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Cómo ver FC Juárez vs Pachuca: Detalles del partido, noticias, streaming en vivo y más

FC Juárez vs Pachuca
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Pachuca
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¿Cómo ver el partido de Liga MX entre FC Juárez y Pachuca? GOAL te presenta todo lo que necesitas saber antes del partido.

FC Juárez recibe a Pachuca en el Estadio Olímpico Benito Juárez en un duelo de Liga MX Apertura 2026 que enfrenta a dos clubes que llegan en momentos muy distintos de la temporada. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Liga MX - Jornada 7
Estadio Benito Juarez

¿Cómo ver FC Juárez vs Pachuca?

El partido entre FC Juárez y Pachuca se puede ver en vivo a través de TV Azteca, Fox Sports vía Prime Video y Fox ONE en México.

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Acerca del encuentro

Los Bravos atraviesan una crisis de resultados que preocupa seriamente. Pedro Caixinha no ha podido detener la sangría: su equipo ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, incluyendo una goleada de 6-1 ante Monterrey y una derrota por 4-0 frente a Toluca en la jornada más reciente. Con esa racha, Juárez se encuentra en el último lugar del Apertura.

Pachuca llega sin mucha más solidez. Los Tuzos, dirigidos por Benjamín Mora, acumulan dos empates consecutivos en Liga MX ante Chivas y Atlético de San Luis, y vienen de caer 2-3 ante Puebla. Su campaña no termina de arrancar.

El historial reciente entre ambos equipos es parejo y ha producido resultados ajustados. El último enfrentamiento en Ciudad Juárez, disputado en noviembre de 2025, terminó con victoria local por 2-1, lo que da algo de esperanza a una afición que necesita razones para creer.

Para Juárez, este partido es más que tres puntos. Con el descenso acechando desde el inicio del torneo, una victoria en casa podría ser el detonante que cambie el rumbo de una temporada que amenaza con ser catastrófica.

Noticias del equipo y escuadras

FC Juárez contra Pachuca alineaciones probables

FC Juárez crest
FC Juárez
JUA
Formación
Pachuca crest
Pachuca
PAC
Pachuca crest
Pachuca
PAC

Manager

  • P. Caixinha

Pedro Caixinha no ha confirmado un once probable para FC Juárez de cara a este partido. Tampoco hay bajas por lesión ni suspensiones registradas en el equipo local de momento, y la información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Benjamín Mora tampoco ha revelado el equipo titular de Pachuca. Los Tuzos no registran ausencias confirmadas por lesión o sanción en este momento. Se añadirán novedades sobre ambos planteles antes del partido.

Forma

JUA

JUA - Formulario

VAN
W1-3
RSL
L3-0
MON
L6-1
CFA
L1-2
TOL
L4-0
Gol marcado (encajado)
5/16
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
PAC

PAC - Formulario

COL
L2-1
CLT
W0-1
PUE
L2-3
SAN
D1-1
CDG
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

FC Juárez llega al partido con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros entre Liga MX y Leagues Cup. El resultado más reciente fue una derrota por 4-0 ante Toluca el 31 de agosto, que siguió a una caída por 1-2 frente a CF América. La goleada de 6-1 sufrida ante Monterrey el 16 de agosto resume la fragilidad defensiva de un equipo que ha encajado 14 goles en ese tramo. Su único triunfo llegó ante Vancouver Whitecaps por 3-1 en la Leagues Cup.

Pachuca presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los Tuzos empataron 1-1 ante Chivas el 29 de agosto y repitieron el mismo marcador frente a Atlético de San Luis el 23 de agosto. Antes de eso, cayeron 2-3 ante Puebla, ganaron 1-0 a Charlotte FC en la Leagues Cup y perdieron 2-1 ante Columbus Crew. El equipo de Mora suma cinco goles a favor y seis en contra en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FC JuárezEmpatePachuca
2
2
1
Liga MX
Pachuca badge
Pachuca
PAC
2
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
0
F
Liga MX
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
2
Pachuca badge
Pachuca
PAC
1
F
Liga MX
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
2
Pachuca badge
Pachuca
PAC
2
F
Liga MX
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
2
Pachuca badge
Pachuca
PAC
2
F
Liga MX
Pachuca badge
Pachuca
PAC
0
FC Juárez badge
FC Juárez
JUA
1
F
7Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El enfrentamiento más reciente entre FC Juárez y Pachuca tuvo lugar el 8 de febrero de 2026 en Liga MX, con victoria de Pachuca por 2-0 como local. En los cinco duelos anteriores entre ambos clubes, Pachuca acumula dos victorias, mientras que Juárez suma una, y los dos restantes terminaron en empate. Los cruces del Clausura 2025 en el Estadio Benito Juárez acabaron 2-1 para los locales en noviembre y 2-2 en octubre, lo que muestra que el terreno fronterizo históricamente ha sido más complicado para los visitantes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
6510122+1016
W
W
W
W
D
2
TolucaTolucaTOL
6411124+813
W
W
D
W
L
3
TijuanaTijuanaTIJ
6411107+313
W
L
W
D
W
4
AtlasAtlasATL
640298+112
L
W
W
L
W
5
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
632196+311
D
W
W
D
W
6
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
631297+210
W
L
D
W
W
7
LeónLeónLEO
631286+210
D
W
W
W
L
8
PueblaPueblaPUE
631299010
L
W
W
D
L
9
MonterreyMonterreyMON
63031310+39
L
L
W
W
L
10
Cruz AzulCruz AzulCRU
6303111109
W
L
L
L
W
11
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
62228808
L
D
D
W
W
12
NecaxaNecaxaNEC
6213811-37
L
D
L
L
W
13
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
6132810-26
W
D
L
D
D
14
AtlanteAtlanteATL
613268-26
D
L
D
W
D
15
PachucaPachucaPAC
61238805
D
D
L
L
L
16
TigresTigresTIG
6123810-25
D
W
L
L
D
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
6015411-71
D
L
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
6006319-160
L
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura 2026, FC Juárez ocupa el último lugar en la posición 18, mientras que Pachuca se encuentra en el puesto 15.

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