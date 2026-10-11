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Serie A - Jornada 6 11 oct 2026 - 06:30 Stadio G. Sinigaglia

Cómo ver Como vs Roma en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Como vs Roma se puede ver en directo a través de Disney+. Accede al live stream desde la plataforma para no perderte ningún detalle del partido.

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El Como recibe a la Roma en el Estadio Giuseppe Sinigaglia en un duelo de Serie A que enfrenta a dos de los equipos más en forma del calcio italiano en este momento.

Los de Cesc Fàbregas llegan con cuatro victorias en sus últimas cinco partidas en todas las competiciones, incluyendo un contundente 4-1 ante el RB Leipzig en Champions League. El conjunto lariano ha demostrado ser mucho más que una sorpresa de temporada.

La Roma, líder de la Serie A, llega a Como con el impulso de un inicio de temporada sólido. Gian Piero Gasperini ha construido un equipo que ya pelea en la cima de la tabla y que esta semana regresa a la competición doméstica tras la pausa internacional.

El partido llega en un momento en que ambos clubes son considerados los principales candidatos a disputarle el Scudetto al Inter de Milán, campeón vigente. La definición no agrada a todos, pero los números respaldan esa lectura.

Hay condicionantes importantes en ambos bandos. El Como afronta el choque con Moise Kean tocado físicamente tras sus compromisos con la selección italiana, mientras que Nico Paz regresa de un largo viaje con la selección argentina. La Roma, por su parte, tiene a Bryan Cristante lesionado, lo que obliga a Gasperini a reconfigurar su mediocampo.

Donyell Malen ha confirmado que llega recuperado de su problema en la rodilla y estará disponible para Gasperini. Lorenzo Pellegrini, que aún no ha debutado esta temporada tras un serio percance físico, podría tener minutos.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por TV y live stream.

Noticias del equipo y escuadras

El Como llega con una baja importante: Moise Kean no está disponible por problemas físicos arrastrados desde la pausa internacional. El XI probable de Fàbregas incluye a Jean Butez bajo palos, una defensa con Trevoh Chalobah, Alex Valle, Yan Couto y Jacobo Ramon, y un centro del campo con Nico Paz, Lucas Da Cunha y Luis Milla. En ataque, Assane Diao, Martin Baturina y Anastasios Douvikas completan la alineación proyectada.

En la Roma, la principal ausencia es Bryan Cristante, cuya lesión obliga a Gasperini a reconfigurar el mediocampo. Marten De Roon entra en el esquema titular junto a Manu Koné. El XI probable sitúa a Mile Svilar en portería, una línea defensiva formada por Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Evan N'Dicka y Wesley, y un ataque con Paulo Dybala, Rodrigo Mora, Nahuel Molina y Donyell Malen, quien ha confirmado que llega recuperado de su problema en la rodilla.

Forma

El Como presenta un registro de cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimas cinco partidas. Su resultado más reciente fue una derrota 2-0 ante el Frosinone en Serie A el 20 de septiembre, aunque antes de esa caída el equipo había encadenado cuatro triunfos consecutivos, incluyendo el 4-1 al RB Leipzig en Champions League y el 4-1 al Genoa en liga. En esas cinco partidas, el Como ha marcado 12 goles y ha encajado ocho.

La Roma acumula tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimas cinco partidas. El resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Inter de Milán en Serie A. Antes de eso, los giallorossi vencieron 0-2 al Torino y 0-4 al Lecce, demostrando solidez ofensiva. En total, la Roma ha anotado 10 goles y ha recibido cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026 en el Sinigaglia, con victoria del Como por 2-1 en Serie A. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, el Como acumula tres victorias frente a dos del equipo romano, con un total de nueve goles a favor de los laristas y cinco para los visitantes. El duelo del 15 de diciembre de 2025, disputado en Roma, terminó con triunfo giallorosso por 1-0.

Clasificación

En la clasificación actual de la Serie A, la Roma ocupa el primer puesto, mientras que el Como se sitúa en la octava posición. El líder visita a un rival que aspira a escalar posiciones, lo que convierte este choque en un examen de altura para los de Fàbregas.