Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Cuartos de final Los Angeles Stadium

Cómo ver España vs Belgium en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

España vs Bélgica se puede ver en directo a través de las plataformas que se indican a continuación. VIX, disponible a través de Prime Video, ofrece la transmisión en línea del partido. Telemundo (EEUU) emite el encuentro en televisión, con la opción de verlo también por streaming a través de Fubo TV.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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España y Bélgica se miden este viernes 10 de julio en los cuartos de final del Mundial 2026, con el SoFi Stadium de Los Ángeles como escenario de un duelo entre dos de los equipos más sólidos del torneo.

La Roja llega al partido como el equipo más en forma del campeonato. Luis de la Fuente ha construido un bloque que no ha encajado ni un solo gol en todo el torneo, con Unai Simón estableciendo un nuevo récord de minutos sin recibir goles en la competición. Su última prueba fue superar a Portugal 1-0 gracias a un tanto de Mikel Merino en el tiempo añadido.

Bélgica, por su parte, ha ido creciendo a medida que avanza el torneo. Los Diablos Rojos arrancaron con empates ante Irán y Egipto, pero desde entonces han encadenado tres victorias consecutivas, coronadas con una demoledora goleada 4-1 a los anfitriones Estados Unidos en Seattle. Rudi Garcia ha encontrado un equipo capaz de marcar desde múltiples posiciones.

El golpe más duro para Bélgica llega desde la enfermería: Amadou Onana, su ancla en el mediocampo, ha sido descartado para el resto del Mundial tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior. Su ausencia abre un espacio que España, con Rodri, Pedri y Dani Olmo en el centro del campo, buscará explotar desde el primer minuto.

Mikel Oyarzabal lidera la tabla de goleadores de España con cuatro tantos en el torneo, mientras que Kevin De Bruyne representa la principal amenaza belga en la creación. La velocidad de Lamine Yamal y Jérémy Doku por las bandas promete convertir los duelos en las franjas en el factor determinante del encuentro.

Ambas selecciones ganaron sus respectivos grupos: España el Grupo H y Bélgica el Grupo G, lo que confirma el peso de este cruce en el camino hacia la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

A continuación, toda la información sobre cómo ver España vs Bélgica en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

España, dirigida por Luis de la Fuente, no registra lesiones ni sanciones confirmadas de cara al partido. No hay once titular oficial anunciado y se irá actualizando la información conforme se acerque el pitido inicial.

Bélgica, con Rudi Garcia al frente, afronta el duelo sin Amadou Onana, descartado para el resto del Mundial tras lesionarse el ligamento cruzado anterior durante el partido ante Estados Unidos. No hay alineación confirmada disponible en este momento y se añadirán novedades sobre el estado físico del plantel antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 24 A. Onana

Forma

España ha ganado cuatro y empatado uno de sus últimos cinco partidos, todos en este Mundial. Su resultado más reciente fue la victoria 1-0 ante Portugal en octavos de final, con el gol de Merino en el tiempo añadido. Antes de ese encuentro, La Roja goleó a Austria 3-0 y a Arabia Saudí 4-0, con triunfos también ante Uruguay 1-0 y un empate sin goles ante Cabo Verde. En ese periodo, España ha marcado ocho goles y no ha encajado ninguno, manteniendo la portería a cero en cada partido del torneo.

Bélgica ha ganado tres y empatado dos de sus últimos cinco encuentros. Su actuación más reciente fue la contundente victoria 4-1 sobre Estados Unidos, con De Ketelaere, Vanaken y Lukaku entre los goleadores. Previamente, los Diablos Rojos remontaron para vencer 3-2 a Senegal y aplastaron 5-1 a Nueva Zelanda en la fase de grupos, tras los empates iniciales ante Irán y Egipto. Bélgica ha anotado 13 goles en sus últimos cinco partidos y ha encajado cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones en los datos disponibles fue un amistoso en septiembre de 2016, en el que España venció 2-0 jugando como visitante. Antes de ese duelo, La Roja se impuso 5-0 en un clasificatorio mundialista en 2009, tras ganar también 2-1 en Bruselas en octubre de 2008. En los cinco partidos registrados, España ha ganado todos, con 11 goles a favor y solo uno en contra.

Clasificación

Bélgica terminó primera del Grupo G en este Mundial. España ganó el Grupo H y accede a los cuartos de final como líder de su zona del cuadro.