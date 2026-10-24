Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Serie A - Jornada 8 24 oct 2026 - 09:00 Stadio G. Sinigaglia

Cómo ver Como vs Sassuolo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Como vs Sassuolo se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás el enlace para acceder al servicio.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El Como recibe al Sassuolo en el Stadio G. Sinigaglia en un partido de Serie A que llega en un momento de enorme confianza para los lariani tras una semana que difícilmente olvidarán.

El equipo de Cesc Fàbregas acaba de protagonizar una de las noches más memorables de su historia reciente. El 4-1 ante el Manchester United en Champions League no fue un triunfo cualquiera: fue un dominio absoluto que ha disparado las ambiciones de un club que sigue creciendo a una velocidad llamativa.

Antes de ese resultado europeo, el Como ya había dado muestras de solidez en Serie A con una victoria por 3-1 en Florencia. La forma del equipo es real, y Nico Paz sigue siendo el motor creativo que hace diferente a esta plantilla.

El Sassuolo llega a Como en una situación bien distinta. El equipo de Alberto Aquilani acumula una racha irregular en el campionato, con resultados que no terminan de convencer y una posición en la tabla que exige una reacción.

Los visitantes llegan con bajas importantes y la presión de enfrentarse a un rival que viene de golpear a uno de los clubes más reconocidos de Europa. El Sinigaglia promete ser un escenario hostil.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por televisión y en streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Cesc Fàbregas prepara el partido con dos bajas en su plantilla: Trevoh Chalobah y Assane Diao no están disponibles por lesión. El técnico español podría alinear a Jean Butez bajo palos, con una defensa formada por Marc-Oliver Kempf, Ivan Smolcic, Alex Valle y Jacobo Ramon. En el centro del campo apunta a Luis Milla y Maxence Caqueret, mientras que Nico Paz, Lucas Da Cunha y Mattia Liberali darían soporte a Anastasios Douvikas en punta.

El Sassuolo de Alberto Aquilani llega con hasta cinco jugadores en la enfermería: Ismael Kone, Jay Idzes, Daniel Boloca, Yeferson Paz y Fedde Leysen están todos descartados. Sin sanciones que afecten la convocatoria, el técnico podría apostar por Arijanet Muric en portería, una línea defensiva con Duje Caleta-Car, Ignace Van Der Brempt, Cas Odenthal y Josh Doig, y un centro del campo con Kristian Thorstvedt y Nemanja Matic. Domenico Berardi, Darryl Bakola y Armand Lauriente apoyarían a Sebastiano Esposito.

Forma

El Como llega al partido con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue la contundente victoria por 4-1 ante el Manchester United en Champions League, resultado que consolida una racha positiva que también incluye el 3-1 en Florencia. En ese período, el equipo ha marcado diez goles y ha encajado cuatro, aunque las derrotas ante el Feyenoord en Europa y el Frosinone en liga evidencian que la regularidad aún no es total.

El Sassuolo presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas de Serie A. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-2 ante el Frosinone, mientras que su única victoria en este período llegó ante la Juventus por 3-2. El equipo ha marcado ocho goles pero ha concedido diez, una cifra que refleja los problemas defensivos que arrastra el conjunto visitante.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos clubes favorece al Como. Los lariani ganaron el último duelo directo por 2-1 en abril de 2026, cuando el Sassuolo ejerció de local. En los tres enfrentamientos registrados, el Como no ha perdido ninguno: venció 2-0 en casa en noviembre de 2025 y goleó 3-0 al Sassuolo en Coppa Italia en septiembre del mismo año. El dominio del Como en esta serie es claro tanto en resultados como en goles.

Clasificación

En la clasificación de Serie A, el Como ocupa la quinta posición, lo que lo sitúa en la parte alta de la tabla con opciones reales de pelear por los puestos europeos. El Sassuolo se encuentra en el puesto 13, en una zona de mitad de tabla donde la distancia con los puestos de descenso no invita a la complacencia. La diferencia de posiciones convierte este partido en una prueba especialmente exigente para los visitantes.