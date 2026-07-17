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FC Juárez vs Puebla: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Juárez vs Puebla
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Cómo ver el partido de Liga MX entre FC Juárez y Puebla, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 1
Estadio Benito Juarez
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Cómo ver FC Juárez vs Puebla en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre FC Juárez y Puebla se puede seguir en vivo a través de TV Azteca y Fox ONE en México. A continuación encontrarás los canales de TV y opciones de transmisión en directo disponibles para este partido de Liga MX.

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FC Juárez recibe a Puebla en el Estadio Benito Juárez en un duelo de Liga MX con implicaciones directas en la tabla del Apertura. Los Bravos buscan recuperar terreno en casa tras una racha irregular, mientras La Franja llega a Ciudad Juárez con la necesidad urgente de sumar puntos.

Bajo la dirección de Pedro Caixinha, FC Juárez ha mostrado destellos de calidad pero sin la consistencia necesaria para escalar posiciones. La victoria más reciente ante Atlético de San Luis les dio algo de oxígeno, aunque las tres derrotas previas dejan claro que el equipo fronterizo no puede permitirse más tropiezos en casa.

Puebla, por su parte, atraviesa el peor momento de su temporada. El equipo de Albert Espigares ha perdido sus últimos cuatro partidos de liga, incluyendo una goleada de 5-0 ante Chivas que encendió todas las alarmas en el club poblano.

El historial reciente entre ambos equipos promete emociones. Estos dos clubes se han visto las caras recientemente, con el duelo de abril terminando en empate y el del Apertura pasado concluyendo en un impresionante 4-4 en este mismo estadio.

Con Juárez en la octava posición y Puebla en la decimotercera, el partido tiene matices distintos para cada bando: los locales aspiran a meterse en zona de liguilla, mientras los visitantes necesitan alejarse del fondo de la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión que transmite y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

FC Juárez contra Puebla alineaciones probables

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FC Juárez
JUA
Formación
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Puebla
PUE
Puebla crest
Puebla
PUE

Manager

  • P. Caixinha

En el bando local, Pedro Caixinha prepara al equipo sin que se hayan confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. No hay un once titular proyectado disponible por el momento, y se añadirá información actualizada conforme se acerque el pitido inicial.

En el equipo visitante, Albert Espigares tampoco cuenta con un once confirmado ni reporta lesionados o suspendidos en la información disponible hasta ahora. Los datos del equipo se actualizarán antes del partido.

Forma

JUA

JUA - Formulario

QFC
D1-1
TIJ
L1-2
LEO
L3-1
CUN
L4-2
SAN
W2-1
Gol marcado (encajado)
7/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
PUE

PUE - Formulario

JUA
D1-1
LEO
L0-1
CDG
L5-0
MON
L2-1
QFC
L1-2
Gol marcado (encajado)
3/11
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

FC Juárez llega a este partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. Los Bravos ganaron su partido más reciente 2-1 ante Atlético de San Luis, aunque antes de eso encadenaron tres derrotas consecutivas, incluyendo un 4-2 ante Pumas y un 3-1 ante León. En total, el equipo fronterizo marcó siete goles y recibió nueve en ese tramo de cinco partidos.

Puebla llega en un estado de forma preocupante: cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros, sin conocer la victoria. La Franja perdió ante Querétaro, Monterrey y León, y sufrió una dura caída de 5-0 ante Chivas. En esos cinco partidos, el equipo poblano apenas anotó cuatro goles y encajó diez.

Historial de Enfrentamientos Directos

JUA

Últimos partidos

PUE

3

Victorias

2

Empates

0

Victorias

14

Goles marcados

10
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 4 de abril de 2026 en Liga MX, con Puebla como local y el marcador terminando 1-1. En el Apertura anterior, el duelo en el Estadio Benito Juárez concluyó con un espectacular 4-4. En los últimos cinco enfrentamientos entre FC Juárez y Puebla, los locales juarenses han ganado tres veces, con un triunfo poblano y dos empates, con los partidos produciendo una media de goles muy elevada.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
TijuanaTijuanaTIJ
110031+23
W
2
NecaxaNecaxaNEC
110021+13
W
3
AtlasAtlasATL
00000000
4
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
00000000
5
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
00000000
6
CF AméricaCF AméricaCFA
00000000
7
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
00000000
8
Cruz AzulCruz AzulCRU
00000000
9
FC JuárezFC JuárezJUA
00000000
10
LeónLeónLEO
00000000
11
MonterreyMonterreyMON
00000000
12
PachucaPachucaPAC
00000000
13
PueblaPueblaPUE
00000000
14
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
00000000
15
Santos LagunaSantos LagunaSAN
00000000
16
TolucaTolucaTOL
00000000
17
AtlanteAtlanteATL
100112-10
L
18
TigresTigresTIG
100113-20
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura de Liga MX, FC Juárez ocupa la octava posición, mientras que Puebla se sitúa en el decimotercer puesto.

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