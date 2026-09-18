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Liga MX - Jornada 9 18 sept 2026 - 23:00 Estadio Benito Juarez

Cómo ver FC Juárez vs Tigres en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre FC Juárez y Tigres se puede ver en vivo a través de Fox ONE. A continuación se muestran los canales de televisión y las opciones de transmisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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FC Juárez recibe a Tigres UANL en el Estadio Benito Juárez de Ciudad Juárez en un duelo de Liga MX Apertura que llega en un momento crítico para los dos clubes.

Los Bravos de Pedro Caixinha atraviesan su peor racha de la temporada. Cinco derrotas consecutivas en liga, con 15 goles encajados en ese tramo, los mantienen en el último lugar de la tabla general del Apertura.

El más reciente golpe llegó el 14 de septiembre, cuando Santos Laguna se impuso 2-1 en casa de Juárez. Antes de eso, los resultados ante Pachuca (0-2), Toluca (0-4), CF América (1-2) y Monterrey (1-6) pintan un panorama alarmante para el equipo fronterizo.

Tigres llega a Ciudad Juárez con una dinámica distinta, aunque sin convencer del todo. El equipo de Guido Pizarro suma tres empates en sus últimos tres compromisos de liga, incluido el 0-0 ante Monterrey del 13 de septiembre, lo que les ha permitido mantenerse fuera de los puestos de descenso.

Los felinos ocupan la posición 14 del Apertura, once lugares por encima de su rival de esta noche. Para Tigres, una victoria en el Benito Juárez sería el primer triunfo en cuatro partidos y les daría un impulso real en la clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver FC Juárez vs Tigres en vivo, incluyendo el canal de transmisión, opciones de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Pedro Caixinha no ha confirmado el once titular de FC Juárez para este partido. No hay información disponible sobre lesionados ni suspendidos en el bando local; se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Guido Pizarro tampoco ha revelado el once probable de Tigres. Al igual que su rival, el equipo visitante no registra bajas confirmadas por lesión ni sanción en este momento. La información se actualizará antes del inicio del partido.

Forma

FC Juárez llega a este partido con un balance de cero victorias, cero empates y cinco derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue la derrota 2-1 ante Santos Laguna el 14 de septiembre. En ese tramo también sufrieron un 0-4 ante Toluca y un 1-6 frente a Monterrey. Los Bravos anotaron apenas dos goles y encajaron 15 en esos cinco partidos.

Tigres acumula una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos ligueros. El partido más reciente fue el empate 0-0 ante Monterrey el 13 de septiembre, resultado que se suma a los empates previos ante Necaxa (1-1) y Santos Laguna (0-0). Su única victoria en este período fue el 2-0 sobre Atlante. El equipo regiomontano marcó cuatro goles y concedió dos en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos clubes se disputó el 23 de marzo de 2026 en liga, con victoria de FC Juárez por 2-1 como local. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Juárez y Tigres registran dos victorias cada uno y un partido sin ganador, con un total de seis goles anotados entre ambos equipos.

Clasificación

En la tabla del Apertura, FC Juárez ocupa la posición 18 y Tigres se encuentra en el lugar 14.