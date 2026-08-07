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Columbus Crew vs Pachuca: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Columbus Crew vs Pachuca
Columbus Crew
Pachuca
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Cómo ver el partido de Leagues Cup entre Columbus Crew y Pachuca, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Leagues Cup - Jornada 2
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Cómo ver Columbus Crew vs Pachuca en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Columbus Crew vs Pachuca se puede ver en vivo a través de Apple TV. A continuación se detallan el canal y las opciones de transmisión disponibles.

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Columbus Crew recibe a Pachuca en la Leagues Cup, con el club de la MLS buscando aprovechar su condición de local ante un rival mexicano que llega en un momento complicado de su temporada.

Los Crew vienen de superar a Atlas 3-1 en su debut en el torneo, un resultado que les da confianza de cara a este segundo compromiso continental. El equipo de Laurent Courtois ha mostrado irregularidad en la MLS, pero en casa han respondido bien cuando más se les ha necesitado.

Pachuca, por su parte, atraviesa un período difícil. Los Tuzos de Benjamin Mora cayeron 3-1 ante FC Cincinnati en su primer partido de la Leagues Cup y acumulan cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros entre liga y copa. La presión sobre el técnico es evidente.

El conjunto hidalguense necesita una reacción urgente. Su única victoria reciente fue un contundente 3-0 como visitante ante Club Universidad Nacional en Liga MX, pero ese resultado parece lejano dado el rendimiento posterior del equipo.

Para Columbus, la ausencia de Max Arfsten, el lateral que acaba de cerrar su traspaso al Middlesbrough por hasta 7,5 millones de dólares, es una baja que Courtois deberá gestionar en el carril derecho. El equipo se adapta a esa realidad mientras compite en dos frentes.

En la tabla de la Leagues Cup, los Crew ocupan la quinta posición, mientras que Pachuca figura en el puesto 26, lo que convierte este partido en un duelo de necesidades distintas pero igualmente urgentes para ambos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Columbus Crew vs Pachuca en vivo, incluyendo el canal de TV, las opciones de streaming y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Columbus Crew contra Pachuca alineaciones probables

Columbus Crew crest
Columbus Crew
COL
Formación
Pachuca crest
Pachuca
PAC
Pachuca crest
Pachuca
PAC

Manager

  • L. Courtois

Laurent Courtois dirige a Columbus Crew sin contar con información confirmada sobre lesiones o sanciones de cara a este partido. El entrenador belga tampoco ha dado a conocer su once titular previsto. La baja más notable en el equipo es la de Max Arfsten, el lateral que ha completado su traspaso al Middlesbrough, lo que obliga a Courtois a buscar soluciones en esa zona del campo. Se añadirán actualizaciones al equipo conforme se acerque el inicio del partido.

Benjamin Mora tampoco ha confirmado la disponibilidad de sus jugadores en Pachuca, sin lesionados ni sancionados registrados en este momento. El técnico de Los Tuzos no ha adelantado su alineación probable. La información del equipo visitante se actualizará antes del pitido inicial.

Forma

COL

COL - Formulario

BUR
D1-1
NYC
L1-2
CIN
W2-1
MIA
D2-2
ATL
W3-1
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
PAC

PAC - Formulario

CUN
L1-0
CUN
W0-3
QFC
L1-2
LEO
L1-0
CIN
L3-1
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Columbus Crew llegan a este partido con un registro de dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cuatro compromisos antes del debut en Leagues Cup. Su resultado más reciente en el torneo fue una victoria 3-1 ante Atlas el 4 de agosto. Antes de eso, empataron 2-2 con Inter Miami en la MLS, partido en el que Lionel Messi entró desde el banquillo. También vencieron 2-1 al FC Cincinnati en liga, aunque cayeron 2-1 ante el New York City FC. En total, el equipo ha marcado nueve goles y encajado seis en sus últimos cinco partidos.

Pachuca acumula cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. Tras el 3-1 encajado ante FC Cincinnati en la Leagues Cup el 4 de agosto, los Tuzos también perdieron 1-0 ante León y 2-1 frente al Querétaro FC en Liga MX. Su única victoria en este período fue un sólido 3-0 como visitante ante Club Universidad Nacional. El equipo ha encajado ocho goles en esos cinco partidos, una cifra que refleja una fragilidad defensiva preocupante.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Columbus CrewEmpatePachuca
0
0
1
CONCACAF Liga de Campeones
Pachuca badge
Pachuca
PAC
3
Columbus Crew badge
Columbus Crew
COL
0
F
0Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron0/1

El único antecedente registrado entre ambos clubes tuvo lugar el 2 de junio de 2024, cuando Pachuca goleó 3-0 a Columbus Crew en la CONCACAF Liga de Campeones, con los mexicanos ejerciendo de locales. Con un único encuentro en el historial disponible, es difícil extraer patrones claros, aunque aquel resultado habla de la superioridad que Pachuca mostró en aquella ocasión.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Portland TimbersPortland TimbersPOT
110052+33
W
2
Inter Miami CFInter Miami CFMIA
110042+23
W
3
CF AméricaCF AméricaCFA
110031+23
W
4
Charlotte FCCharlotte FCCLT
110030+33
W
5
Columbus CrewColumbus CrewCOL
110031+23
W
6
FC CincinnatiFC CincinnatiCIN
110031+23
W
7
TolucaTolucaTOL
110030+33
W
8
Austin FCAustin FCAUS
110020+23
W
9
Chicago Fire FCChicago Fire FCCHI
110020+23
W
10
FC DallasFC DallasDAL
110020+23
W
11
FC JuárezFC JuárezJUA
110021+13
W
12
New York City FCNew York City FCNYC
110020+23
W
13
Orlando CityOrlando CityORL
110021+13
W
14
AtlanteAtlanteATL
110010+13
W
15
Cruz AzulCruz AzulCRU
110010+13
W
16
LeónLeónLEO
110010+13
W
17
Los Angeles FCLos Angeles FCLAF
10101102
W
18
TigresTigresTIG
10101102
W
19
CD GuadalajaraCD GuadalajaraCDG
10101101
L
20
Real Salt LakeReal Salt LakeRSL
10101101
L
21
Atletico de San LuisAtletico de San LuisSAN
100124-20
L
22
PueblaPueblaPUE
100125-30
L
23
AtlasAtlasATL
100113-20
L
24
Minnesota StarsMinnesota StarsMIN
100112-10
L
25
MonterreyMonterreyMON
100112-10
L
26
PachucaPachucaPAC
100113-20
L
27
San Diego FCSan Diego FCSDI
100113-20
L
28
Club Universidad NacionalClub Universidad NacionalCUN
100103-30
L
29
Nashville SCNashville SCNSC
100101-10
L
30
NecaxaNecaxaNEC
100102-20
L
31
Philadelphia UnionPhiladelphia UnionPHI
100101-10
L
32
Querétaro FCQuerétaro FCQFC
100102-20
L
33
Santos LagunaSantos LagunaSAN
100102-20
L
34
Seattle Sounders FCSeattle Sounders FCSEA
100103-30
L
35
TijuanaTijuanaTIJ
100102-20
L
36
Vancouver WhitecapsVancouver WhitecapsVAN
100101-10
L
Clasificación para la próxima etapa

En la tabla de la Leagues Cup, Columbus Crew ocupan la quinta posición, mientras que Pachuca se encuentran en el puesto 26.

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