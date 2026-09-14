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Primera División
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Cómo ver Elche vs Real Madrid: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Elche vs Real Madrid
Elche
Real Madrid
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GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre entre Elche y Real Madrid. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Real Madrid visita el Estadio Martínez Valero para enfrentarse al Elche en un duelo de LaLiga que llega en un momento de plena forma para los de José Mourinho. Los blancos, segundos en la clasificación, buscan consolidar su posición en la cima antes de que el calendario se intensifique. Aquí GOAL presenta todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 6
Estadio Martinez Valero

Cómo sintonizar el Elche vs Real Madrid

El partido entre Elche y Real Madrid se puede seguir en directo a través de Sky Sports y ESPN Deportes.

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Acerca del encuentro

El Elche atraviesa un inicio de temporada complicado. El conjunto ilicitano, que ocupa el puesto 19 de la tabla, suma apenas dos empates en sus últimos cinco encuentros y llega a este partido tras igualar 1-1 ante el Athletic Club. La derrota por 0-5 ante el Barcelona en agosto marcó uno de los puntos más bajos de su arranque.

El Real Madrid, en cambio, llega con la confianza por las nubes. Los blancos golearon al Rayo Vallecano por 4-1 en su último compromiso liguero, con Kylian Mbappé como gran protagonista. Esa victoria les permitió igualar en puntos al Barcelona y situarse entre los candidatos más firmes al título.

Mbappé no solo está marcando goles: el delantero francés ha hablado abiertamente de la influencia que está teniendo Mourinho en su juego, destacando la inteligencia táctica del técnico portugués como uno de los factores que más le ha impresionado desde su llegada al club.

Bernardo Silva, otro de los nuevos fichajes del Madrid, también se ha mostrado sorprendido por la calidad del bloque ofensivo que ha encontrado en el vestuario. El centrocampista portugués admitió quedar maravillado por el nivel de sus compañeros en el último tercio del campo.

Para el Elche, frenar esa maquinaria atacante será el gran reto de la noche. El técnico Martín Anselmi tendrá que encontrar respuestas defensivas ante un rival que ha marcado 12 goles en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones.

Noticias de los equipos y escuadras

Elche contra Real Madrid alineaciones probables

4-4-1-1
Elche crest
Elche
ELC
Formación
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
M. DituroM. DituroF. RedondoF. RedondoV. ChustV. ChustB. SangareB. Sangareteam-logoR. RevivoF. BuonanotteF. BuonanotteT. MorenteT. MorenteJ. MorcilloJ. MorcilloG. VillarG. VillarG. ValeraG. ValeraF. NinoF. NinoT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenAntonio RüdigerAntonio RüdigerM. CucurellaM. CucurellaT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldB. SilvaB. SilvaA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamF. ValverdeF. ValverdeVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-1-1
Elche

Once inicial

Real Madrid

Manager

  • M. Anselmi
  • J. Mourinho

En el Elche, Martín Anselmi no podrá contar con Yago Santiago, que figura en la lista de bajas por lesión. El once probable del conjunto ilicitano apunta a la siguiente alineación: Dituro; Redondo, Chust, Sangare, Revivo; Buonanotte, Morente, Morcillo, Villar; Valera y Fer Niño. No hay suspensiones registradas en el plantel local.

José Mourinho llega al partido con tres bajas confirmadas: Éder Militão, Rodrygo y Ferland Mendy se pierden el encuentro por lesión. El once previsto del Real Madrid es: Courtois; Huijsen, Rüdiger, Cucurella, Alexander-Arnold; Bernardo Silva, Güler, Bellingham, Valverde; Vinicius Jr. y Mbappé. No hay ningún jugador sancionado en el equipo visitante.

Forma

ELC

ELC - Formulario

COR
D1-1
BAR
L0-5
SAN
L3-2
RSO
L2-3
ATH
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/13
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
RMA

RMA - Formulario

RSO
W4-1
MAL
W4-0
BET
L1-0
INT
W2-1
RAY
W4-1
Gol marcado (encajado)
14/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Elche llega al partido con un registro de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de LaLiga. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Athletic Club, mientras que antes de eso encadenó tres derrotas consecutivas, incluyendo una goleada de 0-5 ante el Barcelona y una caída por 3-2 ante el Racing Santander. En total, el conjunto ilicitano ha marcado cinco goles y encajado trece en ese tramo.

El Real Madrid presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Tras perder 1-0 ante el Real Betis en LaLiga, los blancos respondieron con una victoria 2-1 en Champions League ante el Inter de Milán y una goleada 4-1 al Rayo Vallecano en el último partido liguero. En ese período han anotado doce goles y encajado cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

ElcheEmpateReal Madrid
0
2
3
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
1
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
0
F
Primera División
Elche badge
Elche
ELC
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
F
Primera División
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Elche badge
Elche
ELC
2
F
5Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 14 de marzo de 2026 en Primera División, con victoria del Real Madrid por 4-1 en el Bernabéu. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Real Madrid ha ganado tres partidos, el Elche ninguno, y dos han terminado en empate, incluyendo un 2-2 en noviembre de 2025. Los blancos han marcado catorce goles y encajado cinco en esos cinco duelos.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
5500214+1715
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
W
L
W
W
W
3
AlavésAlavésALA
5311115+610
L
W
W
D
W
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
5311106+410
W
L
W
D
W
5
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
6
Real BetisReal BetisBET
531166010
D
W
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
D
W
W
D
D
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
W
D
L
L
W
9
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
W
L
W
L
D
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
L
L
W
W
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
14
GetafeGetafeGET
512236-35
D
D
L
W
L
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
L
L
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
L
W
L
D
L
17
VillarrealVillarrealVIL
503279-23
D
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
503228-63
D
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
5023613-72
D
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Elche ocupa actualmente el puesto 19, mientras que el Real Madrid se sitúa en la segunda posición.

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