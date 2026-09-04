FC Juárez recibe a Pachuca en el Estadio Olímpico Benito Juárez en un duelo de Liga MX Apertura 2026 que enfrenta a dos clubes que llegan en momentos muy distintos de la temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga MX - Jornada 7 4 sept 2026 - 23:00 Estadio Benito Juarez

¿Cómo ver FC Juárez vs Pachuca?

El partido entre FC Juárez y Pachuca se puede ver en vivo a través de TV Azteca, Fox Sports vía Prime Video y Fox ONE en México.

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Acerca del encuentro

Los Bravos atraviesan una crisis de resultados que preocupa seriamente. Pedro Caixinha no ha podido detener la sangría: su equipo ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, incluyendo una goleada de 6-1 ante Monterrey y una derrota por 4-0 frente a Toluca en la jornada más reciente. Con esa racha, Juárez se encuentra en el último lugar del Apertura.

Pachuca llega sin mucha más solidez. Los Tuzos, dirigidos por Benjamín Mora, acumulan dos empates consecutivos en Liga MX ante Chivas y Atlético de San Luis, y vienen de caer 2-3 ante Puebla. Su campaña no termina de arrancar.

El historial reciente entre ambos equipos es parejo y ha producido resultados ajustados. El último enfrentamiento en Ciudad Juárez, disputado en noviembre de 2025, terminó con victoria local por 2-1, lo que da algo de esperanza a una afición que necesita razones para creer.

Para Juárez, este partido es más que tres puntos. Con el descenso acechando desde el inicio del torneo, una victoria en casa podría ser el detonante que cambie el rumbo de una temporada que amenaza con ser catastrófica.

Noticias del equipo y escuadras

Pedro Caixinha no ha confirmado un once probable para FC Juárez de cara a este partido. Tampoco hay bajas por lesión ni suspensiones registradas en el equipo local de momento, y la información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Benjamín Mora tampoco ha revelado el equipo titular de Pachuca. Los Tuzos no registran ausencias confirmadas por lesión o sanción en este momento. Se añadirán novedades sobre ambos planteles antes del partido.

Forma

FC Juárez llega al partido con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros entre Liga MX y Leagues Cup. El resultado más reciente fue una derrota por 4-0 ante Toluca el 31 de agosto, que siguió a una caída por 1-2 frente a CF América. La goleada de 6-1 sufrida ante Monterrey el 16 de agosto resume la fragilidad defensiva de un equipo que ha encajado 14 goles en ese tramo. Su único triunfo llegó ante Vancouver Whitecaps por 3-1 en la Leagues Cup.

Pachuca presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los Tuzos empataron 1-1 ante Chivas el 29 de agosto y repitieron el mismo marcador frente a Atlético de San Luis el 23 de agosto. Antes de eso, cayeron 2-3 ante Puebla, ganaron 1-0 a Charlotte FC en la Leagues Cup y perdieron 2-1 ante Columbus Crew. El equipo de Mora suma cinco goles a favor y seis en contra en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre FC Juárez y Pachuca tuvo lugar el 8 de febrero de 2026 en Liga MX, con victoria de Pachuca por 2-0 como local. En los cinco duelos anteriores entre ambos clubes, Pachuca acumula dos victorias, mientras que Juárez suma una, y los dos restantes terminaron en empate. Los cruces del Clausura 2025 en el Estadio Benito Juárez acabaron 2-1 para los locales en noviembre y 2-2 en octubre, lo que muestra que el terreno fronterizo históricamente ha sido más complicado para los visitantes.

Clasificación

En la tabla del Apertura 2026, FC Juárez ocupa el último lugar en la posición 18, mientras que Pachuca se encuentra en el puesto 15.