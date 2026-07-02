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World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Los Angeles Stadium

Cómo ver España vs Austria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido España vs Austria se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación, con cobertura disponible en distintas regiones.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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España y Austria se miden en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California. La Roja llega al duelo de eliminación directa como uno de los equipos más sólidos del torneo, mientras que Austria disputa su primera ronda eliminatoria en una Copa del Mundo desde 1954.

Luis de la Fuente completó la fase de grupos sin encajar un solo gol. España aplastó a Arabia Saudí 4-0, venció a Uruguay 1-0 gracias a Alejandro Baena y firmó un empate sin goles ante Cabo Verde para terminar primera del Grupo H. Es una selección que combina la cohesión del bloque del FC Barcelona con talento individual de primer nivel.

Lamine Yamal es el gran protagonista. El joven extremo ha confirmado que está en plenas condiciones para jugar 90 minutos en la fase eliminatoria, después de que su carga de minutos fuera gestionada con cautela durante el grupo. Gavi lo ha calificado como el mejor jugador del mundo por detrás de Lionel Messi, y el propio Yamal ha declarado con convicción que piensa ganar el Mundial.

Austria llegó a esta ronda por un camino mucho más accidentado. Ganó a Jordania 3-1, perdió 2-0 ante Argentina y necesitó un gol de Sasa Kalajdzic en el minuto 94 para empatar 3-3 con Argelia y clasificarse como segunda del Grupo J. Para Ralf Rangnick, solo llegar hasta aquí ya representa un hito generacional.

El equipo austriaco se apoya en la veteranía de Marcel Sabitzer, que alcanzó los 100 partidos internacionales ante Argentina, y en Marko Arnautovic, con 134 internacionalidades a sus espaldas. Son los líderes de un equipo que sabe cómo competir cuando el partido se complica.

El ganador se medirá en los octavos de final a Portugal o Croacia. Para España, la victoria sería otro paso hacia la segunda estrella mundialista. Para Austria, supondría el resultado más importante de su historia reciente.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, las opciones de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Luis de la Fuente no podrá contar con Nico Williams, Yeremy Pino ni Víctor Muñoz, todos ellos lesionados. El once proyectado sitúa a Unai Simón bajo palos, con una defensa formada por Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Marcos Llorente. Rodri, Pedri y Mikel Merino ocuparían el centro del campo, con Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alejandro Baena en el ataque. Yamal ha confirmado que está recuperado y listo para jugar desde el inicio.

Ralf Rangnick no tiene lesionados ni sancionados en la convocatoria austriaca. Alexander Schlager defenderá la portería tras una línea de cuatro con Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart y Phillipp Mwene. Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer y Xaver Schlager formarían el bloque medio, completado por Nicolas Seiwald y Marko Arnautovic.

Forma

España acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el 1-0 ante Uruguay en la fase de grupos del Mundial, con Alejandro Baena como autor del tanto decisivo. Antes, la selección había sido especialmente contundente en la goleada 4-0 a Arabia Saudí. En total, España ha marcado nueve goles y encajado dos en ese tramo, con dos porterías a cero.

Austria registra tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue el dramático 3-3 ante Argelia, con el empate llegando en el descuento. Antes de ese partido, cayeron 2-0 ante Argentina y vencieron 3-1 a Jordania. Sus dos victorias en amistosos, ambas por 1-0 ante Túnez y Corea del Sur, completan un balance que refleja un equipo capaz de sacar resultados en circunstancias adversas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones se disputó en noviembre de 2009, en un amistoso en Viena que España ganó por 5-1. Antes de eso, La Roja venció a Austria 4-0 en septiembre de 2001 en un partido de clasificación para el Mundial. El único empate en los tres enfrentamientos registrados fue el 1-1 de octubre de 2000, también en Viena y en el mismo ciclo clasificatorio. España suma dos victorias y un empate en esos tres partidos, con diez goles a favor y tres en contra.

Clasificación

España terminó primera del Grupo H, mientras que Austria se clasificó como segunda del Grupo J.