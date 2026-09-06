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Cómo ver Cruz Azul vs Santos Laguna: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Cruz Azul vs Santos Laguna
Cruz Azul
Santos Laguna
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Cómo ver el partido de Liga MX entre Cruz Azul y Santos Laguna, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga MX - Jornada 7
Estadio Banorte
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Cómo ver Cruz Azul vs Santos Laguna en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Cruz Azul y Santos Laguna podrá seguirse en vivo a través de las siguientes opciones de televisión y streaming disponibles para este encuentro de Liga MX.

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Cruz Azul recibe a Santos Laguna en el Estadio Banorte en un partido correspondiente a la Liga MX Apertura 2026. Los dos clubes llegan a este compromiso con necesidades distintas, pero igualmente urgentes, en la tabla general.

La Máquina atraviesa un momento irregular. Tras tres derrotas consecutivas en Liga MX y Leagues Cup, Joel Huiqui logró rescatar una victoria ante Necaxa como visitante, resultado que al menos detiene la sangría de puntos antes de este partido en casa.

Santos Laguna no llega en mejor forma. Renato Paiva acumula resultados negativos en las últimas semanas, con dos derrotas en liga y una eliminación en Leagues Cup que enfrían cualquier expectativa positiva. El empate sin goles ante Tigres en su último compromiso fue más un alivio que una muestra de solidez.

En la tabla del Apertura, la situación de ambos es delicada. Cruz Azul ocupa la décima posición, mientras que Santos Laguna se ubica en el puesto 17, lo que convierte este duelo en un partido con implicaciones directas en la lucha por la liguilla.

El historial reciente entre estos dos clubes añade interés al encuentro. Cruz Azul ha ganado tres de los últimos cinco partidos entre ambos, incluyendo una victoria en el Estadio Banorte la temporada pasada.

Para saber cómo ver este partido de Liga MX en vivo, ya sea por televisión o por streaming, a continuación encontrarás toda la información disponible.

Noticias del equipo y escuadras

Cruz Azul contra Santos Laguna alineaciones probables

Cruz Azul crest
Cruz Azul
CRU
Formación
Santos Laguna crest
Santos Laguna
SAN
Santos Laguna crest
Santos Laguna
SAN

Manager

  • J. Huiqui

Cruz Azul, dirigido por Joel Huiqui, no cuenta con información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión de cara a este partido, ni tampoco se ha publicado un once probable oficial. El cuerpo técnico actualizará la lista de convocados conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el bando de Santos Laguna, el técnico Renato Paiva tampoco ha dado a conocer bajas ni alineación probable. Se espera que la información sobre el estado físico del plantel guerrero se complete en las horas previas al partido.

Forma

CRU

CRU - Formulario

NYC
W2-1
CHI
L1-2
TIJ
L2-1
ATL
L0-2
NEC
W1-3
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SAN

SAN - Formulario

CHI
L3-1
PHI
W0-2
CDG
L0-1
PUE
L3-2
TIG
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Cruz Azul acumula dos victorias, una derrota y dos derrotas más en sus últimos cinco partidos entre Liga MX y Leagues Cup, con un balance de W-L-L-L-W. Su resultado más reciente fue una victoria 1-3 ante Necaxa el 29 de agosto, mientras que antes había caído 0-2 ante Atlas. En total, La Máquina ha marcado siete goles y encajado ocho en ese tramo de cinco partidos.

Santos Laguna presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los Guerreros empataron 0-0 ante Tigres el 30 de agosto en su duelo más reciente, y antes cayeron 3-2 ante Puebla. El equipo de Paiva ha anotado seis goles y recibido cinco en ese período, con una sola victoria, lograda ante Philadelphia Union en Leagues Cup.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Cruz AzulEmpateSantos Laguna
4
0
1
Liga MX
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
1
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
2
F
Liga MX
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
3
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
2
F
Liga MX
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
0
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
1
F
Liga MX
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
2
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
0
F
Liga MX
Santos Laguna badge
Santos Laguna
SAN
3
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
0
F
8Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 4 de marzo de 2026 en Liga MX, con Santos Laguna como local y Cruz Azul llevándose la victoria por 1-2. En los últimos cinco partidos entre ambos, Cruz Azul acumula tres victorias por una de Santos Laguna, con un encuentro que terminó en derrota para La Máquina. Los cementeros han marcado nueve goles en ese período, por siete de los guerreros.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CF AméricaCF AméricaCFA
6510122+1016
W
W
W
W
D
2
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
7421126+614
W
D
W
W
D
3
TolucaTolucaTOL
6411124+813
W
W
D
W
L
4
TijuanaTijuanaTIJ
6411107+313
W
L
W
D
W
5
AtlasAtlasATL
7412109+113
D
L
W
W
L
6
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
631297+210
W
L
D
W
W
7
LeónLeónLEO
631286+210
D
W
W
W
L
8
PueblaPueblaPUE
631299010
L
W
W
D
L
9
MonterreyMonterreyMON
63031310+39
L
L
W
W
L
10
Cruz AzulCruz AzulCRU
6303111109
W
L
L
L
W
11
PachucaPachucaPAC
7223108+28
W
D
D
L
L
12
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
62228808
L
D
D
W
W
13
NecaxaNecaxaNEC
7223912-38
D
L
D
L
L
14
AtlanteAtlanteATL
714279-27
D
D
L
D
W
15
TigresTigresTIG
7133911-26
D
D
W
L
L
16
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
7133813-56
L
W
D
L
D
17
Santos LagunaSantos LagunaSAN
6015411-71
D
L
L
L
L
18
FC JuárezFC JuárezJUA
7007321-180
L
L
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla del Apertura de Liga MX, Cruz Azul ocupa la décima posición, mientras que Santos Laguna se encuentra en el puesto 17.

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