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Cómo ver Escocia vs Brazil en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Escocia y Brasil del Mundial 2026 se puede ver en directo a través de VIX, disponible en Prime Video. A continuación tienes los detalles para seguir el encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Escocia y Brasil se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami en el cierre del Grupo C del Mundial 2026. El partido se disputa el miércoles 24 de junio y tiene implicaciones directas en la clasificación para la siguiente ronda.

Escocia llega a este encuentro con tres puntos en su primera participación en un Mundial en casi tres décadas. La victoria por 1-0 ante Haití fue el punto de partida de la Tartan Army, aunque la derrota posterior ante Marruecos por 1-0 complica su situación en el grupo.

Brasil, líder del Grupo C, ha mostrado una imagen en construcción bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Los de la Canarinha empataron 1-1 ante Marruecos en su debut y luego golearon 3-0 a Haití, con Matheus Cunha y Vinícius Júnior como protagonistas.

La gran incógnita en el bando brasileño es Neymar. El delantero del Santos se perdió los dos primeros partidos por una lesión en el gemelo, pero ha vuelto a entrenarse con el grupo y apunta a estar disponible para este partido. Lucas Paquetá lo describió como un jugador «muy importante» para el equipo. Roberto Carlos, por su parte, aseguró que Brasil «mejorará mucho» cuando el astro regrese al once.

A las bajas ya conocidas se suma la lesión de Raphinha. El extremo del Barcelona sufrió un problema en el isquiotibial ante Haití y su participación en este partido está descartada. Su esposa, Natalia Belloli, reveló el impacto emocional que tuvo la lesión en el jugador.

Scott McTominay es la referencia de Escocia en el mediocampo. El centrocampista del Napoli llega en un momento de madurez personal y futbolística, y será el encargado de dar ritmo y presencia al juego escocés frente a una selección de otro nivel.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Steve Clarke cuenta con un once inicial proyectado que incluye a Angus Gunn bajo palos, una defensa formada por Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson y Nathan Patterson, y una línea de mediocampo con Scott McTominay, Ryan Christie, Lewis Ferguson y John McGinn. Ben Gannon-Doak y Che Adams completan el once. No se registran bajas por lesión ni sanción en el equipo escocés de cara a este partido.

Carlo Ancelotti dispone de un once proyectado con Alisson Becker en portería, Marquinhos, Gabriel, Danilo y Douglas Santos en defensa, y Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Rayan, Casemiro, Bruno Guimarães y Matheus Cunha en las líneas de mediocampo y ataque. Raphinha es baja confirmada por lesión muscular. Se irán añadiendo novedades sobre la posible presencia de Neymar conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 11 Raphinha

Forma

Escocia presenta un registro de dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con un encuentro sin disputar en este tramo. Su resultado más reciente fue la derrota 0-1 ante Marruecos el 19 de junio en el Mundial. Antes de ese tropiezo, los escoceses ganaron 1-0 a Haití y golearon 4-0 a Bolivia en un amistoso. En total, han marcado seis goles y encajado tres en ese período.

Brasil llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue el triunfo 3-0 ante Haití el 20 de junio. Antes de ese resultado, los brasileños empataron 1-1 con Marruecos en el debut mundialista. En amistosos previos al torneo, Brasil goleó 6-2 a Panamá y venció 3-1 a Croacia. La Canarinha ha anotado 15 goles y encajado cinco en ese tramo de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

SCO Último partidos BRA 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Brazil 2 - 0 Escocia 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único precedente reciente entre ambas selecciones en los datos disponibles es un amistoso disputado el 27 de marzo de 2011, en el que Brasil venció a Escocia por 2-0. No existen más enfrentamientos registrados entre ambos combinados en el período analizado.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, Brasil ocupa la primera posición mientras que Escocia se encuentra tercera.