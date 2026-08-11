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FC Cincinnati vs Atlas: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Cincinnati vs Atlas
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre FC Cincinnati y Atlas, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Leagues Cup - Jornada 3
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Cómo ver FC Cincinnati vs Atlas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

FC Cincinnati vs Atlas está disponible para ver en vivo a través de Apple TV. Las opciones de transmisión en línea se detallan a continuación.

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FC Cincinnati recibe a Atlas en la Leagues Cup 2026, con el conjunto de Ohio buscando consolidar su posición en el torneo tras una racha de resultados positivos.

Pat Noonan ha construido un equipo que no para de sumar. Cincinnati viene de golear 2-0 a Club Universidad Nacional en su último partido de Leagues Cup, resultado que confirma al equipo como uno de los más sólidos del torneo en este momento.

Atlas, por su parte, llega a este encuentro en una situación delicada. Los Rojinegros de Hernan Crespo acumulan tres derrotas en sus últimos cinco partidos, incluyendo una caída 2-0 ante Charlotte FC en su más reciente salida en Leagues Cup.

El conjunto de Guadalajara ha mostrado destellos en Liga MX, pero su rendimiento en la competencia continental no ha acompañado. Para Atlas, este partido es prácticamente una final: perder los dejaría prácticamente eliminados.

Cincinnati, en cambio, juega con la tranquilidad de quien sabe que el torneo está yendo bien. La afición del TQL Stadium tendrá otra oportunidad de ver a su equipo en acción, y el local llega con la confianza que da una racha ganadora.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver este partido de Leagues Cup en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

FC Cincinnati contra Atlas alineaciones probables

FC Cincinnati crest
FC Cincinnati
CIN
Formación
Atlas crest
Atlas
ATL
Atlas crest
Atlas
ATL

Manager

  • P. Noonan

Pat Noonan dirige a FC Cincinnati de cara a este partido, aunque no hay información confirmada sobre lesiones ni suspensiones en el plantel local. Tampoco se ha publicado un once probable para este encuentro.

En el lado visitante, Hernan Crespo tampoco ha revelado novedades sobre bajas o sanciones en Atlas. No existe un once proyectado disponible en este momento. La información de ambos equipos se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

CIN

CIN - Formulario

VAN
W4-3
COL
L2-1
SJE
W4-2
PAC
W3-1
CUN
W2-0
Gol marcado (encajado)
14/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ATL

ATL - Formulario

LEO
W2-3
SAN
W0-1
MON
L0-2
COL
L3-1
CLT
L2-0
Gol marcado (encajado)
5/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

FC Cincinnati atraviesa un momento de forma notable: cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-0 sobre Club Universidad Nacional en Leagues Cup el 8 de agosto, y antes de eso derrotaron 3-1 a Pachuca en la misma competencia. En MLS también mostraron potencia ofensiva con una victoria 4-2 ante San Jose Earthquakes y un 4-3 frente a Vancouver Whitecaps. Su única derrota en este tramo fue un 2-1 ante Columbus Crew en late julio.

Atlas presenta un panorama más irregular: dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante Charlotte FC en Leagues Cup el 7 de agosto. Antes de eso cayeron 3-1 ante Columbus Crew en la misma competencia y 0-2 ante Monterrey en Liga MX. Sus dos victorias llegaron en el torneo doméstico, con un 0-1 ante Santos Laguna y un 2-3 de visitante ante León. En total, Atlas marcó cinco goles y recibió siete en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos previos entre FC Cincinnati y Atlas en los últimos cinco partidos. Este cruce en la Leagues Cup 2026 representa un encuentro sin historial competitivo reciente entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
220062+46
W
W
2
Austin FCAustin FCAUS
220050+56
W
W
3
Charlotte FCCharlotte FCCLT
220050+56
W
W
4
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
220051+46
W
W
5
Columbus CrewColumbus CrewCOL
220052+36
W
W
6
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
220051+46
W
W
7
FC JuárezFC JuárezJUA
220052+36
W
W
8
Cruz AzulCruz AzulCRU
220031+26
W
W
9
FC DallasFC DallasDAL
220030+36
W
W
10
LeónLeónLEO
220031+26
W
W
11
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
211021+15
W
W
12
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
211051+44
W
L
13
TigresTigresTIG
20201104
W
W
14
Portland TimbersPortland TimbersPOT
210165+13
L
W
15
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
210154+13
L
W
16
Nashville SCNashville SCNSC
210142+23
W
L
17
MonterreyMonterreyMON
21013303
W
L
18
New York City FCNew York City FCNYC
210132+13
L
W
19
Orlando CityOrlando CityORL
21013303
L
W
20
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
210132+13
W
L
21
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
21013303
W
L
22
TolucaTolucaTOL
210131+23
L
W
23
San Diego FCSan Diego FCSDI
210123-13
W
L
24
AtlanteAtlanteATL
210114-33
L
W
25
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
201112-11
L
L
26
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
201112-11
L
L
27
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
200238-50
L
L
28
PachucaPachucaPAC
200225-30
L
L
29
PueblaPueblaPUE
200228-60
L
L
30
AtlasAtlasATL
200215-40
L
L
31
NecaxaNecaxaNEC
200215-40
L
L
32
Santos LagunaSantos LagunaSAN
200215-40
L
L
33
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
200214-30
L
L
34
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
200205-50
L
L
35
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
200205-50
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
200203-30
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla de la Leagues Cup 2026, FC Cincinnati ocupa la sexta posición, mientras que Atlas figura en el puesto 30.

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