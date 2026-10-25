¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Premier League
team-logoCrystal Palace
Selhurst Park
team-logoNewcastle
¡Mira aquí! Telemundo (EEUU)
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Crystal Palace vs Newcastle: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Crystal Palace vs Newcastle
Crystal Palace
Newcastle
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Crystal Palace y Newcastle, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Premier League - Jornada 8
Selhurst Park
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Crystal Palace vs Newcastle en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Crystal Palace vs Newcastle se puede ver en directo en Estados Unidos a través de Telemundo. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Telemundo (EEUU)

Telemundo (EEUU)

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Crystal Palace recibe a Newcastle United en Selhurst Park en un duelo de la Premier League que llega en un momento complicado para ambos conjuntos. Pierre Sage dirige a los Eagles en un partido que puede resultar decisivo para sus aspiraciones en la tabla.

El equipo local atraviesa una racha irregular que genera dudas sobre su solidez defensiva. Tras encajar cinco goles ante Brighton y caer eliminado en Europa ante Lyon, Crystal Palace logró rescatar un empate ante Besiktas en Estambul, una actuación que mostró carácter pero también fragilidades evidentes.

Newcastle llega a Londres con sus propios problemas. Los Magpies han perdido sus dos últimos compromisos de liga, cayendo ante Aston Villa y Coventry, lo que ha frenado en seco el impulso que traían tras ganar en Hull.

El club del noreste vive además una etapa de transición tras la marcha de varias figuras importantes durante el verano. La salida de Bruno Guimarães al Arsenal por 75 millones de libras, junto con las de Anthony Gordon y Sandro Tonali, ha obligado al técnico Matthias Jaissle a reconfigurar el equipo con nuevos perfiles.

Ambos conjuntos se sitúan en la zona media-baja de la clasificación, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo con implicaciones directas en la tabla. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Crystal Palace contra Newcastle alineaciones probables

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
page.match.formation.title
Newcastle crest
Newcastle
NEW
4-2-3-1
W. BenitezW. BenitezC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotA. DisasiA. DisasiT. MitchellT. MitchellA. WhartonA. Whartonteam-logoA. KhalailiD. KamadaD. KamadaY. PinoY. PinoD. McNeilD. McNeilE. NketiahE. NketiahL. HornicekL. HornicekL. MileyL. MileyS. BotmanS. BotmanL. HallL. HallM. ThiawM. ThiawH. BarnesH. BarnesJ. WillockJ. WillockN. GonzalezN. GonzalezJoelintonJoelintonJ. MurphyJ. MurphyY. WissaY. Wissa
Newcastle crest
Newcastle
NEW
3-4-2-1
Crystal Palace

Once inicial

Newcastle

Manager

  • P. Sage
  • M. Jaissle

Pierre Sage no podrá contar con Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu, Joergen Strand Larsen ni Quinten Timber por lesión. El once probable del técnico francés incluye a Walter Benitez bajo palos, con una defensa formada por Chris Richards, Jaydee Canvot, Axel Disasi y Tyrick Mitchell. En el centro del campo apuntan Adam Wharton, Anan Khalaili y Daichi Kamada, mientras que Yeremy Pino, Dwight McNeil y Edward Nketiah formarían el tridente ofensivo.

Newcastle, por su parte, llega con las bajas de Ewen Jaouen, Valentino Livramento y Jacob Ramsey. Matthias Jaissle podría alinear a Lukas Hornicek en portería, con una línea defensiva compuesta por Lewis Miley, Sven Botman, Lewis Hall y Malick Thiaw. Harvey Barnes, Joseph Willock, Nico Gonzalez y Joelinton cubrirían el mediocampo, con Jacob Murphy y Yoane Wissa como referentes en ataque.

Forma

CRY

CRY - Formulario

BRC
L0-2
NFO
W3-1
OL
L3-2
BHA
L5-0
BJK
D2-2
Gol marcado (encajado)
7/13
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
NEW

NEW - Formulario

MIL
W0-1
LEE
L4-1
HUL
W2-1
COV
L4-1
AVL
L0-1
Gol marcado (encajado)
5/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Crystal Palace presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Besiktas en la Europa League, donde Yeremy Pino y Jean-Philippe Mateta protagonizaron la remontada tras ir perdiendo al descanso. La derrota más llamativa del período fue el 5-0 encajado ante Brighton en Premier League, aunque los Eagles también sumaron una victoria 3-1 frente al Nottingham Forest.

Newcastle acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue el 2-1 ante Hull en la Premier League, aunque los Magpies han perdido sus dos últimas salidas en liga ante Aston Villa (0-1) y Coventry (4-1). En el conjunto de los cinco partidos, el equipo marcó cuatro goles y encajó ocho, una cifra que refleja las dificultades defensivas del momento.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Crystal PalaceEmpateNewcastle
2
1
2
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
F
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
F
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
5
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
F
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
F
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Newcastle badge
Newcastle
NEW
0
F
5Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en abril de 2026, con victoria del Crystal Palace por 2-1 en Selhurst Park. En los últimos cinco duelos de Premier League, los registros están muy igualados: Crystal Palace ha ganado dos, Newcastle dos, y hay un empate. Entre esos resultados destaca el contundente 5-0 con el que Newcastle goleó a los Eagles en St. James' Park en abril de 2025, lo que ilustra la imprevisibilidad de esta rivalidad.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
L
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
W
W
W
L
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
L
W
W
L
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
W
W
D
W
L
7
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
8
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
9
EvertonEvertonEVE
824289-110
L
L
D
W
D
10
IpswichIpswichIPS
83141216-410
D
L
W
L
W
11
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
12
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
W
W
D
L
D
13
FulhamFulhamFUL
8224810-28
W
W
L
D
D
14
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
15
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
17
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
D
L
L
L
W
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
L
L
W
W
L
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de la Premier League, Crystal Palace ocupa la decimosexta posición, mientras que Newcastle se encuentra en el decimocuarto puesto. Apenas dos puntos separan a ambos conjuntos, lo que convierte este partido en un duelo directo con repercusión inmediata en la tabla.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google