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Cruz Azul vs Chicago Fire FC: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cruz Azul vs Chicago Fire FC
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Cruz Azul y Chicago Fire FC, así como la hora de inicio y noticias del equipo

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Noticias del equipo y escuadras

Cruz Azul contra Chicago Fire FC alineaciones probables

Cruz Azul crest
Cruz Azul
CRU
Formación
Chicago Fire FC crest
Chicago Fire FC
CHI
Chicago Fire FC crest
Chicago Fire FC
CHI

Manager

  • J. Huiqui

Forma

CRU

CRU - Formulario

PUE
W2-1
TOL
W1-3
ATL
L2-3
PHI
W1-0
NYC
W2-1
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CHI

CHI - Formulario

MIA
L3-2
NYC
L3-1
CLT
W2-1
NEC
W2-0
SAN
W3-1
Gol marcado (encajado)
10/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Cruz AzulEmpateChicago Fire FC
1
0
0
Leagues Cup
Chicago Fire FC badge
Chicago Fire FC
CHI
0
Cruz Azul badge
Cruz Azul
CRU
2
F
2Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LeónLeónLEO
330063+39
W
W
W
2
Columbus CrewColumbus CrewCOL
321063+38
W
W
W
3
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
321081+77
W
W
L
4
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
312032+17
W
W
W
5
CF AméricaCF AméricaCFA
220062+46
W
W
6
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
320163+36
L
W
W
7
TolucaTolucaTOL
320162+46
W
L
W
8
Austin FCAustin FCAUS
220050+56
W
W
9
Charlotte FCCharlotte FCCLT
320151+46
L
W
W
10
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
220051+46
W
W
11
FC JuárezFC JuárezJUA
32015506
L
W
W
12
MonterreyMonterreyMON
320154+16
W
W
L
13
San Diego FCSan Diego FCSDI
32015506
W
W
L
14
FC DallasFC DallasDAL
320143+16
L
W
W
15
Cruz AzulCruz AzulCRU
220031+26
W
W
16
TigresTigresTIG
30302206
W
W
W
17
Orlando CityOrlando CityORL
31115505
W
L
W
18
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
311143+14
W
L
L
19
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
31113304
W
L
L
20
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
31027703
L
L
W
21
Portland TimbersPortland TimbersPOT
210165+13
L
W
22
Nashville SCNashville SCNSC
310254+13
L
W
L
23
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
310245-13
L
W
L
24
AtlasAtlasATL
310236-33
W
L
L
25
New York City FCNew York City FCNYC
210132+13
L
W
26
PachucaPachucaPAC
310235-23
W
L
L
27
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
210132+13
W
L
28
AtlanteAtlanteATL
310227-53
L
L
W
29
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
3012510-51
L
L
L
30
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
301225-31
L
L
L
31
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
301216-51
L
L
L
32
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
301216-51
L
L
L
33
PueblaPueblaPUE
3003411-70
L
L
L
34
NecaxaNecaxaNEC
200215-40
L
L
35
Santos LagunaSantos LagunaSAN
200215-40
L
L
36
TijuanaTijuanaTIJ
200203-30
L
L
Clasificación para la próxima etapa
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