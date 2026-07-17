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Liga MX - Jornada 1 Estadio Benito Juarez

Cómo ver FC Juárez vs Puebla en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre FC Juárez y Puebla se puede seguir en vivo a través de TV Azteca y Fox ONE en México. A continuación encontrarás los canales de TV y opciones de transmisión en directo disponibles para este partido de Liga MX.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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FC Juárez recibe a Puebla en el Estadio Benito Juárez en un duelo de Liga MX con implicaciones directas en la tabla del Apertura. Los Bravos buscan recuperar terreno en casa tras una racha irregular, mientras La Franja llega a Ciudad Juárez con la necesidad urgente de sumar puntos.

Bajo la dirección de Pedro Caixinha, FC Juárez ha mostrado destellos de calidad pero sin la consistencia necesaria para escalar posiciones. La victoria más reciente ante Atlético de San Luis les dio algo de oxígeno, aunque las tres derrotas previas dejan claro que el equipo fronterizo no puede permitirse más tropiezos en casa.

Puebla, por su parte, atraviesa el peor momento de su temporada. El equipo de Albert Espigares ha perdido sus últimos cuatro partidos de liga, incluyendo una goleada de 5-0 ante Chivas que encendió todas las alarmas en el club poblano.

El historial reciente entre ambos equipos promete emociones. Estos dos clubes se han visto las caras recientemente, con el duelo de abril terminando en empate y el del Apertura pasado concluyendo en un impresionante 4-4 en este mismo estadio.

Con Juárez en la octava posición y Puebla en la decimotercera, el partido tiene matices distintos para cada bando: los locales aspiran a meterse en zona de liguilla, mientras los visitantes necesitan alejarse del fondo de la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión que transmite y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando local, Pedro Caixinha prepara al equipo sin que se hayan confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. No hay un once titular proyectado disponible por el momento, y se añadirá información actualizada conforme se acerque el pitido inicial.

En el equipo visitante, Albert Espigares tampoco cuenta con un once confirmado ni reporta lesionados o suspendidos en la información disponible hasta ahora. Los datos del equipo se actualizarán antes del partido.

Forma

FC Juárez llega a este partido con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de Liga MX. Los Bravos ganaron su partido más reciente 2-1 ante Atlético de San Luis, aunque antes de eso encadenaron tres derrotas consecutivas, incluyendo un 4-2 ante Pumas y un 3-1 ante León. En total, el equipo fronterizo marcó siete goles y recibió nueve en ese tramo de cinco partidos.

Puebla llega en un estado de forma preocupante: cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros, sin conocer la victoria. La Franja perdió ante Querétaro, Monterrey y León, y sufrió una dura caída de 5-0 ante Chivas. En esos cinco partidos, el equipo poblano apenas anotó cuatro goles y encajó diez.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 4 de abril de 2026 en Liga MX, con Puebla como local y el marcador terminando 1-1. En el Apertura anterior, el duelo en el Estadio Benito Juárez concluyó con un espectacular 4-4. En los últimos cinco enfrentamientos entre FC Juárez y Puebla, los locales juarenses han ganado tres veces, con un triunfo poblano y dos empates, con los partidos produciendo una media de goles muy elevada.

Clasificación

En la tabla del Apertura de Liga MX, FC Juárez ocupa la octava posición, mientras que Puebla se sitúa en el decimotercer puesto.