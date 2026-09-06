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Liga MX - Jornada 7 6 sept 2026 - 19:00 Estadio Banorte

Cómo ver Cruz Azul vs Santos Laguna en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Cruz Azul y Santos Laguna podrá seguirse en vivo a través de las siguientes opciones de televisión y streaming disponibles para este encuentro de Liga MX.

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Cruz Azul recibe a Santos Laguna en el Estadio Banorte en un partido correspondiente a la Liga MX Apertura 2026. Los dos clubes llegan a este compromiso con necesidades distintas, pero igualmente urgentes, en la tabla general.

La Máquina atraviesa un momento irregular. Tras tres derrotas consecutivas en Liga MX y Leagues Cup, Joel Huiqui logró rescatar una victoria ante Necaxa como visitante, resultado que al menos detiene la sangría de puntos antes de este partido en casa.

Santos Laguna no llega en mejor forma. Renato Paiva acumula resultados negativos en las últimas semanas, con dos derrotas en liga y una eliminación en Leagues Cup que enfrían cualquier expectativa positiva. El empate sin goles ante Tigres en su último compromiso fue más un alivio que una muestra de solidez.

En la tabla del Apertura, la situación de ambos es delicada. Cruz Azul ocupa la décima posición, mientras que Santos Laguna se ubica en el puesto 17, lo que convierte este duelo en un partido con implicaciones directas en la lucha por la liguilla.

El historial reciente entre estos dos clubes añade interés al encuentro. Cruz Azul ha ganado tres de los últimos cinco partidos entre ambos, incluyendo una victoria en el Estadio Banorte la temporada pasada.

Para saber cómo ver este partido de Liga MX en vivo, ya sea por televisión o por streaming, a continuación encontrarás toda la información disponible.

Noticias del equipo y escuadras

Cruz Azul, dirigido por Joel Huiqui, no cuenta con información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión de cara a este partido, ni tampoco se ha publicado un once probable oficial. El cuerpo técnico actualizará la lista de convocados conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el bando de Santos Laguna, el técnico Renato Paiva tampoco ha dado a conocer bajas ni alineación probable. Se espera que la información sobre el estado físico del plantel guerrero se complete en las horas previas al partido.

Forma

Cruz Azul acumula dos victorias, una derrota y dos derrotas más en sus últimos cinco partidos entre Liga MX y Leagues Cup, con un balance de W-L-L-L-W. Su resultado más reciente fue una victoria 1-3 ante Necaxa el 29 de agosto, mientras que antes había caído 0-2 ante Atlas. En total, La Máquina ha marcado siete goles y encajado ocho en ese tramo de cinco partidos.

Santos Laguna presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los Guerreros empataron 0-0 ante Tigres el 30 de agosto en su duelo más reciente, y antes cayeron 3-2 ante Puebla. El equipo de Paiva ha anotado seis goles y recibido cinco en ese período, con una sola victoria, lograda ante Philadelphia Union en Leagues Cup.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 4 de marzo de 2026 en Liga MX, con Santos Laguna como local y Cruz Azul llevándose la victoria por 1-2. En los últimos cinco partidos entre ambos, Cruz Azul acumula tres victorias por una de Santos Laguna, con un encuentro que terminó en derrota para La Máquina. Los cementeros han marcado nueve goles en ese período, por siete de los guerreros.

Clasificación

En la tabla del Apertura de Liga MX, Cruz Azul ocupa la décima posición, mientras que Santos Laguna se encuentra en el puesto 17.