Cómo ver Crystal Palace vs Nottingham Forest: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Crystal Palace recibe a Nottingham Forest en Selhurst Park en un duelo de Premier League que enfrenta a dos equipos que necesitan sumar puntos para alejarse de la zona de preocupación en la tabla. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Cómo sintonizar el Crystal Palace vs Nottingham Forest

El partido entre Crystal Palace y Nottingham Forest se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming indicados a continuación.

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Acerca del encuentro

Los Eagles, dirigidos por Pierre Sage, llegan a este partido con sensaciones mixtas. Su última salida competitiva fue una derrota ante Bristol City, aunque antes habían logrado una goleada europea de 4-0 ante Lech Poznan en la Europa League. En liga, el conjunto londinense ha mostrado inconsistencia, con una derrota ante Ipswich y un empate ante Leeds en sus últimas dos citas domésticas.

El Forest de Oliver Glasner atraviesa un momento delicado. Los de Nottingham perdieron ante Coventry City en su última salida liguera, un resultado que ha generado dudas sobre su solidez defensiva. Sin embargo, los Reds han demostrado capacidad para competir contra los grandes, con empates ante Tottenham y Liverpool en fechas recientes.

Glasner, además, ha alzado la voz públicamente sobre el impacto del caso Manchester City en la credibilidad de la Premier League, lo que refleja la tensión que rodea al club en este momento de la temporada.

James McAtee, que llegó al Forest procedente del Manchester City por 30 millones de libras, está empezando a justificar esa inversión con actuaciones cada vez más influyentes. Su progresión es uno de los focos de atención en el equipo visitante.

En el mercado de verano, el Forest intentó fichar a Harrison Armstrong del Everton por 40 millones de libras, pero la presión de la afición toffee frustró el acuerdo. Ese contexto habla de las ambiciones del club, aunque también de los desafíos que enfrenta para reforzarse.

Noticias de los equipos y escuadras

En el lado local, Pierre Sage no podrá contar con Chadi Riad, Jean-Philippe Mateta, Dean Henderson ni Takehiro Tomiyasu por lesión. A esas bajas se suma la ausencia por sanción de Axel Disasi. El once probable de los Eagles incluye a Walter Benitez bajo palos, con una línea defensiva formada por Chris Richards, Jaydee Canvot, Jefferson Lerma y Anan Khalaili, y una medular con Adam Wharton y Daichi Kamada, acompañados de Yeremy Pino, Tyrick Mitchell y Quinten Timber en posiciones más avanzadas, con Joergen Strand Larsen como referencia ofensiva.

Oliver Glasner tampoco llega con el plantel al completo: Nicolo Savona, Nikola Milenkovic e Igor Jesus están en la enfermería. El Forest alineará previsiblemente con Matz Sels en portería, Murillo, Ousmane Diomande y Jair Cunha en defensa, Dan Ndoye y Ola Aina como carrileros, Xaver Schlager y Morgan Gibbs-White en el centro del campo, James McAtee como enlace, y Liam Delap como delantero centro. No hay suspensiones registradas en el equipo visitante.

Forma

Crystal Palace presenta un registro de una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos competitivos, con una derrota adicional en un amistoso ante Bristol City. Su mejor resultado reciente fue la goleada 4-0 ante Lech Poznan en la Europa League, mientras que en la Premier League apenas han podido sumar un punto en sus dos últimas citas. Los Eagles han marcado nueve goles y encajado ocho en ese período de cinco encuentros.

Nottingham Forest acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El triunfo llegó en Aston Villa por 2-1, y los empates ante Tottenham y Liverpool muestran que el equipo puede rendir ante rivales de nivel. No obstante, la derrota por 1-0 ante Coventry City en su última jornada liguera es la nota negativa más reciente. En total, el Forest ha anotado cinco goles y ha recibido seis en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 1 de febrero de 2026 en la Premier League, con Nottingham Forest como local y resultado de empate 1-1. De los últimos cinco enfrentamientos directos, cuatro han terminado en tablas con el marcador de 1-1, y el único resultado diferente fue la victoria del Forest por 1-0 en octubre de 2024. Crystal Palace no ha ganado ninguno de los cinco últimos duelos ante los Reds.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, Crystal Palace ocupa la decimoquinta posición y Nottingham Forest la decimotercera. Ambos equipos se encuentran en la zona media-baja de la tabla, lo que convierte este partido en un duelo directo con implicaciones claras para alejarse de los puestos de descenso y ganar tranquilidad en el tramo inicial de la temporada.