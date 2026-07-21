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Liga MX - Jornada 2 Mexico City Stadium

Cómo ver Cruz Azul vs Puebla en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Cruz Azul y Puebla se puede seguir en directo a través de varias plataformas. A continuación se detallan los canales de TV y las opciones de transmisión en vivo disponibles para este encuentro de la Liga MX.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Cruz Azul recibe a Puebla en el Mexico City Stadium en un duelo del Apertura 2026 de la Liga MX. La Máquina llega al partido con el viento a favor, mientras que La Franja busca detener una racha negativa que la tiene en apuros en la tabla.

Joel Huiqui ha construido un equipo difícil de vencer. Cruz Azul no ha perdido en sus últimos cinco partidos de liga y viene de superar al Atlético de San Luis en la jornada más reciente, resultado que refuerza su candidatura entre los equipos de la zona alta del Apertura.

Puebla, en cambio, atraviesa un momento complicado. Albert Espigares no ha encontrado la fórmula para frenar la sangría de resultados adversos, aunque su equipo llegó a este partido con una victoria ante FC Juárez que puede servir de punto de inflexión.

El contraste de situaciones hace de este enfrentamiento un partido con motivaciones muy distintas para cada bando. Cruz Azul defiende su posición entre los primeros cinco del torneo, mientras Puebla necesita sumar para alejarse de los puestos de peligro.

En el historial reciente, La Máquina ha demostrado superioridad sobre La Franja. Los antecedentes directos favorecen al equipo local y añaden presión sobre un visitante que no puede permitirse otro tropiezo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Cruz Azul vs Puebla en directo, incluyendo los canales de televisión, las opciones de streaming y el horario de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Cruz Azul está dirigido por Joel Huiqui para este partido. No hay información confirmada sobre lesiones ni sanciones en el plantel local, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. Los datos se actualizarán conforme se acerque el momento del pitido inicial.

Puebla llega a este encuentro bajo las órdenes de Albert Espigares. Al igual que ocurre con el equipo local, no se han publicado bajas por lesión ni por sanción para el conjunto visitante, y el once titular proyectado no ha sido confirmado. Se añadirán novedades sobre el estado del plantel antes del inicio del partido.

Forma

Cruz Azul presenta un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos de Liga MX. Su resultado más reciente fue un triunfo 2-3 ante el Atlético de San Luis, y en ese mismo tramo también se impusieron al Club Universidad Nacional por 1-2 y al CD Guadalajara por 1-2. La Máquina ha marcado ocho goles y encajado nueve en esos cinco encuentros, con un empate 0-0 ante la UNAM y otro 2-2 frente a Chivas que muestran cierta irregularidad defensiva pese a la solidez general de los resultados.

Puebla acumula un balance de una victoria, cero empates y cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos ligueros. Su única alegría llegó precisamente en la jornada más reciente, con un triunfo 0-1 ante FC Juárez. Antes de ese resultado, La Franja encadenó cuatro derrotas consecutivas, incluyendo una abultada caída 5-0 ante el CD Guadalajara. En total, el equipo de Espigares ha marcado cuatro goles y recibido nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 18 de enero de 2026 en Liga MX, con Cruz Azul como local ganando 1-0 a Puebla. En el duelo anterior, disputado el 1 de noviembre de 2025, Puebla actuó como anfitrión y cayó 0-3 ante La Máquina. Revisando los últimos cinco precedentes directos, Cruz Azul ha ganado tres veces, Puebla no ha logrado ninguna victoria y dos partidos terminaron en empate, con un balance global de ocho goles a favor de los celestes y dos para La Franja.

Clasificación

En la tabla del Apertura de la Liga MX, Cruz Azul ocupa la quinta posición, mientras que Puebla se sitúa en el noveno lugar.