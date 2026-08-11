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Leagues Cup - Jornada 3 11 ago 2026 - 20:00

Cómo ver FC Cincinnati vs Atlas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

FC Cincinnati vs Atlas está disponible para ver en vivo a través de Apple TV. Las opciones de transmisión en línea se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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FC Cincinnati recibe a Atlas en la Leagues Cup 2026, con el conjunto de Ohio buscando consolidar su posición en el torneo tras una racha de resultados positivos.

Pat Noonan ha construido un equipo que no para de sumar. Cincinnati viene de golear 2-0 a Club Universidad Nacional en su último partido de Leagues Cup, resultado que confirma al equipo como uno de los más sólidos del torneo en este momento.

Atlas, por su parte, llega a este encuentro en una situación delicada. Los Rojinegros de Hernan Crespo acumulan tres derrotas en sus últimos cinco partidos, incluyendo una caída 2-0 ante Charlotte FC en su más reciente salida en Leagues Cup.

El conjunto de Guadalajara ha mostrado destellos en Liga MX, pero su rendimiento en la competencia continental no ha acompañado. Para Atlas, este partido es prácticamente una final: perder los dejaría prácticamente eliminados.

Cincinnati, en cambio, juega con la tranquilidad de quien sabe que el torneo está yendo bien. La afición del TQL Stadium tendrá otra oportunidad de ver a su equipo en acción, y el local llega con la confianza que da una racha ganadora.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver este partido de Leagues Cup en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Pat Noonan dirige a FC Cincinnati de cara a este partido, aunque no hay información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en el plantel local. Tampoco se ha publicado un once probable para este encuentro.

En el lado visitante, Hernan Crespo tampoco ha revelado novedades sobre bajas o sanciones en Atlas. No existe un once proyectado disponible en este momento. La información de ambos equipos se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

FC Cincinnati atraviesa un momento de forma notable: cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 sobre Club Universidad Nacional en Leagues Cup el 8 de agosto, y antes de eso derrotaron 3-1 a Pachuca en la misma competencia. En MLS también mostraron potencia ofensiva con una victoria 4-2 ante San Jose Earthquakes y un 4-3 frente a Vancouver Whitecaps. Su única derrota en este tramo fue un 2-1 ante Columbus Crew en late julio.

Atlas presenta un panorama más irregular: dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante Charlotte FC en Leagues Cup el 7 de agosto. Antes de eso cayeron 3-1 ante Columbus Crew en la misma competencia y 0-2 ante Monterrey en Liga MX. Sus dos victorias llegaron en el torneo doméstico, con un 0-1 ante Santos Laguna y un 2-3 de visitante ante León. En total, Atlas marcó cinco goles y recibió siete en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos previos entre FC Cincinnati y Atlas en los últimos cinco partidos. Este cruce en la Leagues Cup 2026 representa un encuentro sin historial competitivo reciente entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Leagues Cup 2026, FC Cincinnati ocupa la sexta posición, mientras que Atlas figura en el puesto 30.