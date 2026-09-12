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Liga MX - Jornada 8 12 sept 2026 - 23:15 Estadio Banorte

Cómo ver Cruz Azul vs CF América en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Cruz Azul vs CF América está disponible para ver en vivo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming. Las opciones de transmisión se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Cruz Azul recibe a CF América en el Estadio Banorte en un duelo de Liga MX Apertura que enfrenta a dos de los clubes más reconocidos del fútbol mexicano en un momento de contrastes marcados.

La Máquina, dirigida por Joel Huiqui, llega al encuentro con urgencia. Tras caer ante Atlas y Tijuana en las jornadas previas, Cruz Azul logró reaccionar con victorias consecutivas ante Necaxa y Santos Laguna, y ahora ocupa la octava posición en la tabla del Apertura.

CF América, en cambio, llega como líder del torneo. Guillermo Almada ha construido un equipo sólido que acumula tres victorias en sus últimos cinco compromisos entre Liga MX y Leagues Cup, con nueve goles anotados en ese tramo.

Las Águilas vienen de una derrota ante León en el Leagues Cup, pero su rendimiento en el campeonato doméstico ha sido consistente. El triunfo 2-0 sobre Puebla en Liga MX y la victoria por el mismo marcador ante Columbus Crew reflejan una identidad táctica clara bajo las órdenes de Almada.

Para Cruz Azul, este partido representa una oportunidad de presionar a los punteros desde casa. Para América, es la chance de consolidar su liderato y demostrar que el tropiezo en el Leagues Cup fue un episodio aislado.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Cruz Azul vs CF América en vivo, incluyendo canal de TV, transmisión en línea y horario del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Cruz Azul, dirigido por Joel Huiqui, no ha confirmado alineación probable para este encuentro. No hay lesionados ni suspendidos registrados en el plantel local, y se añadirán novedades conforme se acerque el pitazo inicial.

CF América tampoco ha revelado su once titular. El técnico Guillermo Almada no reporta bajas por lesión ni sanción en el plantel visitante. Se publicarán actualizaciones del equipo antes del partido.

Forma

Cruz Azul llega al partido con un registro de dos victorias, sin empates y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue un triunfo 1-0 ante Santos Laguna en Liga MX, que siguió a la victoria 1-3 sobre Necaxa. Antes de esa racha positiva, La Máquina cayó ante Atlas (0-2), Tijuana (2-1) y Chicago Fire (1-2) en el Leagues Cup. En total, el equipo anotó seis goles y recibió ocho en esos cinco partidos.

CF América acumula tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente fue un 1-0 ante León en el Leagues Cup, que interrumpió una serie que incluía victorias ante Monterrey (aunque ese partido terminó 2-2 para las Águilas), Puebla (2-0 en Liga MX) y Columbus Crew (2-0 en Leagues Cup). América ha marcado nueve goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 12 de abril de 2026 en Liga MX, cuando CF América y Cruz Azul empataron 1-1 como local el equipo capitalino. En los cinco últimos duelos directos, el balance es favorable a América con dos victorias, frente a dos triunfos de Cruz Azul y un empate adicional al ya mencionado. Los encuentros de mayo de 2025 resultaron en victorias para ambos equipos en sus respectivas condiciones de local.

Clasificación

En la tabla del Apertura de Liga MX, CF América lidera la competición en la primera posición, mientras que Cruz Azul se ubica en el octavo lugar.