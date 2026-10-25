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Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 10:00 Selhurst Park

Cómo ver Crystal Palace vs Newcastle en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Crystal Palace vs Newcastle se puede ver en directo en Estados Unidos a través de Telemundo. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Crystal Palace recibe a Newcastle United en Selhurst Park en un duelo de la Premier League que llega en un momento complicado para ambos conjuntos. Pierre Sage dirige a los Eagles en un partido que puede resultar decisivo para sus aspiraciones en la tabla.

El equipo local atraviesa una racha irregular que genera dudas sobre su solidez defensiva. Tras encajar cinco goles ante Brighton y caer eliminado en Europa ante Lyon, Crystal Palace logró rescatar un empate ante Besiktas en Estambul, una actuación que mostró carácter pero también fragilidades evidentes.

Newcastle llega a Londres con sus propios problemas. Los Magpies han perdido sus dos últimos compromisos de liga, cayendo ante Aston Villa y Coventry, lo que ha frenado en seco el impulso que traían tras ganar en Hull.

El club del noreste vive además una etapa de transición tras la marcha de varias figuras importantes durante el verano. La salida de Bruno Guimarães al Arsenal por 75 millones de libras, junto con las de Anthony Gordon y Sandro Tonali, ha obligado al técnico Matthias Jaissle a reconfigurar el equipo con nuevos perfiles.

Ambos conjuntos se sitúan en la zona media-baja de la clasificación, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo con implicaciones directas en la tabla. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Pierre Sage no podrá contar con Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu, Joergen Strand Larsen ni Quinten Timber por lesión. El once probable del técnico francés incluye a Walter Benitez bajo palos, con una defensa formada por Chris Richards, Jaydee Canvot, Axel Disasi y Tyrick Mitchell. En el centro del campo apuntan Adam Wharton, Anan Khalaili y Daichi Kamada, mientras que Yeremy Pino, Dwight McNeil y Edward Nketiah formarían el tridente ofensivo.

Newcastle, por su parte, llega con las bajas de Ewen Jaouen, Valentino Livramento y Jacob Ramsey. Matthias Jaissle podría alinear a Lukas Hornicek en portería, con una línea defensiva compuesta por Lewis Miley, Sven Botman, Lewis Hall y Malick Thiaw. Harvey Barnes, Joseph Willock, Nico Gonzalez y Joelinton cubrirían el mediocampo, con Jacob Murphy y Yoane Wissa como referentes en ataque.

Forma

Crystal Palace presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Besiktas en la Europa League, donde Yeremy Pino y Jean-Philippe Mateta protagonizaron la remontada tras ir perdiendo al descanso. La derrota más llamativa del período fue el 5-0 encajado ante Brighton en Premier League, aunque los Eagles también sumaron una victoria 3-1 frente al Nottingham Forest.

Newcastle acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue el 2-1 ante Hull en la Premier League, aunque los Magpies han perdido sus dos últimas salidas en liga ante Aston Villa (0-1) y Coventry (4-1). En el conjunto de los cinco partidos, el equipo marcó cuatro goles y encajó ocho, una cifra que refleja las dificultades defensivas del momento.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en abril de 2026, con victoria del Crystal Palace por 2-1 en Selhurst Park. En los últimos cinco duelos de Premier League, los registros están muy igualados: Crystal Palace ha ganado dos, Newcastle dos, y hay un empate. Entre esos resultados destaca el contundente 5-0 con el que Newcastle goleó a los Eagles en St. James' Park en abril de 2025, lo que ilustra la imprevisibilidad de esta rivalidad.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, Crystal Palace ocupa la decimosexta posición, mientras que Newcastle se encuentra en el decimocuarto puesto. Apenas dos puntos separan a ambos conjuntos, lo que convierte este partido en un duelo directo con repercusión inmediata en la tabla.