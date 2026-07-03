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World Cup - Copa del Mundo - Fase Final Kansas City Stadium

Cómo ver Colombia vs Ghana en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Los canales de televisión y las opciones de streaming en vivo para ver Colombia vs Ghana están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Colombia y Ghana se miden en el Kansas City Stadium en los Octavos de Final del Mundial de la FIFA 2026, con un lugar en los últimos dieciséis en juego para ambas selecciones.

Néstor Lorenzo lleva a Los Cafeteros a esta eliminatoria como líderes del Grupo K, con siete puntos en tres partidos. Su campaña de fase de grupos fue sólida y sin fisuras: victorias convincentes ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo, seguidas de un empate sin goles frente a Portugal que confirmó el primer puesto. Colombia ha concedido un solo gol en todo el torneo.

James Rodríguez, capitán y motor creativo del equipo, llega en un momento de forma personal notable. Su reencuentro con Cristiano Ronaldo en Miami fue uno de los momentos más comentados de la fase de grupos, pero su atención ahora está puesta exclusivamente en prolongar el recorrido colombiano en el torneo.

Ghana llegó a esta ronda por una vía más turbulenta. Carlos Queiroz sacó a las Black Stars del Grupo L con cuatro puntos como uno de los mejores terceros del torneo, después de una campaña que incluyó un empate disciplinado ante Inglaterra y una victoria vital por 1-0 sobre Panamá. La derrota por 2-1 ante Croacia en el último partido de grupos fue un traspié, pero no impidió su clasificación histórica para los Octavos de Final.

Thomas Partey será el eje del mediocampo ghanés, con la misión de cortar el suministro hacia Luis Díaz y limitar la influencia de Rodríguez entre líneas. Antoine Semenyo, recuperado de un problema en el tobillo, apunta a la titularidad y representa la principal amenaza al contraataque para las Black Stars.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Colombia vs Ghana en directo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming en vivo y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, no registra bajas por lesión ni por sanción de cara a este partido. El once proyectado es: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jhon Arias, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; James Rodríguez; Luis Díaz, Luis Suárez.

Ghana, bajo las órdenes de Carlos Queiroz, tampoco presenta lesionados ni sancionados confirmados. El once proyectado es: Benjamin Asare; Jonas Adjetey, Derrick Luckassen, Marvin Senaya, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Kamaldeen Sulemana, Antoine Semenyo; Jordan Ayew. Se añadirán actualizaciones si se producen cambios antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Colombia llega a los Octavos en un estado de forma sobresaliente, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El encuentro más reciente fue el empate sin goles ante Portugal el 27 de junio, resultado que les dio el liderato del Grupo K. Antes de eso, vencieron a la República Democrática del Congo por 1-0 y arrancaron su participación mundialista con un 3-1 ante Uzbekistán. Los dos amistosos previos al torneo también acabaron en victoria: 2-0 ante Jordania y 3-1 ante Costa Rica. En esos cinco partidos, Colombia marcó seis goles y no encajó ninguno.

Ghana presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota por 2-1 ante Croacia el 27 de junio, que puso fin a su racha invicta en el torneo. Antes de eso, igualaron 0-0 con Inglaterra y abrieron su Mundial con un triunfo por 1-0 ante Panamá. En los amistosos previos, empataron 1-1 con Gales y perdieron 2-0 ante México. Las Black Stars anotaron tres goles y encajaron cuatro en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe historial de enfrentamientos directos entre Colombia y Ghana en los últimos cinco partidos disputados entre ambas selecciones. Este duelo representa un encuentro intercontinental poco habitual entre las dos naciones en un torneo de máximo nivel, sin precedentes recientes sobre los que apoyarse.

Clasificación

Colombia finalizó primera en el Grupo K. Ghana avanzó desde el Grupo L en la tercera posición.