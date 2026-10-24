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Liga MX Femenil - Jornada 12 24 oct 2026 - 22:06

Cómo ver FC Juarez vs Queretaro en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre FC Juárez y Querétaro se puede ver en vivo a través de Fox ONE. A continuación encontrarás el enlace para seguir la transmisión en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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FC Juárez recibe a Querétaro en un partido de la Liga MX Femenil que tiene implicaciones directas en la tabla del Apertura para ambos equipos.

Juárez llega al encuentro en un buen momento. Con tres victorias en sus últimas cinco jornadas, el equipo local ha mostrado solidez y regularidad suficiente para mantenerse en la parte alta del Grupo A.

El triunfo más reciente de las Bravadas fue ante Atlético de San Luis, lo que refuerza la confianza del equipo de cara a este partido en casa. Su capacidad para ganar fuera de casa, con victorias ante Club León y Necaxa, habla de un equipo con recursos en distintos escenarios.

Querétaro, por su parte, atraviesa un tramo complicado. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos han dejado al equipo visitante en una posición delicada dentro del grupo, con poco margen para seguir cediendo puntos.

El historial reciente entre estos dos clubes tampoco invita al optimismo para las Gallos Blancas. FC Juárez ha dominado los enfrentamientos directos en los últimos años, y Querétaro necesitará una actuación muy distinta a las recientes para romper esa tendencia.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

FC Juárez no ha confirmado bajas por lesión ni suspensiones de cara a este encuentro. No se ha anunciado un once probable y se esperan novedades más cerca del inicio del partido.

Querétaro tampoco cuenta con información oficial sobre el estado de su plantilla. No hay lesiones, suspensiones ni alineación proyectada confirmadas por el momento, y cualquier actualización se añadirá cuando esté disponible.

Forma

FC Juárez llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos de Liga MX Femenil. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-2 ante Atlético de San Luis, y en ese mismo tramo destaca una contundente victoria 5-1 sobre Club Tijuana. El equipo local ha anotado nueve goles y recibido cuatro en este período.

Querétaro acumula una sola victoria y cuatro derrotas en sus últimas cinco jornadas. El único resultado positivo fue un 2-6 como visitante ante Puebla, pero desde entonces el equipo ha caído ante Tigres, Atlético de San Luis, Atlas y Atlante. Las Gallos Blancas han marcado nueve goles y encajado nueve en este tramo, sin lograr ninguna portería a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 29 de marzo de 2026, cuando Querétaro venció a FC Juárez por 2-1 en casa. Revisando los últimos cinco enfrentamientos directos en Liga MX Femenil, FC Juárez acumula tres victorias frente a una de Querétaro, con un partido que terminó en empate 1-1. El conjunto de Juárez ha dominado la mayor parte de estos duelos, incluyendo un contundente 4-0 en noviembre de 2025.

Clasificación

Apertura Grupo A Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Monterrey MON 11 10 0 1 40 13 +27 30 W W W W W 2 Tigres TIG 11 9 1 1 34 10 +24 28 W W D W L 3 FC Juarez JUA 11 8 0 3 16 8 +8 24 W L W W W 4 Toluca TOL 11 7 2 2 25 16 +9 23 D W W L W 5 Club Leon LEO 11 5 1 5 18 18 0 16 D W L L W 6 Santos Laguna SLA 11 5 1 5 13 20 -7 16 D W L W W 7 Cruz Azul CAZ 11 5 0 6 13 22 -9 15 L W L L W 8 Atlante ATL 11 2 1 8 6 15 -9 7 L L D W L 9 Queretaro QUE 11 2 0 9 10 24 -14 6 L L L L W Playoff del campeonato

En el Apertura Grupo A, FC Juárez ocupa la tercera posición, lo que lo sitúa en la pelea directa por los primeros lugares de la tabla. Querétaro es noveno en el mismo grupo, una posición que refleja su irregularidad reciente y que hace de este partido una necesidad de puntos para las visitantes.