Clasificación

En la fase de grupos, España terminó primera del Grupo H y Francia se proclamó líder del Grupo I para avanzar a la fase eliminatoria.