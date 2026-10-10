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Cómo ver Crystal Palace vs Nottingham Forest: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Crystal Palace vs Nottingham Forest
Crystal Palace
Nottingham Forest
Premier League

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Premier League entre Crystal Palace y Nottingham Forest. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Crystal Palace recibe a Nottingham Forest en Selhurst Park en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos que necesitan sumar puntos para alejarse de la zona de preocupación en la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Cómo sintonizar el Crystal Palace vs Nottingham Forest

El partido entre Crystal Palace y Nottingham Forest se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming indicados a continuación.

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Acerca del encuentro

Los Eagles, dirigidos por Pierre Sage, llegan a este partido con sensaciones mixtas. Su última salida competitiva fue una derrota ante Bristol City, aunque antes habían logrado una goleada europea de 4-0 ante Lech Poznan en la Europa League. En liga, el conjunto londinense ha mostrado inconsistencia, con una derrota ante Ipswich y un empate ante Leeds en sus últimas dos citas domésticas.

El Forest de Oliver Glasner atraviesa un momento delicado. Los de Nottingham perdieron ante Coventry City en su última salida liguera, un resultado que ha generado dudas sobre su solidez defensiva. Sin embargo, los Reds han demostrado capacidad para competir contra los grandes, con empates ante Tottenham y Liverpool en fechas recientes.

Glasner, además, ha alzado la voz públicamente sobre el impacto del caso Manchester City en la credibilidad de la Premier League, lo que refleja la tensión que rodea al club en este momento de la temporada.

James McAtee, que llegó al Forest procedente del Manchester City por 30 millones de libras, está empezando a justificar esa inversión con actuaciones cada vez más influyentes. Su progresión es uno de los focos de atención en el equipo visitante.

En el mercado de verano, el Forest intentó fichar a Harrison Armstrong del Everton por 40 millones de libras, pero la presión de la afición toffee frustró el acuerdo. Ese contexto habla de las ambiciones del club, aunque también de los desafíos que enfrenta para reforzarse.

Noticias de los equipos y escuadras

Crystal Palace contra Nottingham Forest alineaciones probables

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formación
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
W. BenitezW. BenitezC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotJ. LermaJ. Lermateam-logoA. KhalailiA. WhartonA. WhartonD. KamadaD. KamadaY. PinoY. PinoT. MitchellT. MitchellQ. TimberQ. TimberJ. LarsenJ. LarsenM. SelsM. SelsMurilloMurilloO. DiomandeO. DiomandeJ. CunhaJ. CunhaD. NdoyeD. NdoyeX. SchlagerX. SchlagerM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteJ. McAteeJ. McAteeDaniel MuñozDaniel MuñozO. AinaO. AinaL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
Crystal Palace

Once inicial

Nottingham Forest

Manager

  • P. Sage
  • O. Glasner

En el lado local, Pierre Sage no podrá contar con Chadi Riad, Jean-Philippe Mateta, Dean Henderson ni Takehiro Tomiyasu por lesión. A esas bajas se suma la ausencia por sanción de Axel Disasi. El once probable de los Eagles incluye a Walter Benitez bajo palos, con una línea defensiva formada por Chris Richards, Jaydee Canvot, Jefferson Lerma y Anan Khalaili, y una medular con Adam Wharton y Daichi Kamada, acompañados de Yeremy Pino, Tyrick Mitchell y Quinten Timber en posiciones más avanzadas, con Joergen Strand Larsen como referencia ofensiva.

Oliver Glasner tampoco llega con el plantel al completo: Nicolo Savona, Nikola Milenkovic e Igor Jesus están en la enfermería. El Forest alineará previsiblemente con Matz Sels en portería, Murillo, Ousmane Diomande y Jair Cunha en defensa, Dan Ndoye y Ola Aina como carrileros, Xaver Schlager y Morgan Gibbs-White en el centro del campo, James McAtee como enlace, y Liam Delap como delantero centro. No hay suspensiones registradas en el equipo visitante.

Forma

CRY

CRY - Formulario

MID
W3-0
IPS
L2-3
LCH
W4-0
LEE
D0-0
BRC
L0-2
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
NFO

NFO - Formulario

LEE
L0-2
LIV
D2-2
TOT
D0-0
AVL
W1-2
COV
L0-1
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Crystal Palace presenta un registro de una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos competitivos, con una derrota adicional en un amistoso ante Bristol City. Su mejor resultado reciente fue la goleada 4-0 ante Lech Poznan en la Europa League, mientras que en la Premier League apenas han podido sumar un punto en sus dos últimas citas. Los Eagles han marcado nueve goles y encajado ocho en ese período de cinco encuentros.

Nottingham Forest acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El triunfo llegó en Aston Villa por 2-1, y los empates ante Tottenham y Liverpool muestran que el equipo puede rendir ante rivales de nivel. No obstante, la derrota por 1-0 ante Coventry City en su última jornada liguera es la nota negativa más reciente. En total, el Forest ha anotado cinco goles y ha recibido seis en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Crystal PalaceEmpateNottingham Forest
0
4
1
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
F
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
F
4Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron4/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de febrero de 2026 en la Premier League, con Nottingham Forest como local y resultado de empate 1-1. De los últimos cinco enfrentamientos directos, cuatro han terminado en tablas con el marcador de 1-1, y el único resultado diferente fue la victoria del Forest por 1-0 en octubre de 2024. Crystal Palace no ha ganado ninguno de los cinco últimos duelos ante los Reds.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
W
L
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
W
W
W
D
L
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
D
W
D
D
D
5
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
W
L
D
L
W
6
LeedsLeedsLEE
623185+39
L
D
W
D
D
7
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
8
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
9
IpswichIpswichIPS
6303912-39
W
L
W
L
L
10
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
11
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61328806
D
D
L
D
W
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
D
W
L
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
L
L
L
D
W
17
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
L
L
D
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
603328-63
D
L
D
D
L
19
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación actual de la Premier League, Crystal Palace ocupa la decimoquinta posición y Nottingham Forest la decimotercera. Ambos equipos se encuentran en la zona media-baja de la tabla, lo que convierte este partido en un duelo directo con implicaciones claras para alejarse de los puestos de descenso y ganar tranquilidad en el tramo inicial de la temporada.

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