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Primera División - Jornada 1 16 ago 2026 - 13:00 RCDE Stadium

Cómo ver Espanyol vs Levante en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Espanyol vs Levante se puede ver en directo a través de ESPN Deportes. A continuación tienes los detalles para seguir el partido en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El RCDE Stadium acoge un duelo de Primera División entre Espanyol y Levante, dos equipos que arrancan la temporada con objetivos muy distintos pero con la misma necesidad de sumar puntos desde el inicio.

Manolo González dirige a un Espanyol que llega al estreno liguero tras una pretemporada irregular. Los blanquiazules no ganaron ninguno de sus últimos cuatro amistosos, acumulando empates ante Middlesbrough y Burnley antes de caer frente al Coventry. La solidez defensiva es una asignatura pendiente.

El Levante de Luis Castro llega con algo más de confianza después de cerrar su preparación estival con victorias ante Albacete y Al Quadisiya, aunque la derrota ante el Villarreal en su último ensayo dejó algunas dudas sobre su nivel ante rivales de mayor entidad.

Los precedentes recientes entre ambos conjuntos apuntan a un partido cerrado. Los dos enfrentamientos de la pasada temporada en Primera División terminaron sin vencedor, lo que da pistas sobre la dificultad que tendrán para hacerse daño.

En la tabla, los dos equipos se sitúan en la mitad de la clasificación, con el Espanyol en octava posición y el Levante en décima, lo que convierte este partido en un choque directo por mejorar posiciones desde el principio del campeonato.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el horario y el estado de las plantillas.

Noticias del equipo y escuadras

Manolo González no podrá contar con Javier Puado ni con Kike García, ambos en la enfermería, para este partido. El técnico dispone de un once proyectado que incluye a Marko Dmitrovic bajo palos, con una defensa formada por Unai Núñez, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman y Omar El Hilali, y Edu Expósito como referencia en ataque junto a Roberto Fernández.

En el bando visitante, Luis Castro afronta el partido con tres bajas por lesión: Víctor García, Carlos Álvarez y Alejandro Primo no estarán disponibles. A eso se suma la sanción de Roger Brugué, que tampoco podrá participar. El equipo titular previsto sitúa a Mathew Ryan en la portería y a Hugo Sotelo e Iván Romero como hombres de ataque.

Forma

El Espanyol llega al inicio de la temporada con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de pretemporada, todos ellos amistosos. Su única victoria fue un contundente 4-0 ante el Pau, aunque después no volvió a ganar, igualando ante Sabadell, Burnley y Middlesbrough antes de perder 3-1 contra el Coventry. En total, los blanquiazules marcaron 11 goles y encajaron 9 en esos cinco encuentros.

El Levante presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco amistosos. Los valencianistas ganaron a Leganés por 2-1 y al Albacete por el mismo resultado, además de superar al Al Quadisiya por 1-0. Sus derrotas llegaron ante el Sheffield United, que se impuso 2-1, y ante el Villarreal, que ganó 1-0 en el último ensayo antes del arranque liguero.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en Primera División tuvo lugar el 27 de abril de 2026 en el RCDE Stadium y terminó sin goles. Antes, el 11 de enero de 2026, el partido en el feudo del Levante acabó 1-1. En los últimos cinco cruces entre los dos conjuntos, incluyendo dos encuentros de Segunda División, el Espanyol acumula dos victorias, ninguna del Levante y tres empates, con un resultado agregado favorable a los blanquiazules.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Espanyol ocupa la octava posición y el Levante la décima.